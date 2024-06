Célébrations des 80 ans… Et passez la monnaie !

Le débarquement = tourisme mémoriel. 8400 emplois dépendent de cette manne directement. Additionnons les 12.000 VIP dont 120 chefs d’états et quelques célébrités telles Biden, le roi Charles, Spielberg et Tom Hanks,[i] et deux figurants de luxe : le Macron, qui sera là pour se faire voir et se faire redorer la pilule avant les élections massacres européennes pour son camp ; quant au sir Volodymyr Zelensky, qui lui, c’est à se demander ce qu’il fait là ? Aucun soldat ukrainien n’est mort sur les plages, sans oublier que son pays a collaboré avec les allemands et avait beaucoup massacré les juifs. Énoncé ainsi, ça a tout du Barnum, du Disneyland où le respect dû aux morts et aux vétérans passent à la trappe pour seulement être un de ces « happening » où se faire voir, pérorer, prononcer des discours creux et gaspiller de l’argent en sera le prétexte. Car oui, tout est devenu prétexte à célébrer la mémoire, qui pourtant bien souvent est défaillante ou carrément fabriquée… Cependant, le dieu pépettes, lui, se porte bien en ce 6 juin 2024.

Le grand Charles ne voulait pas y mettre les pieds : qu’est-ce qu’on le regrette cet homme de caractère et de principe.[ii] Il est vrai que « les alliés » avaient voulu lui faire un enfant dans le dos en le tenant au courant de rien et qu’en plus, comme ça en douce, les américains voulaient tout simplement mettre la France sous leurs bottes, pour ainsi dire la coloniser. Les Américains voulaient garder Pétain et Laval pour diriger le pays… Ci-jointe une vidéo de François Asselineau qui explique par le menu les menées traitresses de Roosevelt, puis de son successeur. Ainsi, ni pour les 5, 10, 15 et 20 ans anniversaires, le général de Gaulle ne s’est prêté à cette pantomime. Même l’année du référendum de 1969, pour le 25ᵉ anniversaire,[iii] seulement des généraux et des ministres étaient présents. Il a fallu attendre 1984, avec Mitterrand[iv] pour que tout le gotha se déplace en Normandie, et depuis… C’est la cohue côté blockhaus.

L’industrie mémorielle. Puisque plus rien n’est sacré et que tout et marchandisations, le créneau, débarquement, visites des tranchées de 14, camps d’extermination et même champs de batailles du Moyen Âge ou napoléoniens, peuvent être des opportunités de ressources pour des villes, villages, particuliers et sociétés. Dans ce business de célébration de sang et de larmes, de vies gaspillées, il suffit de savoir se placer et en tirer un max. Un exemple : je suis prof de HGGSP,[v] un de mes élèves devait rendre un exposé sur le camp d’Auschwitz. Voici, ce que nous avons trouvé : « A Auschwitz, la mémoire est étouffée par le tourisme de masse. Mercantilisme, bousculade, attitudes choquantes… L'ancien camp d'extermination est la première destination des tour-opérateurs de Cracovie. Dans la foule, se recueillir est devenu impossible. Il y en a des centaines de milliers (2 millions) de visiteurs par an qui n'ont que trois jours pour visiter la région, et veulent voir « le camp ». Les plages et les ports du débarquement, ce sont 5 millions de visiteurs. Résultats : des poubelles qui débordent, des sentiers naturels creusés tant ils ont été piétinés, des éboulements plus fréquents, des plages vidées de leurs galets à hauteur de 400 kg certains jours.[vi] Cependant, les dépenses moyennes des visiteurs au cours de leur séjour sont évaluées à 365€ pour les Français et de 557€ pour les étrangers. La consommation totale des visiteurs dépasse les 700 M€.[vii] Avec de tels chiffres, il est évident que le mémoire business, le vétéran business ou le costumé business : des particuliers qui ont créé un marché très lucratif d’accessoires de tenues militaires des régiments du débarquement, ça va même jusqu’à des jeeps et autres véhicules ; bref, tous ces business qui s’additionnent font qu’on n’est plus dans le souvenir du jour J, mais bien dans la monétisation du D. Day…

Depuis 1984 : c’est à qui fera la plus belle célébration du 6 juin. Entre l’air pénétré de Mitterrand (qui avait planqué sa Franquiste), le grand jacques et ses bonnes vannes et mains aux fesses, le petiot Sarko, montant sur une caisse en bois pour être au même niveau physique qu’Obama lors de leur discours sur les plages, un hollande, benêt, baillant au corneille sous la pluie et enfin, Macron, qui si on l’écoutait (heureusement non), serait lui-même celui qui organisa la libération de la France. À toute époque, cela a été une course à l’échalote d’egos, où on se pavane en bombant le torse, le menton bien droit. Martial et manipulations des masses ; qui elles y croient dur, à ce Grand D.Day.

RIP. Mon général, reposez en paix parmi les grands, quant à vous, les vétérans, dont on a gâché la belle jeunesse en vous faisant courir sur ces plages sous la mitraille, on ne peut que vous dire merci pour votre courage insensé. Les milliers qui reposent, espérons que tous ces touristes savent se comporter, se recueillir dans vos cimetières couverts de croix blanches, là où vous dormez pour l’éternité… Pas un bruit, s’il vous plait, respectez leur silence…

Georges ZETER/juin2024

Vidéo : François Asselineau libération ou seconde occupation