Ceci pourrait bien être notre horoscope

@Philippe Huysmans

Le virus H1N1 est connu depuis les années 1930. Cette souche est intégrée au vaccin saisonnier depuis les années 1980. Il n’avait donc rien d’une « nouveauté » en 2009, sauf pour les ignorants, dont un grand nombre de journalistes.

A l’époque où cette épidémie a sévi, et jusqu’à récemment rien ne permettait de dire quel pathogène était responsable de cette dite grippe espagnole. Il n’y a qu’une « étude » fin 2008 qui l’a désigné coupable !

"(...) To identify the viral gene(s) chiefly responsible for the high virulence of the 1918 virus, we generated a series of reassortants between the 1918 virus and a contemporary human H1N1 virus (A/Kawasaki/173/2001 ; K173) using reverse genetics. (...) Our findings strongly implicate the viral RNA polymerase complex as a major determinant of the pathogenicity of the 1918 pandemic virus."

. https://www.pnas.org/content/early/2008/12/29/0806959106

Je suis très sceptique sur cette version, d’autant plus qu’elle a fait surface juste avant cette pseudo-pandémie en 2009. Coïncidence ? J’ai aussi bien sûr quelques sources contradictoires, récentes et d’époque.