« Ceci n’est pas un complot » est un documentaire belge d’un certain Bernard Crutzen, qui aborde la « question » brûlante des médias de son pays (principalement francophones) à l’occasion de la crise de la Covid-19[1]. Ce documentaire est arrivé sur les réseaux sociaux le 06/02/2021. Le titre est une allusion au célèbre tableau du compatriote de M. Crutzen, René Magritte ; : « Ceci n’est pas une pipe » (En 1929, Magritte dans « La Trahison des images »[2] ).

Ce documentaire épingle évidemment une série de faits (non exhaustive forcément) qui sont analysés dans le cadre de l’« information de crise » et des « pratiques journalistiques » en Belgique. Comme en toute bonne démocratie qui se respecte, ce documentaire a suscité des commentaires, observations, critiques et autres réflexions de ceux qui se sont sentis comme les premiers et principaux « intéressés » ou « visés ».

Remarquons de suite que cette vidéo n’a pas été supprimée de « YouTube » comme il semble devoir être normalement fait, de plus en plus souvent, suivant la « coutume » bien établie dès avant le 6 janvier 2021 du Capitole US[3]. Non, en Belgique, la psychologie de pointe et le bon sens semblent encore faire bon ménage. Rien de telle que la sagesse des adages populaires et des vielles expressions bien de chez nous ; les « remuer le brin »[4], « laisser croire les béguines » et autre « laisser pisser le mérinos »[5] ont encore, là-bas, pignon sur rue ....

Et donc, de Bruxelles, justement, mon correspondant me fait part de certaines analyses qui semblent, selon lui, avoir été oubliées. Il me signale aussi certains faits qui, aurait pu être soulignés, dans ledit reportage. Entre autres les quelques points que je reprends succinctement ci-après :

1 - Le fait que la radio officielle belge n’a repris qu’une fois l’information selon laquelle le Gouvernement, le 11/05/2020, avait entrepris de financer deux laboratoires d’essais et de tests pour lutter contre les maladies infectieuses. Le financement public de 20.000.000 € représente 50% du coût estimé du projet. Les 50 autres % viennent du « privé » et le privé est (je vous le donne en mille) .... : la Fondation Bill-et-Melinda-Gates ... Le « tout » sera prêt dès 2023, pour rester « vigilant » et « prêt » pour la prochaine pandémie. Ce serait évidemment criminel de refuser la philanthropie de l’honorable fondation en question alors que ce même gouvernement doit trouver de quoi financer l’envoi de cinq F-16, « bombarder », pendant 6 mois, en Syrie au coût de 6.000 € l’heure de vol (pour les consommables uniquement, sans amortissement ... sinon, avec, cela se monterait à 25.000 €/h de vol).

2 – Le fait que les références de la vidéo reprenant la conférence sur le « traitement de l’information et de la communication en cas d’épidémies », tenue à Londres,[6] par un virologue belge, ne soient pas reprises explicitement, semble regrettable. Cette conférence, s’est tenue en janvier 2019.[7] Cette vidéo donnait des conseils prémonitoires assez pertinents sur les techniques de communication en temps de crise, conseils préconisés « pour que cela marche ». Le conférencier aurait même été jusqu’à évaluer l’impact positif sur la population de la stratégique « annonce dystopique » selon laquelle un responsable des mesures gouvernementales imposées ne les aurait pas respectées lui-même (Le conférencier avait-il eu une boule de cristal pour prédire que Neil Fergusson aurait bravé le confinement pour aller rendre visite à son amie ?[8])

3 – Le fait que le même virologue dont question ci-dessus aurait prévenu le gouvernement belge que ne pas rendre, actuellement, la vaccination « sars cov2 » obligatoire, l’exposerait à un fiasco financier plus grave que celui qu’avait provoqué le « flop » de la vaccination GSK de 2009, lors de l’épidémie 5H1N1[9]

4 – Le fait que le Ministre belge de la Santé est un des hommes politiques qui ait été impliqué dans le scandale des retro-commissions (matabish) « touchées » par son parti (S.P.) lors de l’achat par son gouvernement en 1988 d’hélicoptères Agusta pour les Forces Aériennes[10] , est passé sous silence .....

Mon correspondant avait encore beaucoup d’autres points dont il m’a entretenu mais qu’il serait trop long d’évoquer ici .... Alors ... Evidemment quel est le sens du mot « pipe » dans le tableau de Magritte : « La trahison des images » [11] ?... Quel est le sens du mot « complot » dans le titre de ce documentaire : « La trahison des médias » ?....... « Cela » va chercher dans les combien .... ?