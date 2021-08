CENSURE VOUS CROYEZ ? C’EST POUR VOTRE BIEN !

L'Absurdie a changé de nom, c'est la Panurgie et le cercle d'Orwell !

Ce sera très bref :

des gens comme vous et moi, souhaitent apporter leur témoignage pour eux-mêmes ou leurs proches, parfois décédés, sur les effets secondaires des vaccins. Plus de la moitié de ceux là sont partiellement ou complètement vaccinés. Pour cela ils essaient de le partager via ce qu'on appelle un réseau social.

Le plus connu et "grand" de tous ces réso, FB, a depuis la mise en route des plateformes de témoignages systématiquement verrouillé tous ces groupes et supprimé péremptoirement les contenus. La raison invoquée est que ces textes peuvent entraîner des "dommages physiques" ni plus ni moins.

Les gens qui témoignent, souvent par douleur, ne sont ni des comploteurs, ni des anti quoi que ce soit. Et le monstre FB décide à lui seul que sont irrecevables ces centaines (de milliers ?) de témoignages !

Personnellement, ancien militaire durant 33 ans de ma vie, je ne suis pas ANTIVAX, j'en ai certainement reçu plus qu'aucun des dirigeants de tous les laboratoires pharmaceutiques confondus. Personnellement, je ne suis pas COMPLOTISTE puisque j'ai servi à ma manière durant 33 ans la nation et le peuple français, regardant en face la douleur des gens devant de nombreuses choses injustes ou innommables.

Alors quand les PROVAX et les PROSYSTEMES traitent les gens errant dans la peur (savamment alimentée), les doutes (légitimes), la colère (d'avoir été dupés), la douleur (souvent d'avoir perdu des êtres chers A CAUSE D'UN SERUM EXPERIMENTAL jamais utilisé jusqu'alors sur les humains), d'anti machin et/ou de complotiste, je crois qu'ils se trompent de cible. Ceux qui complotent à vacciner quoi qu'il en coûte la planète entière sont ceux de votre obédience. Je prie que votre passanitaire vous protège des effets secondaires, je prie pour que les futurs enfants piqués n'aient pas à souffrir à vie ou mourir de VOTRE choix. VOUS en aurez la responsabilité, puisqu'aucun organe officiel ni créateur de ces remèdes n'aura cette responsabilité, exclue dès le début de ce drame.

La censure n'est utile qu'à ceux qui la pratiquent, pas à ceux qui la subissent. Là encore des relents d'Histoire sordides... que vous aurez soin de dénoncer dans vos posts hypocrites.

NO PAS(S)ARAN !

NB : Si être antivax, c’est ne pas être aveuglément d’accord avec l’ignominie, alors oui je suis devenu l’antivax le plus vacciné de France à minima !





Votre pigiste écœuré

Marc Nehdrys