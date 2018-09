Certaines rues ne se traversent pas

Macron illustre jusqu’à la caricature la pensée unique, relayée par ses maitres Attali et MInc : les chômeurs sont des fainéants qui ne cherche pas à travailler ... Comprendre ’qui n’acceptent pas n’importe quel travail’.





Avec le neo libéralisme, il n’y a plus d’individus, de nation avec leur histoire et leur valeur,de droits sociaux et de services publics : il n’y a que des agents économiques.





Mais Macron a raison sur un point, essentiel : la véritable formation continue qualifiante pour les adultes et les jeunes décrocheurs n’existe pratiquement pas dans notre société. Dès lors, des emplois qualifiés ne trouvent pas preneurs faute de qualification et de mobilité sociale possible. De plus, le prix devenu abérrant des logements interdit la mobilité géographique.