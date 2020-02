CEDH : La dernière étape avant la soumission ?

Pour le général De Gaulle : « En France, la seule Cour suprême, c’est le peuple français. »

Depuis, la CEDH est devenue la référence quasi-mystique de tous ceux qui ont tenté d'amenuiser la souveraineté de la France, soit parce qu'ils agissaient pour le compte d’États étrangers, soit parce qu'ils escomptaient nous imposer une autre philosophie de la vie que celle héritée du Siècle des Lumières.

L'avis de 3 juristes praticiens

Pour Pierre Lellouche, titulaire d'un double doctorat en Droit, en France et à Harvard, avocat de profession, la CEDH est passée d'une vocation de protection des libertés publiques à une intrusion directe dans la vie politique des États, au plan économique, sociétal, contractuel et même en matière de sécurité nationale.

Il écrit : « Ce gouvernement des juges non élus est un déni démocratique d'autant plus tyrannique qu’il n’y a aucun recours possible une fois que la Cour a rendu un arrêt »

Pour Grégor puppinck Docteur en Droit lui aussi, et directeur du Centre Européen pour le Droit et la Justice, « les droits de l'homme interprétés par la CEDH perdent de leur crédit et de leur universalité à mesure qu’ils se détournent du droit hérité de notre civilisation pour promouvoir des droits nouveaux choquant le commun des mortels. Alors qu’ils étaient censés s’opposer aux idéologies, trop souvent les droits de l’homme sont eux-mêmes employés comme de véritables chevaux de Troie, pour pénétrer les ordres juridiques nationaux et y déverser une idéologie étrangère politico-religieuse. »

Gilbert Collard, célèbre ténor du barreau marseillais, président de la Coordination européenne des droits de l’Homme et président du Collège de criminologie clinique, auteur de 31 ouvrages sur le fonctionnement de la justice, dont un nombre respectable de best sellers, propose de renommer la CEDH : CEDHT : Cour Européenne des Droits de l'Homme Terroriste.

On comprend mieux pourquoi la cour qui se méfie des juristes (un comble !) œuvre depuis des années afin de déréglementer les professions du droit. Objectif : les « fonctionnariser » en les soumettant à son bon vouloir. Au nom d'un égalitarisme profitable aux justiciables. Bien évidemment.

Ainsi en France, un minimum de 7 ans d'études et de formation est requis pour être avocat. Ailleurs, ce sera 3 ans. En France, il existe des cursus de droit européen et de droit comparé. Ailleurs, on ne demande de connaître que les normes locales. Et la charia.

Ras-le-bol des intrusions supra étatiques !

Il ne faut pas oublier que David Cameron, pourtant opposé au Brexit, prêtait une oreille attentive aux récriminations de sa ministre de l'intérieur Teresa May, ulcérée de voir les décisions des cours britanniques, en particulier les condamnations de terroristes et de délinquants multirécidivistes, annulées par de complaisants eurotocrates dépourvus de toute légitimité démocratique.

Dès 2012, Cameron dénonçait le « droit multinational sans autre consistance que celle qu'il s'octroie » et le fait que la CEDH juge en dernier ressort.

Ainsi le Premier Ministre britannique de l'époque a cru pouvoir se servir de la menace du référendum comme moyen de pression afin d'obtenir des reîtres de Strasbourg des concessions majeures. Telle que l'abrogation de l'obligation faite aux tribunaux du Royaume Uni d'appliquer sans moufter les arrêts de la CEDH, au moins dans les cas où ils s'avéraient incompatibles avec la loi britannique.

Il n'a obtenu des eurotocrates bornés que des fins de non-recevoir, et ne pouvant donner plus longtemps dans la menace en l'air... On connaît la suite !

Merci la CEDH au moins pour ça. Avec un peu plus de réalisme et de flexibilité intellectuelle, elle aurait dégarni le carquois de Nigel Farage et des premiers brexiters.

Un droit multicolore virant au gris

Si l'on s'en réfère aux statistiques affichées par la CEDH elle même, depuis 50 ans, nonobstant les 47 entités qui y sont affiliées, avec des assiduités diverses, elle a eu pour présidents : 2 Français, 2 Anglais, 2 Italiens, 1 Allemand, 1 Belge, 1 suisse, 1 Norvégien et 1 Luxembourgeois.

Ses jurisconsultes, des experts mis en place depuis 2005 pour anticiper les conflits de lois et harmoniser des jurisprudences éventuellement contradictoires, ont été 1 Anglais, 1 Français et 1 Italien.

Aucun Moldave, Poldéve, Bordure, Syldave ou Valaque n'a siégé parmi les valeureux titulaires de ces fonctions dont le poids devrait être prééminent sur l'instruction des dossiers, la recevabilité des causes, l'organisation des audiences et la fixation de la doctrine.

On prétend qu'un nombre important de « juges » feraient plus de la présence proactive que du Droit. Rien de plus normal. Ce sont assez souvent des politiciens désaffectés, nommés là par leurs États respectifs en guise de lot de consolation. Pour certains, autant juristes de haut niveau que je suis évêque anglican. Leur domaine de prédilection serait celui des luttes d'influences et des marchandages idéologiques.

Pour la galerie, la qualification européenne est sauve. Et je dois avouer que je ne m'étais pas appesanti sur la question des réalités fonctionnelles sous ces apparences rassurantes... Jusqu'à ce qu'un propagandiste crypto-islamiste vienne me soutenir avec fierté et quelques exemples troublants à l'appui, que les vraies décisions étaient en réalité du ressort des Turcs, des Albanais, des Bosniaques, des Azerbaïdjanais, et accessoirement des Chypriotes et des Macédoniens... Ne réalisant pas qu'il se tirait une balle dans le pied ! Ou trop sûr de la victoire prochaine de son monde ?

Car, à supposer que sa démonstration ne soit pas troublée par son souhait de voir imposer à l'Europe des valeurs étrangères à sa civilisation... Comment demander à un collège de « juges » de cultures, de langues et de systèmes juridiques différents, de se mettre d'accord sur une procédure commune et d'appliquer un droit unifié qui n'existe pas ? Sauf à se référer à la valeur suprême qui les unit comme le croissant de lune sur leurs drapeaux respectifs : la charia.

Entre cour et courbettes, la déclaration européenne des droits de l'homme est déjà sujette à bien des interprétations controversées, voir l'affaire Elisabeth Sabbaditch Wolff... Et cette charte est loin de répondre à tous les cas de figure... Sinon, la CEDH ne serait pas obligée de procéder « à l'américaine » en secrétant des règles sui generis confortées par des précédents auxquels elle octroie une valeur normative irréfragable.

La CEDH une monstruosité juridique

Si l'on s'emploie à une critique d'arrêts, pratique à laquelle tous les étudiants en droit sont formés dès la première année, on exhume un tombereau de monstruosités juridiques et judiciaires.

La première est l’article 32 de la Convention, qui attribue à la Cour la compétence de déterminer sa propre compétence !

Où voit-on, ailleurs que dans les dictatures totalitaires, des juges qui sont aussi des politiciens et des idéologues, décider qui ils veulent juger et comment, en édictant les règles qui leur conviennent le mieux ?

Par ailleurs, le protocole 11 permet à des affaires jugées d'être réexaminées dans une formation extensive dite « de la Grande Chambre ». Mais il ne s'agit en aucune façon d'une possibilité d'appel, au sens dévolutif, puisque cette procédure n'est susceptible de trouver application qu'en cas de d'interprétations discordantes, ou si l'on excipe d'une contradiction de jurisprudence.

Et seuls les juges de la CEDH sont habilités à décider de la recevabilité d'une requête (très rare) et de l'opportunité (encore plus rare) à se réformer eux mêmes.

Cela va à l'encontre du grand principe de double degré de juridictions, distinctes l'une de l'autre, inscrit dans toutes les chartes des droits humains et auquel la CEDH est supposée veiller !

Mais ce n'est pas tout. Quelques rappels utiles montreront dans quel sens penche la jurisprudence de la CEDH :

Vous les avez, vous les gardez !

Abu Qatada, surnommé l'ambassadeur de Ben Laden en Europe, avait lancé en 1995 un fatwa invitant à égorger les femmes et les enfants des militaires algériens, avant d'organiser des attentats en Europe. Arrêté au Royaume Uni, la CEDH avait refusé son extradition vers la Jordanie au motif qu’il risquait d’y être torturé. La Jordanie s'étant engagée à se soumettre à un contrôle international, l'islamiste y fut finalement expulsé en 2013... Pour y être libéré un an plus tard ! Lors de cet épisode, le parti du Brexit fit son premier grand bond en avant dans les sondages.

Le cas est loin d'être unique : on ne compte plus en France le nombre de terroristes que la CEDH a interdit d'expulser vers leur pays d'origine au prétexte qu'ils pourraient y être maltraités. Le cas le plus médiatisé a été celui de Kamel Daoudi :

Moins « célèbre » fut le cas de Rachid Rafaa :

Et si vous associez terrorisme islamiste et CEDH, Google ne manquera pas de vous donner de nombreux résultats de refus d'extradition, contre une seule accordée dans des conditions particulières puisque le terroriste en question avait été condamné d'abord dans son pays d'origine, et que celui-ci exerçait des pressions sur la CEDH pour le récupérer.

Et maintenant la charia fait partie du droit positif en Europe !

Difficile à croire. Et pourtant... Très intéressant et révélateur des choix idéologiques de la CEDH est l'arrêt Molla Salli du 19 décembre 2018 validant l'application de la charia dans un pays non musulman !

Dans une affaire d'héritage surréaliste jugée par un mufti (!) dans un État européen théoriquement laïc, une veuve musulmane avait été lésée conformément aux prescriptions de la charia qui n'attribue que la portion congrue à ces êtres inférieurs que sont les femmes.

Pas du tout perturbée dans ses convictions humanistes, la cour a reconnu à la requérante le droit de choisir le système juridique selon lequel elle souhaitait être jugée, ce qui en soit est une hérésie judiciaire ! ! ! Demanderait-on à des justiciables français s'ils préfèrent le code civil, le droit canon ou la coutume de la flibuste ?

En l'occurrence, il se trouve que la requérante a préféré le droit civil grec plus avantageux pour elle. Mais la cour s'est bien gardée de condamner la charia dont elle a admis la légitimité en marge du droit commun grec !

Cela laisse la porte ouverte pour tous les litiges à venir... On peut trouver ça d'autant plus inquiétant que les arrêts de la CEDH ont la même force contraignante que les bulles pontificales en d'autres temps.

Bien entendu, la CEDH qui n'ignore pas les antagonismes que ce genre de situation risque de susciter va agir comme dans la reconnaissance d'une condamnation pour blasphème contre leur vénéré prophète, jugée quelques semaines plus tôt . De façon sournoise, suggérée, indirecte et tarabiscotée. En tordant le Droit. Et en missionnant ses chevau-légers pour dire tout et son contraire, en clamant qu'on n'a pas bien compris, histoire d'épaissir le rideau de fumée et de renforcer la confusion.

Ainsi commence-t-elle par alléguer que l’application de la charia en Grèce est l'héritage de l’empire ottoman. Et donc qu'elle doit continuer à s’appliquer aux populations musulmanes après que l'envahisseur Turc ait été renvoyé chez lui.

De façon fort intéressante, et totalement occultée dans les médias complaisants comme d'habitude en pareil cas, la Cour européenne va profiter de cette aubaine pour créer un précédent permettant l’application de la charia en Europe dans n'importe quel pays !

La Cour assène sa nouvelle doctrine selon laquelle : « un État peut créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers ». Communautés religieuses au pluriel, mais qui peut croire une seconde que les Brahmanes Indiens, les Shamanes Sibériens, les Sorciers Mélanésiens ou les Grands Féticheurs Yorubas sont concernés ?

Selon les nouvelles normes de la CEDH, tout État européen peut désormais accorder à sa communauté musulmane, la liberté d’être régie par les prescriptions de la charia, sans que cela soit contraire aux principes de la Convention européenne des droits de l’homme. Trois conditions sont quand même requises pour justifier ce statut spécial :

1/ Que les croyants le demandent. Mais comment ? Par l'intermédiaire de leurs religieux... Quand la doxa professe qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam !

2/ Que cela concerne des droits familiaux et/ou patrimoniaux (pour le moment le pénal est exclu, on ne coupera pas la main des voleurs)

3/ Que cela soit justifié par « des intérêts publics importants » tels que le bonheur de vivre ensemble, la mixité culturelle, l'harmonie universelle et autres mièvreries dont raffolent les bobos.

Évidemment, tout praticien du droit va poser la question des conflits de lois, de juridictions et de personnes qui ne tarderont pas à se poser. Dans un contentieux où l'une des parties choisira le droit laïc et le tribunal étatique, et où son adversaire préférera la charia et le mufti, qui les départagera ? Selon quelles règles ? Et si l'on parvient à un verdict accepté par les deux plaideurs, qui actionnera les voies d'exécution et selon quelles modalités ? Silence radio pour le moment sur ce sujet.

Idem sur les pressions susceptibles de s'exercer sur des gens influençables ou mal informés à propos des options s'offrant à eux. Mais la Cour élude. Il y a une immense hypocrisie envers des gens qu'on est supposé défendre quand on feint de croire que, dans un milieu socio-culturel fermé, les choix sont entièrement libres.

Une cour sous influence étrangère

Il est permis de se demander si la soumission de la CEDH n'est pas un gage donné aux islamistes pour éviter de trop mécontenter Recep Tayyip Erdogan, ancien du Parti Refah, dont la CEDH avait validé l'interdiction en Turquie autrefois ! Surtout depuis que le dictateur Turc a décidé de réduire de façon drastique sa contribution financière au Conseil de l'Europe, et menace de submerger le sous-continent avec ses « réfugiés ».

On peut aussi observer qu'il était important de ne pas contrarier, outre la Turquie, ses alliés l'Azerbaïdjan et l'Albanie qui, bien que membres du Conseil de l'Europe, ont signé la Déclaration du Caire des droits de l'homme en islam laquelle affirme sans détours : « l'islam est la religion de naissance de tout être humain et donc les droits de l'homme sont obligatoirement soumis à la charia. »

Mettre les voiles !

Pour ce qui est du voile islamique, la CEDH a adopté pour le moment une position plus nuancée que celle de l'ONU. Mais à sa manière. Alambiquée, tortueuse, tarabiscotée. Elle considère que l'interdiction de la burqa dans l’espace public n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (et de la femme aussi peut-être ?) mais que toute autre forme de voile est licite du moment qu'il permet de découvrir partiellement le visage en cas d'impératif de sécurité publique.

Tandis que le Comité des droits de l'Homme de l'ONU, présidé alors par l’Arabie Saoudite, considérait que la loi française interdisant la burqa dans l'espace public était contraire au Pacte international pour les droits civils de 1966 (quand le problème ne se posait pas) et invitait instamment la France à changer de législation.

Néanmoins, le danger que la CEDH fait courir à nos libertés publiques devrait être un motif suffisant pour se libérer de sa tutelle. Et mettre les voiles !

Ce serait relativement facile : l’article 58 de la Convention européenne permet de dénoncer l'appartenance à la CEDH sous réserve d'une application d'au moins 5 ans (c'est fait !) et « moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe qui en informera les autres parties contractantes ». Sans effet rétroactif naturellement.

Je suis pour le moins surpris que nos jurisconsultes autoproclamés, souverainistes de salon et maniaques de l'art 50 de l'U.E, n'évoquent jamais le 58 de la CEDH pour se débarrasser de ce boulet. Ce serait pourtant un bon début de commencer par rendre à la France sa souveraineté législative, réglementaire et judiciaire !

Piqûre de rappel :

