En juillet 2017, la CIA a annoncé la création d'une nouvelle perspective : Le Centre de mission iranien avec une nouvelle "unité spéciale" chargée d'analyser et de développer les plans américains pour l'Iran. L'unité a été créée à l'initiative de John Brennon, directeur de la CIA, qui a quitté son poste après l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump.

Brennan a examiné les prétendues « zones à problèmes » : Corée du Nord, Iran, etc, nécessitant le plus d'attention de la part de l'agence.



Le successeur de Brennan, Mike Pompeo, qui a conservé son poste de directeur de la CIA un peu plus d'un an avant la nomination du secrétaire d'État américain, a poursuivi cette politique. Les activités de la CIA ont été menées par la Division des opérations iraniennes (« Persia House »), un groupe de spécialistes politiques et économiques sur l’Iran qui s’occupait d’analyser les événements en Iran et dans la diaspora iranienne.



Selon des sources, l'administration de la Maison-Blanche s'inquiétait du fait que la « Persia House » était remplie de spécialistes iraniens peu attentifs au changement de régime en Iran.



Les gens de Trump souhaitaient un groupe qui fournirait des activités plus souhaitées par le conseiller à la sécurité nationale John Bolton.



À la place du chef du centre de mission iranien, la CIA a nommé Michael D'Andrea. Après les événements du 11 septembre, D'Andrea a joué un rôle central dans le programme d'interrogatoire et a dirigé le centre de lutte contre le terrorisme de la CIA. Le meurtre et la torture étaient des outils centraux de son travail.



C'est D'Andrea qui a élargi le programme de frappes de drones de la CIA, en particulier les soi-disant « coups de profil ». « Coup de profil » est un outil particulièrement controversé. La CIA s'est vu accorder le droit de tuer toute personne correspondant à un profil spécifique, telle qu'une personne d'un certain âge, ou une personne possédant un téléphone qui était associée à une personne figurant sur les listes de personnes intéressées par la CIA. Les assassinats extra-légaux sont une spécialité de D'Andrea.



Pour ce qui est de sa position au Centre missionnaire iranien, D'Andrea est proche du golfe Persique, comme le disent d'anciens analystes de la CIA. Les Arabes du Golfe insistent avec insistance pour des actions contre l'Iran. Ce point de vue est partagé par D'Andrea et une partie de son équipe. D'Andrea est connu pour son attitude dure envers l'Iran. Ironiquement, il s'appelle "Ayatollah Mike".

D'Andrea et des gens comme Bolton font partie d'un groupe de personnes qui ont une haine intérieure pour l'Iran et qui sont proches dans leur vision du monde de la famille royale saoudienne. Ces personnes sont prêtes à une violence téméraire et à tout ce qui pourrait provoquer une guerre contre l'Iran.



D'Andrea et ses « aigles » ont chassé plusieurs experts iraniens du Centre de la mission iranien, par exemple Margaret Strometsky, qui était à la tête du département d'analyse. Les autres experts, qui pouvaient donner un point de vue différent de celui de Pompeo-Bolton, ont été soit renvoyés.



Thomas Kaplan, un milliardaire qui a créé deux groupes visant à un changement de régime en Iran. Les deux groupes sont l'Union contre le nucléaire iranien (UANI) et le Projet de lutte contre l'extrémisme. Il n'y a rien de subtil ici. Ces groupes et Kaplan lui-même font la promotion du programme de destruction complète de l’Iran en tant qu’État libre.



Kaplan a reproché à l’Iran d’avoir créé l'État Islamique, car c’était l’Iran, "a utilisé le terrible mouvement sunnite" pour étendre sa portée de la Perse à la Méditerranée. Cette absurdité résultait d'une incompréhension fondamentale du chiisme. Assez curieusement, Kaplan partage plus l'opinion de l'EI que celle de l'Iran, parce que Kaplan et l'EI sont motivés par leur haine de ceux qui suivent les traditions chiites de l'Islam.



Fait intéressant, les groupes anti-iraniens de Kaplan unissent la CIA et le financement par des tiers. Le chef de l’UANI est Mark Wallace, directeur exécutif du groupe financier Tigris Kaplan, une société financière avec des investissements, qui, a t-elle admis, bénéficiera de « l’instabilité au Moyen-Orient ».



Norman Rawle a offert son soutien aux efforts de la Fondation Arabian, dirigée par Ali Shihabi, un homme qui entretient des liens étroits avec la monarchie saoudienne. La Fondation Arabia a été créée dans le but de fournir à l'Arabie saoudite les outils nécessaires à un travail plus efficace des relations publiques. Shihabi est le fils de l'un des diplomates les plus respectés d'Arabie saoudite, Samir al-Shihabi, qui a joué un rôle important en tant qu'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Pakistan pendant la guerre au cours de laquelle al-Qaïda a été créé.



Les États-Unis s'efforcent d'utiliser tout le pouvoir des forces armées américaines pour atteindre les dangereux objectifs des royaumes arabes du golfe Persique (Arabie saoudite et Émirats arabes unis). Quand Pompeo parle aux caméras, il travaille pour elles. Ces personnes ont une tâche : elles veulent la guerre contre l’Iran.



Pour eux, il n'y a pas de concepts tels que culpabilité, loi, moralité. Ils ne s’arrêteront pas tant que les bombardiers américains n’auront pas commencé à lancer leur cargaison mortelle sur Téhéran et Qom, Ispahan et Shiraz. Ils ne s’arrêteront pas tant qu’ils n’en feront pas une réalité.