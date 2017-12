Ces associations qui seraient des entreprises, comment les débusquer ?

Bonjour,

L’idée de faire un article sur les associations est une bonne chose.Maintenant parler de professionnalisme ,de métiers déguisés tout cela n’est rien par rapport a ce que devrait -être réellement une association. Alors a la différence de la très , très,énorme et grande majorité il faudrait peut-être faire une mise au point utile,« Vitale »

Une association de mon point de vue devrait être mise en route de manière exceptionnelle pour pallier les manques de la société,dans l’urgence , pour obliger nos gouvernants quelques qu’ils soient pour qu’ils bouge leur cul et prennent en mains les problèmes et apportent une solution viable dans les actes et le temps.Pas plus que cela. Maintenant il suffit de regarder les chiffres que tu donnes du nombre d’adhérents et de bénévoles pour voir que notre société humaine est dans une déchéance sans nom.Car comment peut-il se faire qu’avec un nombre aussi impressionnant de gens rien ne bouge ,rien de constructif et de durable dans ce monde ? Oui ! les hommes sont décidément des salops déguisés en anges ou se cachent sous cette ouverture pour ne rien faire. Qu’elle belle protection et image.Dans les faits ce n’est pas prêt de s’améliorer car cela arrange bien les profiteurs et toutes ceux qui ne veulent pas d’une société juste et équitable.Ce que je dis souvent c’est que si demain cela tournai mal ,il n’y aurait plus rien,nada le robinet se fermerait.Alors que dire des associations utile ? ou plus destructif que constructif. Et puis si nous regardions franchement cela et que nous nous disions mais c’est une eau bénite que les associations dans tous les secteurs de la vie .Demain, le monde sera associatif « oh ! que c’est beau ! » Mais dans la réalité elles nous enfonce dans une misère sans nom ,loin des droits de l’homme car pour fonctionner il faut donner de plus en plus et de jour en jour sur de moins en moins de revenu .A qui profite ce crime d’amour de son prochain ? Les hommes sont bizarrement cons ou franchement idiots. Ton article est certainement bien venu mais loin de dire la seule et unique et souhaitable vérité. Alors le pognon se dispute par là aussi ,les honneurs,les places etc..Rien que du bonheur dans le meilleur des mondes.A méditer ! Ce n’est pas qu’il faut arrêter d’aider son prochain,mais ne pas nourrir l’injustice et le crime.C’est bien de refiler du fric a la recherche par exemple ,mais qui en profite en premier ? et a quel prix ensuite pour les autres ! par exemple.Il y a de quoi faire un sacré vœux pour que demain cela change ,mais change dans nos actes de citoyens pour changer le monde.C’est pas facile surtout le plus difficile c’est de s’exposer.Et pourtant il en suffit d’un pour que le troupeau suive.Cestpasgrave ! il faut bien rêver d’un paradis et tant pis pour les mal embouché et qu’ils s’étouffent dans leurs mauvaises mentalités.