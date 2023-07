Censure gouvernementale : le témoignage choc de RFK Jr

Au cours d’une audition marquée par des interruptions litigieuses et des tentatives des démocrates de la Chambre des représentants de l’exclure en tant que témoin, Robert F. Kennedy Jr, président du Children’s Health Defense (CHD), a témoigné devant une commission de la Chambre des représentants des États-Unis organisée par la sous-commission sur l’armement du gouvernement fédéral.

La sous-commission, qui fait partie de la Commission judiciaire de la Chambre, a déclaré que l’audition d’aujourd’hui visait à “examiner le rôle du gouvernement fédéral dans la censure des Américains”, la “collusion de Big Tech avec des agences gouvernementales hors de contrôle pour faire taire la parole” et le procès en cours Missouri v. Biden alléguant une censure gouvernementale.

D’autres témoins ont témoigné, notamment D. John Sauer, assistant spécial du procureur général de Louisiane, avocat des plaignants dans l’affaire Missouri contre Biden, la journaliste de Breitbart Emma-Jo Morris, qui a révélé pour la première fois en 2020 la désormais tristement célèbre “histoire du portable de Hunter Biden”, et Maya Wiley, présidente et directrice générale de The Leadership Conference on Civil and Human Rights.

La censure gouvernementale et les violations présumées du premier amendement de la part du gouvernement fédéral ont occupé une place prépondérante dans l’audition. M. Kennedy a déclaré à la commission :

“Nous devons pouvoir parler.” “Et le Premier Amendement n’a pas été écrit pour les discours faciles. Il a été rédigé pour les discours que personne n’aime.”

“Aujourd’hui, je témoigne devant la sous-commission spéciale sur l’armement du gouvernement fédéral. L’audition portera sur le rôle du gouvernement fédéral dans la censure des Américains, l’affaire Missouri contre Biden et la collusion des grandes entreprises technologiques avec des agences gouvernementales hors de contrôle – Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 20, 2023.”

Morris a témoigné des menaces qui pèsent sur la liberté de la presse :

“Ce que représente cette relation entre les représentants du gouvernement américain et les entreprises américaines, c’est un effort sans précédent pour saper le premier amendement, le droit de penser, d’écrire, de lire, de dire ce que l’on veut, et la façon dont nous réagirons déterminera si nous considérons la liberté de la presse comme inaliénable ou facultative.”

Dans son témoignage, M. Sauer a fait référence à la décision rendue le 4 juillet par le juge Terry Doughty du tribunal fédéral du district ouest de Louisiane, qui a interdit à la Maison Blanche et aux agences fédérales de censurer les messages publiés sur les médias sociaux. Il a déclaré :

“Le gouvernement aime à prétendre que les plateformes de médias sociaux agissant de leur propre chef appliqueraient leurs politiques et censureraient tous les contenus de ce type. Le tribunal de Louisiane a estimé que les plateformes n’auraient pas supprimé ce discours si ce n’est parce que les autorités fédérales les ont poussées à le faire.“ M. Sauer a ajouté : “La portée et l’étendue des efforts de censure du gouvernement fédéral sont stupéfiantes.”

“Des millions de messages et d’intervenants sur les médias sociaux [ont été censurés] dans toute l’Amérique. Cela concerne pratiquement tous les Américains qui lisent, écoutent, s’engagent ou publient sur les médias sociaux au sujet de grandes questions politiques et sociales controversées que les censeurs fédéraux ont mis le doigt dans l’engrenage. …. Les efforts de censure des fonctionnaires fédéraux battent leur plein et s’étendent à de nouvelles frontières.”

Tentative de censure d’une audition sur le thème de la censure

Les efforts des démocrates pour empêcher Kennedy de témoigner ont commencé en début de semaine. Lundi, les représentants Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz et Judy Chu, ont envoyé une lettre signée par 102 Démocrates de la Chambre à la direction républicaine de la Chambre, leur demandant “d’annuler l’invitation de Robert F. Kennedy Jr. à témoigner”.

Selon la lettre :

“M. Kennedy a attaqué à plusieurs reprises deux groupes qui font depuis longtemps l’objet d’une discrimination mortelle. Sa propre crédibilité en tant que témoin est inexistante. Permettre à M. Kennedy de témoigner devant la sous-commission spéciale ne fait que légitimer ses opinions antisémites et anti-asiatiques”, peut-on lire dans la lettre.

La direction républicaine de la Chambre des représentants a rejeté la demande avant l’audition. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy (R-Calif.) a déclaré :

“L’audition que nous avons cette semaine porte sur la censure.” “Je ne pense pas que censurer quelqu’un soit la solution.”

En réponse aux accusations portées contre lui, Kennedy a mis de côté le témoignage qu’il avait préparé pour l’audition. Faisant référence à la lettre, il a déclaré à la commission :

“Les 102 personnes qui ont signé cette lettre sont la preuve même du problème pour lequel cette audition a été convoquée. Il s’agit d’une tentative de censure d’une audition de censure.”

Robert F. Kennedy Jr. prononce son discours d’ouverture sur la censure devant le sous-comité restreint sur l’armement du gouvernement fédéral.

Traduction :

Robert F. Kennedy Jr. fait sa déclaration d’ouverture sur la censure devant la sous-commission sur l’armement du gouvernement fédéral.

Comparant ces efforts au maccarthysme des années 1950, M. Kennedy a déclaré qu’il était censuré “par des calomnies, par des interprétations erronées de ce que j’ai dit, par des mensonges, par des associations”, ajoutant que “bien que je sois sous serment, de toute ma vie je n’ai jamais prononcé une phrase qui soit raciste ou antisémite”.

Le député Thomas Massey a déclaré lors d’une interview impromptue après l’audition :

“L’ironie et la dissonance cognitive de l’autre côté de l’allée sont assourdissantes. On pourrait la couper avec un couteau. Ils nient en même temps qu’il y a censure, tout en suggérant qu’il y ait plus de matériel qui doit être censuré.”

Néanmoins, les efforts pour empêcher le témoignage de Kennedy se sont poursuivis tout au long de l’audience. Wasserman Schultz a demandé un point d’ordre, affirmant que Kennedy était en violation de la règle 11 de la Chambre, clause 2, parce qu’il “a fait à plusieurs reprises des commentaires antisémites et anti-asiatiques méprisables”.

Mme Wasserman a déclaré que la règle interdit les témoignages qui “peuvent tendre à diffamer, à dégrader ou à incriminer une personne”.

À la suite d’une motion de Massey visant à déposer la motion d’ordre, un vote par appel nominal a eu lieu, qui a été adopté à 10 voix contre 8 par les partis, ce qui a permis à Kennedy de poursuivre son témoignage.

Traduction :

J’ai proposé de déposer la tentative de la députée Debbie Wasserman Schultz de censurer @RobertKennedyJr en entrant dans une session exécutive. Après notre victoire, M. Kennedy a été autorisé à s’exprimer. Pourquoi ont-ils si peur de le laisser s’exprimer ?”

Mais plus tard au cours de l’audition, Mme Wasserman Schultz a persisté, déclarant :

“Les incidents antisémites (…) sont à leur plus haut niveau aux États-Unis depuis 1970. Ils ont presque triplé au cours des six dernières années [et] vous avez pourtant donné un mégaphone à M. Kennedy aujourd’hui.”

Lorsque M. Kennedy a tenté de répondre aux accusations de Mme Wasserman Schultz, soulignant qu’il décrivait une étude financée par les National Institutes of Health et menée par la Cleveland Clinic, celle-ci l’a interrompu, déclarant qu’elle réclamait le temps de parole qui lui avait été alloué.

Traduction :

Debbie Wasserman Schultz tente de discréditer davantage Robert F. Kennedy Jr mais le député Thomas Massie apporte les reçus.

Schultz : “Vous n’avez pas cité d’étude comme vous le faites maintenant.”

Massie : “Je demande le consentement unanime pour introduire dans le compte-rendu une étude que M. Kennedy vient de référencer.”

Les membres républicains de la sous-commission ont ensuite approuvé une motion visant à ajouter l’étude de la Cleveland Clinic au dossier.

Cette étude a confirmé les affirmations de Kennedy sur le virus SRAS-CoV-2, en constatant “une susceptibilité génétique unique dans différentes populations pour ACE2 et TMPRSS2”, en particulier pour la “population africaine/afro-américaine”.

C’est sur cette base d’affirmations que Kennedy a été qualifié de “raciste”.

Dans son discours d’ouverture, M. Jordan a noté que les efforts de censure de l’administration Biden ont commencé quelques heures seulement après l’entrée en fonction de M. Biden en janvier 2021.

Le premier exemple cité par Jordan concerne les efforts de la Maison Blanche pour censurer un tweet de Kennedy plus tôt dans le mois à propos de la mort alors récente de la légende du baseball Hank Aaron, moins de deux semaines après qu’il ait publiquement reçu le vaccin COVID-19.

Traduction :

La mort tragique de HankAaron fait partie d’une vague de décès suspects chez les personnes âgées suivant de près l’administration des vaccins #COVID. Il a reçu le vaccin #Moderna le 5 janvier afin d’inciter d’autres noirs américains à se faire vacciner.

M. Jordan a déclaré :

“Ce qui est intéressant dans l’e-mail que la Maison Blanche a envoyé à Twitter, c’est l’objet de l’e-mail dit ‘Flagging Hank Aaron misinformation'”, en référence aux informations publiées dans le cadre des “Twitter files” en janvier.” “La désinformation, c’est quand on n’a pas les faits exacts – on dit des choses qui ne sont pas vraies.” “Mais quand on regarde le tweet de M. Kennedy, il n’y a rien d’inexact dans les faits. Et pourtant, la Maison Blanche, dès le troisième jour, a essayé de censurer M. Kennedy.” M. Jordan a ajouté en faisant référence à la campagne présidentielle de M. Kennedy : “L’ironie de la chose, c’est qu’ils essaient de censurer celui qui est en fait leur adversaire dans les primaires démocrates.”

Le représentant Chip Roy (R-Texas) de la commission judiciaire s’est fait l’écho des déclarations de M. Jordan :

“C’est pour cela que M. Kennedy reçoit le mépris de la gauche et de la droite politiques, car si l’on ose remettre en question l’orthodoxie des pouvoirs en place, on est leur ennemi.”

Dans sa déclaration d’ouverture, la députée Stacey Plaskett, membre principal de la sous-commission, a longuement attaqué Mme Kennedy et le travail de la sous-commission.

Plaskett a demandé aux membres républicains :

“Pourquoi sommes-nous ici ? … Pourquoi cette audition ? Quel est le rapport avec l’inflation ? Quel est le rapport avec le coût de la vie ? Quel est le rapport avec la vie quotidienne des Américains ?”

Traduction :

Stacey Plaskett consacre son discours d’ouverture à la diffamation de Robert F. Kennedy Jr.

Faisant référence à la présence de M. Kennedy en tant que témoin, elle a demandé :

“Pourquoi la direction républicaine de la majorité de la commission accorderait-elle une audition et une tribune aux témoins, en particulier à M. Kennedy, un homme qui a récemment affirmé que le COVID-19 est destiné à attaquer les personnes de race blanche et les Noirs ?”

Mme Plaskett a ensuite affirmé que la commission – et ceux qui remettent en question les récits de l’establishment – cherchait à intimider Big Tech.

M. Plaskett a déclaré :

“Il est clair que l’un des objectifs de cette enquête est d’inciter les entreprises du secteur des technologies et des médias à fermer les yeux.” “Lorsque des conspirations extrémistes sont évoquées, ce discours viole les conditions de service les plus élémentaires concernant la désinformation délibérée et la promotion de la violence.”

Mme Plaskett a déclaré que l’enquête de la sous-commission visait à :

“Forcer les entreprises de médias sociaux à promouvoir des théories du complot parce qu’elles pensent que c’est le seul moyen pour leur candidat de gagner l’élection de 2024″, en intimidant les experts (…) sur la désinformation et en donnant l’expression aux types de discours les plus vils.”

Mme Plaskett a également semblé s’attaquer à la liberté d’expression de manière plus générale.

“Nombre de mes collègues républicains s’empresseront de dire qu’ils ont fait venir M. Kennedy parce qu’ils veulent protéger sa liberté d’expression, qu’ils ne croient pas en la censure américaine.” “Ce n’est pas le genre de liberté d’expression que je connais, la liberté d’expression qui est protégée par le premier amendement de la Constitution.” “La liberté d’expression n’est pas absolue”, a-t-elle ajouté. “La Cour suprême a déclaré que les discours haineux et injurieux n’avaient pas à être encouragés dans les couloirs de la Maison du peuple.”

Elle a également affirmé que les républicains cherchaient à promouvoir la “quasi-science“, en référence aux opinions de M. Kennedy sur les vaccins COVID-19 et d’autres sujets.

“Même en sachant ce qu’ils savent de la rhétorique haineuse et sans preuves de M. Kennedy, Mme Plaskett, le président McCarthy et Jim Jordan ont délibérément choisi de lui donner une tribune. Ils ont délibérément choisi d’élever cette rhétorique pour donner à ces opinions nuisibles et dangereuses une tribune dans les couloirs du Congrès des États-Unis.”

Mme Plaskett a ensuite affirmé que le tweet de M. Kennedy sur Hank Aaron, datant de janvier 2021, “n’a pas été retiré” et a attaqué le CHD, laissant entendre que la campagne de M. Kennedy est financée par l’organisation et affirmant qu’il est responsable de la majorité des fausses informations sur les vaccins qui circulent.

Discovery in the Missouri v. Biden lawsuit a révélé des courriels de la Maison Blanche à Twitter demandant que le tweet de Kennedy sur Aaron soit “supprimé dès que possible”.

Dans son témoignage, Mme Wiley a établi un lien entre M. Kennedy et ses déclarations présumées, d’une part, et les attaques violentes fondées sur la race et la religion, d’autre part, affirmant que ses remarques présumées “ont servi à alimenter la haine et les préjugés … y compris les incidents violents”.

Kennedy a répondu à plusieurs reprises aux allégations d'”antisémitisme” et de “racisme”, déclarant :

“Ce que vous avez déclaré et ce à quoi vous avez tenté de m’associer par culpabilité est tout simplement inexact. Toutes les choses dont vous m’accusez en ce moment et dans cette lettre sont des déformations, des représentations erronées.”

Traduction :

Robert F. Kennedy Jr riposte aux “diffamations” de Stacey Plaskett à son égard : “Pratiquement toutes les déclarations que vous venez de faire à mon sujet sont inexactes… Ce sont des diffamations et des calomnies qui sont utilisées pour me censurer afin d’empêcher les gens d’écouter la réalité“

M. Kennedy a déclaré :

“Il s’agit de diffamations et de calomnies qui sont utilisées pour me censurer et empêcher les gens d’écouter ce que je dis réellement.” “Et je pense que nous devrions avoir une vraie conversation plutôt qu’un échange d’attaques ad hominem.“

Kennedy a appelé à l’unité plutôt qu’à une rhétorique qui divise.

Robert F. Kennedy Jr. répond aux attaques de diffamation dont il fait l’objet et il appelle à l’unité :



“Nous devons cesser d’essayer de nous détruire les uns les autres.”

“Nous devons cesser d’essayer de nous détruire les uns les autres, de nous marginaliser, de nous vilipender, de nous gazer les uns les autres. Nous devons trouver en nous la lumière, l’empathie et la compassion. Et par-dessus tout, nous devons élever la Constitution des États-Unis, qui a été écrite pour les temps difficiles.”

Kennedy : “la désinformation est une information qui est vraie mais qui dérange”

Répondant aux affirmations de Plaskett selon lesquelles son tweet sur Hank Aaron n’a jamais été censuré, Kennedy a déclaré qu’il l’avait été et qu’un nouveau terme, “malinformation”, avait été créé peu après l’entrée en fonction de l’administration Biden, “pour censurer les gens comme moi”.

Kennedy a déclaré que son compte Instagram avait été banni alors qu’il ne contenait “aucune fausse information”, mais uniquement du contenu “cité et sourcé”, notamment à partir de “publications évaluées par des pairs ou de bases de données gouvernementales”. Pourtant, on lui a “retiré quelque chose appelé malinformation”.

“Il a défini la malinformation comme une information qui est vraie mais qui dérange le gouvernement et qu’il ne veut pas que les gens entendent.”

M. Kennedy a déclaré qu’il s’agissait :

“D’informations dont Facebook, Twitter et d’autres sites de médias sociaux avaient compris la véracité, mais que la Maison Blanche et d’autres agences fédérales voulaient censurer de toute façon pour des raisons politiques, parce qu’elles remettaient en cause les orthodoxies officielles.”

Traduction :

Ironiquement, les démocrates ont commencé l’audience d’aujourd’hui sur la censure en votant pour censurer le témoignage de Robert Kennedy Jr. Regardez la réponse de ce dernier à ma question sur la malinformation.

Notant toutefois qu’“il est devenu plus difficile pour les gens de me censurer purement et simplement” après l’annonce de sa campagne présidentielle, M. Kennedy a déclaré qu’il était désormais “soumis à cette nouvelle forme de censure, appelée “propagande ciblée”, qui consiste à utiliser des termes péjoratifs tels que “anti-vax” … pour me réduire au silence”.

À titre d’exemple, M. Kennedy a cité son inclusion dans la liste dite “Disinformation Dozen”, produite par le Center for Combating Digital Hate (CCDH).

Affirmant que le CCDH est “financé par l’argent noir”, il a déclaré que la Maison Blanche avait basé sa demande aux entreprises de médias sociaux de censurer des comptes sur cette liste, et que ces plateformes s’y étaient conformées.

M. Kennedy a cité d’autres exemples de censure lorsqu’il a répondu aux questions des membres de la sous-commission. M. Roy a fait référence à une réunion que M. Kennedy avait eue en 2016 avec Anthony Fauci et d’autres responsables fédéraux de la santé publique, au cours de laquelle il avait demandé des preuves que tout vaccin avait fait l’objet d’un test d’innocuité contrôlé par placebo avant d’être homologué.

“Il a été entraîné par les mères d’enfants blessés pour enquêter sur le programme de vaccination des enfants.”

Traduction :

Robert F Kennedy Jr vient d’admettre que c’était la pire décision de carrière qu’il ait jamais prise, mais il a estimé qu’il était de son devoir d’écouter les mères.

Selon M. Kennedy, M. Fauci et d’autres fonctionnaires ont “fait semblant” de chercher ces informations, puis ont déclaré qu’elles lui seraient envoyées.

Comme ce n’était pas le cas, le CHD a intenté une action en vertu de la loi sur la liberté de l’information (Freedom of Information Act) contre le ministère américain de la santé et des services sociaux, forçant la publication d’informations montrant que le ministère de la santé et des services sociaux n’était pas en mesure de localiser un seul essai de sécurité préalable à l’homologation contrôlé par placebo pour l’un des vaccins obligatoires pour les enfants.

“Pourtant, de tels exemples sont utilisés pour le qualifier d’anti-vax”, a déclaré M. Kennedy. “Mes opinions sont constamment déformées.” “Nous ne sommes pas autorisés à discuter de ce sujet avec le peuple américain, à savoir que les vaccins devraient être testés avec la même rigueur que les autres médicaments.”

Traduction :

“Faire confiance aux experts n’est pas une fonction de la science. Ce n’est pas une fonction de la démocratie. C’est une fonction de la religion et du totalitarisme, et cela ne permet pas d’avoir une population en meilleure santé.“

Répondant à une autre question de Roy, à savoir si :

“C’est une fonction et un rôle appropriés pour le Congrès et pour nous tous de remettre en question le gouvernement.” Kennedy a déclaré : “C’est exactement la fonction que la Constitution des États-Unis a confiée au peuple ou aux membres du Congrès.”

Plus tard au cours de l’audition, M. Kennedy a déclaré :

“Je pense que la démocratie dépend de la libre circulation de l’information. Et si cette information est déformée, si l’on ment au public, alors cela interfère avec les élections. Et d’ailleurs, cela interfère avec la santé publique.” Ajoutant : “Le Wall Street Journal a publié un article il y a quelques semaines suggérant que la censure d’informations importantes sur la santé coûtait des vies américaines.”

Se référant aux affirmations de Mme Plaskett selon lesquelles l’audition de la sous-commission était une distraction des questions concernant les Américains de tous les jours, telles que l’inflation, M. Kennedy a déclaré que son discours d’avril pour le lancement de sa campagne présidentielle avait été censuré par YouTube lorsqu’il avait abordé précisément ce type de questions. Il déclare :

“Je n’ai pas parlé de vaccins dans ce discours.” “Je n’ai pas abordé de sujet tabou. J’ai simplement parlé de ma campagne et de la conversation que nous devrions avoir les uns avec les autres en tant qu’Américains. Mais on m’a fermé la porte.” “C’est pourquoi l’important débat sur le premier amendement, le débat amical et respectueux, est l’engrais, l’eau, la lumière du soleil de notre démocratie”, a ajouté M. Kennedy. “Ce type de division est plus dangereux pour notre pays que jamais depuis la guerre de Sécession.” “Comment faire face à cette situation ? … Pensez-vous pouvoir le faire en censurant les gens ? Je vous le dis, c’est impossible. Cela ne fait qu’aggraver et amplifier le problème.” “Nous devons commencer à être gentils les uns envers les autres.” Kennedy a poursuivi : “Nous devons commencer à nous respecter les uns les autres. Nous devons commencer à restaurer la courtoisie dans cette chambre et dans le reste de l’Amérique. Mais cela doit commencer ici.”

Les membres démocrates de la sous-commission ont cependant posé peu de questions à M. Kennedy, préférant interroger leur propre témoin, M. Wiley.

Chris D. Jackson, commissaire électoral et ancien président du parti démocrate du Tennessee, a tweeté que c’était intentionnel, “le privant de l’opportunité de répondre”.

La censure fédérale se poursuit et ne montre aucun signe de relâchement

L’affaire Missouri v. Biden a également occupé une place importante dans l’audience d’aujourd’hui. Dans son témoignage, M. Sauer a fait référence à la décision prise le 4 juillet par un tribunal fédéral d’émettre une injonction temporaire à l’encontre de plusieurs agences fédérales et de membres de l’administration Biden, limitant leur interaction avec les plateformes de médias sociaux.

Bien que la décision ait été attaquée à plusieurs reprises par les membres démocrates de la sous-commission, M. Sauer a déclaré que l’avis du 4 juillet accordant l’injonction temporaire :

“Contient 82 pages de conclusions factuelles détaillées, étayées par 577 citations de preuves, qui proviennent d’environ 20 000 pages de courriels du gouvernement fédéral et de communications avec les plateformes de médias sociaux, ainsi que de six dépositions complètes.”

M. Sauer a déclaré que, bien que la cour d’appel du cinquième circuit ait prononcé une suspension administrative temporaire de cette injonction et accordé une procédure accélérée, prévue pour le 10 août, ce qu’il a décrit comme une “pratique courante dans le cinquième circuit”, il a également déclaré :

“Le gouvernement n’a guère pris la peine de contester une quelconque des conclusions factuelles.”

Il a ajouté que si ce sont les plateformes de médias sociaux qui ont censurées, les comptes de la “douzaine de désinformateurs” et d’autres personnalités pour avoir remis en question les récits de l’establishment, “le tribunal de Louisiane aurait estimé que les plateformes n’ont pas supprimé ces discours” et “le contenu souvent véridique”. Mais que cependant, “les autorités fédérales faisaient pression en ce sens”.

M. Sauer a ajouté :

“L’étendue et la portée de la censure fédérale sont stupéfiantes et affectent des millions de messages et d’intervenants sur les médias sociaux, pratiquement tous les Américains qui lisent, écoutent, s’engagent ou publient sur les médias sociaux des messages sur les grandes questions politiques et sociales controversées dans lesquelles les censeurs fédéraux ont trempé leurs doigts.” En outre, M. Sauer a déclaré que : “La censure fédérale est en cours et ne montre aucun signe de relâchement.” “Les fonctionnaires fédéraux sont les plus désireux, les plus concentrés sur la réduction au silence des discours véridiques.” “Si cela n’est pas contrôlé, la censure fédérale s’étendra à pratiquement toutes les questions sociales et politiques contestées sur lesquelles les fonctionnaires fédéraux veulent imposer leur pouvoir.”

Se référant à un précédent communiqué sur les “fichiers Twitter” (twitter files), M. Sauer a déclaré :

“Les fonctionnaires fédéraux sont profondément imbriqués dans […] le complexe industriel de la censure entre le gouvernement fédéral, les plates-formes de médias sociaux et d’autres organisations à but non lucratif et universitaires.” Selon M. Sauer : “L’entreprise de censure fédérale a réussi à transformer le discours en ligne en rendant des points de vue entiers pratiquement inexprimables sur les médias sociaux.” Notamment : “Induisant directement des changements dans les politiques de modération du contenu des principales plateformes de médias sociaux afin de défavoriser les points de vue à l’avance.”

Il a déclaré que le gouvernement fédéral a été en mesure d’y parvenir par des moyens directs et indirects, expliquant à la sous-commission :

“Qu’il y a plusieurs façons de violer le premier amendement si vous êtes un représentant du gouvernement, y compris la coercition, l’encouragement significatif et la participation conjointe, où vous vous êtes insinués dans la prise de décision privée. Tous ces éléments étaient présents dans l’affaire Louisiana v. Bauer.”

Traduction : “

ason Chaffetz sur Fox News : “Je n’ai jamais pensé que les démocrates s’en prendraient à un Kennedy. Je n’aurais jamais cru voir ce jour arriver. Il est incroyable qu’ils essaient de censurer ce témoin lors d’une audience sur la censure. C’est incroyable !”

Kennedy a expliqué à la sous-commission ce qu’il en était :

“Si un gouvernement peut censurer ses détracteurs, il autorise toutes les atrocités. C’est le début du totalitarisme.” “Une fois que l’on commence à censurer, on est dans le totalitarisme et on se dirige vers la dystopie.”

