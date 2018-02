Célébrer la culture...

Notre époque se veut nihiliste et elle a tendance à rejeter le passé pourtant si riche de culture : nous vivons dans le culte de l'immédiateté et de l'instantanéité.

Nous sommes abreuvés d'un flux continu d'informations qui se bousculent et nous en oublions l'héritage culturel du passé.

Et pourtant, que ce passé est riche d'auteurs, de penseurs, de philosophes, d'écrivains !

Déjà, dans l'antiquité, Démocrite, philosophe grec avait imaginé un monde composé d'atomes et de vide !

Le philosophe grec Leucippe et son disciple Démocrite ont, les premiers, suggéré que toute matière était composée de particules infimes et invisibles à l'œil nu.

Plus tard, le poète latin Lucrèce a repris cette théorie des atomes dans son ouvrage intitulé De natura rerum.

Ainsi, des hommes qui nous ont précédés ont réussi à percer les mystères de la nature et ont eu des intuitions géniales.

D'autres ont crée et inventé des histoires fabuleuses qui nous font encore rêver par delà les siècles : les aventures d'Ulysse, son périple à travers la Méditerranée...

Homère, un des premiers poètes de l'humanité réussit à nous émouvoir avec cette histoire aux multiples péripéties.

La poésie dont il émaille son récit est emplie d'humanité.

Et cette humanité nous touche, elle nous est si proche et si familière.

Elle atteint l'universel, quand Homère évoque "l'Aurore aux doigts de rose, Nausicaa aux bras blancs, la divine Calypso..."

On est sensible à la beauté de certaines descriptions... ainsi, au chant V, cette évocation du dieu Hermès :

"Le messager céleste effleure les vagues comme la mouette qui, dans les gouffres profonds de la mer stérile, poursuit les poissons et plonge ses ailes épaisses dans l'onde amère : tel paraît Hermès penché sur l'immense surface des eaux. Quand il touche à l'île lointaine, il quitte la mer azurée et marche sur le rivage ; bientôt il atteint la grotte spacieuse qu'habite Calypso, la nymphe à la belle chevelure. Hermès trouve la déesse dans l'intérieur de sa demeure : un grand feu brillait dans le foyer, et au loin s'exhalait le suave parfum du cèdre et du thuya fendus. Calypso, retirée du fond de la grotte, chantait d'une voix mélodieuse, et s'occupait à tisser une toile avec une navette d'or..."

Le style qui fait intervenir comparaison, sensations visuelle, olfactive, auditive suscite le rêve.

Nous sommes les héritiers de cette culture qu'il nous appartient de préserver et de transmettre.

Cette culture nous nourrit et signe notre appartenance à une humanité.

Ne rejetons pas le passé, et cet héritage précieux.

La poésie, la littérature, le savoir nous renvoient à notre humanité.

Ce sont des valeurs qui méritent d'être défendues, ce sont nos valeurs...

La culture nous fait retrouver nos racines, elle nous relie à tous ceux qui nous ont devancés sur le chemin de la connaissance.

Elle tisse des liens entre les humains, elle est l'essence même de l'humanité.

