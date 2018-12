Celle que je préfère, c’est la guerre de 14-18...

Et beaucoup de penser : Si vis pacem, para bellum. Freud était plus réaliste. Comme la sexualité, la pulsion meurtrière est difficilement contrôlable. Après le révolution sexuelle de mai 68, celle inverse de 2018 était prévisible. La différence entre Eros et thanatos est minime. On peut être profondément pacifiste, mais mieux vaut prévoir ce qui arrive à l’horizon ou faire comme font la majorité des personnes : la vie continue malgré tout ce qui peut arriver : on s’en fout. Vivre, c’est mourir.