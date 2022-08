Centrale de Zaporijjia : Russes/Ukrainiens sont en train de « jouer aux cons ». Était-il judicieux de se procurer des comprimés d'iode ?

La Centrale nucléaire de Zaporijjia kézako ?

C'est un méga centrale équipée de 6 réacteur nucléaires, c'est la centrale nucléaire la plus puissante d'Europe en 2022.Wikipédia. Suite à la guerre Russie/Ukraine, depuis plusieurs mois sur place Russes et Ukrainiens « jouent aux cons ». Je me méfie comme de la peste des rapports de la situation que donne chacun des belligérants, et dans cette situation tendue à l’extrême malheureusement tout peut arriver !... surtout qu'à tour de rôle les deux protagonistes s'ingénient à mettre de l'huile sur le feu ! La preuve :

Guerre en Ukraine : "Si la centrale nucléaire de Zaporijjia est frappée, la Russie bombardera immédiatement Washington et Londres" ( source page web du journal l'Indépendant)

Chat échaudé craint l'eau froide !

Ce vieil adage date du XIII éme siècle : source.Oui « Chat échaudé craint l'eau froide », parce que je me souviens très bien de la catastrophe de Thernobyl en Ukraine, cet accident nucléaire majeur survenu dans la nuit du 25 au 26 avril 1986 à la centrale nucléaire V.I. Lénine de Tchernobyl, située à 130 kilomètres au nord de Kiev (à l'époque en République socialiste soviétique d'Ukraine. Wikipédia,...et surtout de ce célèbre et fameux nuage qui s'était arrêté à nos frontières ( adroitement alpagué par nos valeureux gabelous, mais il faut quand même préciser que nos valeureux douaniers étaient équipés du filet spécial capture nuage radioactif dernier cri).... un exemple de plus que nos politiques nous prennent ( et héla nous laissent ) souvent pour de véritables « billes » !

… Et comme d'hab nous avons droit au baratin officiel, pas de dangers, trop loin, patin couffin !...« Les seuils nécessitant la prise d’iode ne seraient pas atteints en France compte tenu de la distance »,... allez demander cela aux Corses ? Pour info Kiev-Bastia distance à vol d'oiseau 1800 km ,quant à la centrale de Zaporijjia cette dernière et située à une centaine de km au Nord de Kiev, je vous laisse faire le calcul.

Beaucoup à été dit, écrit, commenté sur ce tragique événement, alors pour avoir plus d'infos dans votre moteur de recherche tapez:Tchernobyl conséquences en corse : Résultats, puis : Tchernobyl corse la prise de comprimés d'iode aurait elle été salutaire : Résultats.

Conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl . En France la Corse a été la région qui a été hélas la plus impactée.

En raison de fortes pluies concomitantes au passage du « nuage de Tchernobyl » au-dessus de l'est de la Corse, une partie de cette région semble avoir été la plus touchée de France par les retombées aériennes du nuage. D'autre part, les populations vivant en zone de montagne semblent avoir une alimentation déficitaire en iode, ce qui est un facteur de risque supplémentaire pour la thyroïde.( Wikipédia consacre une excellente rubrique sur ce sujet :source.

Des mensonges ont été dit et des vérités cachées !

Dans le monde des hommes politiques et de hommes publiques, le mensonge une seconde nature. Ce denier est très efficace lorsqu’il est accompagnée de son accessoire indispensable la promesse. Chez eux le mensonge est aussi le moyen de masquer : Leurs échecs, leurs fautes, leurs erreurs ou hélas leurs incompétences !

Chez l'homme il est en ainsi depuis la nuit de temps, donc ne soyons pas étonné si nos politiques actuels l'utilisent eux aussi surtout lorsqu'ils ont été face à cet immense problème qu'a engendré la catastrophe nucléaire de Tchernobyl .

Concernant les mensonges sur cette inquiétante catastrophe si vous consultez le web, ben vous allez trouver moult résultats : sources. Édifiant comment ces politique et scientifiques nous ont pris « pour des billes » voir de « neuneus » !

Face à la situation exceptionnelle dans laquelle ils se sont retrouvés un mouvement panique à naturellement surgi. Pour faire face à la circonstance et la résoudre cela exigeait une réaction rapide et la plus efficace possible,... alors pour eux la plus simple solution a été de minimiser, de rassurer et affirmer qu'il n'y a aucun risque, en un mot « infantilisons-les » ! Ça ne coûte pas cher pratique ( adaptable à tous) et surtout à demander peu de moyens.

Vous pouvez trouver dans :Wikipédia. toutes les infos concernant ce scandale et honteux mensonge, car à l'époque beaucoup de langues sont restées muettes. En octobre 2013, un médecin corse admet s'être tu pendant 27 ans sur l'augmentation des pathologies de la thyroïde pour "protéger sa carrière" Le nuage de Tchernobyl et la Corse : révélations d’un endocrinologue 27 ans après.

Avant la catastrophe de Tchernobyl la France avait elle prévue des plans d'actions ?

Un vieil adage dit en substance : « Gouverner c'est prévoir... ne rien faire c'est courir à sa perte » cette formule et un célèbre dicton que certains attribuent à deux auteurs : source, ces derniers sont :Émile de Girardin et Adolphe Thiers.,.. alors pour ce qui concerne le sujet la question ( qui est logique de se poser ) est : Avant la catastrophe de Tchernobyl la France avait-elle prévu des plans d'actions ?

Dans mon moteur de recherche, j'ai tapé : France plan d'action accident nucléaire, .. et j'ai obtenu ces pages

IRSN : Face à un accident nucléaire (création de l’Institut (décret n° 2002-254 du 22 février 2002). La cata de Tchernobyl c'est :1986.'

Plan national de réponse. Accident nucléaire ou radiologique majeur.Fiches meures. Février 2014..

Notons que suite à ce drame a été crée en avril 1987 le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l’Information Nucléaires (CSSIN) : source. La mission du Conseil s'étend à l'ensemble des questions touchant à la sûreté des installations nucléaires et à l'information du public et des médias relative à cette sûreté. : source.

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE ET DE L’INFORMATION NUCLEAIRES

Tchernobyl - 20 ans après, le devoir d'amélioration

Sur sa grande fiche de juin 2007 : Rapport_du_CSSIN_sur_Tchernobyl.pdf, je vous place ces lignes qui sont dans la rubrique :3.3

3.3 :La distribution préventive de l’iode La distribution de l’iode, comme de nombreuses autres mesures préventives impliquant la reconnaissance de la possibilité d’un accident nucléaire, faisait l’objet d’un blocage institutionnel, voire psychologique. La catastrophe de Tchernobyl a débloqué partiellement cette situation.

..et dans la Conclusion.

La distribution préventive d’iode : il est recommandé de supprimer la date de péremption (*) et de simplifier la posologie (le dosage devrait jusqu’à 3 ans être basé sur le poids de l’enfant) et de l’indiquer sur les boites de comprimés, tout en rappelant que la prise ne se fait que sur ordre des autorités.

La question se pose de la distribution d’iode à toute la population, par exemple à la naissance avec le carnet de santé.

Cette distribution d’iode devrait s’accompagner de campagnes d’information nationale et locales pérennes intégrées dans la problématique plus globale de prévention contre le risque nucléaire, en prenant l’exemple de l’assurance pour justifier cette mesure afin de ne pas l’interpréter comme une preuve de l’augmentation du risque.

(*) en haut de la page16/27, il est marqué ceci : Toutefois, l’existence d’une date de péremption sur les boîtes de conditionnement des comprimés peut avoir des effets pervers : non administration, voire destruction de comprimés d’iode considérés comme périmés.

J'ai marqué en gras :Faire disparaître l’hérésie de la date de péremption, car cela me rappelle étrangement le fonctionnement de nos « ronds-de-cuir à œillères » de notre ultra performante administration et leurs interventions qui engendrent de si nombreux dommages collatéraux. Exemple : Covid19 la destruction des masques périmés. ,.. opérations absconse qui m'inspirent du célèbre et savoureux dialogue de Michel Audiard qui dans le film "Les tontons flingueurs " fait dire à Lino Ventura cette célèbre et mémorable sortie. « Les cons ça ose tout, c'est même à çà que l'on les reconnait » : vidéo.version courte, version plus longue,.. et soyons généreux ( comme dit l'adage quand on aime ....) en prime cet autre moment pour moi plein de sagesse tiré du film devenu culte de Marcel Pagnol « le Schpountz » ( 1938) avec Fernandel "Tu n'es pas bon à rien tu es mauvais à tout". Vidéo .

Les comprimés d'iode ne sont plus en vente libre dans les pharmacies !

En début d'année dans les pharmacies ces comprimés étaient en vente libre, ainsi en février j'en ai récupéré par l'intermédiaire d'un membre de ma famille. Depuis mi-mars les comprimés d'iode ne sont plus en vente libre dans ces officines :Nucléaire en Ukraine : inutile de se ruer sur les comprimés d’iode : (24/03/22), et la raison est simple depuis cette p....n de guerre les Français échaudés par l'histoire abracadabrante et rocambolesque du mémorable et si célèbre nuage stoppé aux frontières et aussi assez désarçonnés par la tragi-comédie des masques (vu pus haut) n'ont hélas plus confiances en leurs branques de dirigeants. Donc en cas de Trafalgar, ces derniers pourront compter sur « leurs réserves » car ils se méfient comme de la peste de la brillante organisation étatique qu'ils ont héla si souvent vu pédaler dans la semoule !

La vente libre dans les pharmacies des comprimés d'iode étant suspendue, en cas de cata imaginez l'énorme panique pour s'en procurer.

Premièrement il y a la question temps, les comprimés doivent être pris quel délai après l'alerte ?

Toutes les pharmacies auront-elles de stocks suffisants ?

Quid des moyens de contrôle pour éviter une double réception de comprimés !

Quid également pour ceux qui demeurent dans les zones isolées, qui ne peuvent pour X raisons pas se déplacer, ou sans moyens de locomotion !

.. Alors que dans l'hypothèse que l'ensemble de la population aurait son quota de comprimés à domicile, en deux coups de cuillère à pot l'ensemble de la population serait « sous abri ».Pour résumer pour mettre en place toutes ces mesures il va falloir une sacrée organisation, et en se basant sur la péripétie masques covid-19 ben j’appréhende d'avance ! Moralité comme d'hab. « Pourquoi faire simple lorsque l'ont peut faire compliqué » !

Pour terminer mon article, la question cruciale en cas de lâcher et d'arrivé d'un nuage radioactif, quand prendre l'iode ?

"Il faut prendre l'iode deux heures avant, idéalement deux heures avant l'exposition à l'iode 131 et jusqu'à vingt-quatre heures après maximum. Au delà de vingt-quatre heures, c'est inutile. En l'absence d'exposition, d'arrivée d'un nuage contenant de l'iode radioactif, c'est non seulement déconseillé mais c'est dangereux de prendre des comprimés d'iode stable. Il faut que le message soit très clair là-dessus. : source.

Autre question importante :Le nuage de Tchernobyl est arrivé en France combien de temps après sa libération ?

Le passage du nuage de Tchernobyl en France. Quatre jours après l’explosion du réacteur, le 30 avril 1986, le nuage de Tchernobyl arrive en France. Le Sud-Est et la Corse sont les premiers touchés. Le 1er mai, les trois quarts de la France se trouvent sous le nuage. Le 2 mai, une dépression repoussera le nuage vers l’intérieur du continent.source. ( avec les conditions météos de l'époque vents, températures etc... )

Pour les curieux : 1986-2011 - L'accident de Tchernobyl et ses conséquences pour l’environnement et la santé. Le panache radioactif : .source IRSN.(Cette page très intéressante comporte un menu déroulant de 10 rubriques, donc ces trois plus particulièrement :

La contamination des denrées alimentaires.L'exposition des personnes en France. .Les territoires contaminés en 2011.)

Conclusion.

Je ne suis pas médecin, je ne dis pas qu'il faut s’empiffrer de cachets d'iode à la moindre alerte, comme je suis également pas devin, je dis simplement soyons prévoyant, car au train où évolue la situation actuelle en Ukraine dans le secteur de cette gigantesque centrale nucléaire de Zaporijjia, ben le pire est hélas toujours possible ! ..et comme dit ce vieux dicton : « Il faut mieux prévenir que guérir » .. et pour terminer et résumer plus que jamais méditez sur ma citation.

Et oui pauvres mortels que nous sommes depuis les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, et ensuite les retombés de toutes les expériences ou essais nucléaires à travers le monde, les humains ( mais pas que ) ont malgré eux ingurgités, respirés, touchés des amas d'éléments atomiques. Qu'en conclure ? .. si ce n'est que l'homme est vraiment un loup pour l'homme...et les générations qui se succèdent n'ont hélas toujours rien comprises !.. Mais comme dirait l'Autre (*) « gardons le moral » !.. enfin il faut mieux !!! (*) version différente :source.

Guerre en Ukraine:La France envoie de l'iode en cas d'accident nucléaire.(07/03/22)

Tchernobyl : 34 ans après, un nouveau nuage potentiellement radioactif sur la Corse. ( suite aux incendie de forets aux abords de la centrale de Tchernobyl en Ukraine du : 04/04/20 ) P....n depuis la fin de la deuxième guerre mondiale les personnes de ma génération (84 ans ) qu'es-ce que l'on à pu en « bouffer » des becquerels et compagnie !... et je ne parle pas des militaires engagés, ceux du contingents, et les techniciens présents sur le terrain au Sahara pour les essais atomiques français !

La carte de l'IRSN ( l'IRSN Wikipédia ) 1986-2016 : Tchernobyl, 30 ans après. Impacts de l’accident de Tchernobyl en France et en Europe :source.

Résultats Google :sources.

L'image qui illustre mon article à été copiée sur cette : page.

