Ces Dons qui fâchent

Notre Dame de Paris elle souffle le chaud.

Qui mettrait en doute la nécessité de conserver pour notre mémoire historique l'œuvre de la pensée et de l'adresse, de l'habileté humaine à accomplir de grande chose, quand elle a la foi, l'espérance.

Elle est capable d'accomplir de grands projets, de réaliser de grands desseins.

Nous qui gémissons sous les fardeaux d'une société qui ne mesure les hommes qu'en poids de papier monnaie.

Nous ne pourrions aujourd'hui réaliser de tel chef d'œuvre humains, du fait du temps qu'il nécessite pressé par la rentabilité. Pourtant elle n'est rien par rapport à des réalisations comme le cyclotron du CERN en terme de technologie.

Bien que comme la cathédrale loge dieu, le CERN chasse la particule de dieu sans soulever autant de dévotion, car aucune n'est venu parler à l'oreille d'un Abraham.

Des ouvrages comme toutes les cathédrales et autres mosquée, temples, témoignages de ce que les hommes peuvent accomplir quand Ils ont la foi, quand ils sont pétris de confiance d'espérance, quand on leurs assigne un autre BUT. Un autre but que d'être un boyau et un anus. Nous savons aussi que toute foi n'est pas bonne, l'EID l'a démontré après bien d'autres. Car donner un but aux hommes pour qu'ils réalisent des chefs d'œuvre de vie, demande de savoir pour qui nous les réalisons.

Si nous les réalisons pour l'humain d'abord il y a des chances de ne pas se tromper sur les messages "Divins" ou simplement sur le développement de la connaissance humaine, plus que sur son poids en monnaie.

C'est chaud.

Ceci dit l'émotion a amené des milliardaires à faire des dons.

L'on peut comprendre la relation qui peut être établi entre un état qui a supprimé l'impôt sur la fortune au service des hommes et des milliardaires qui font des dons pour de la matière inerte aussi belle soit elle.

C'est une fois de plus un débat des sots, des imbeciles, des niais de comptoir, d'aigris, d'envieux, de nuls, bons j'arrête je ne sais plus quoi ajouter.

Ou alors je râle après moi car je me vois dans l'obligation de soutenir des personnes qui, si je dirigais le pays ne manqueraient de rien mais ne seraient certainement pas milliardaires.

Et pour rebâtir Notre Dame de Paris on créerait un budget, ou un appel à l'épargne, puisque elle appartient au patrimoine de tous les Français.

En quoi il y a problème qu'en leurs noms ces milliardaires retirent de leurs revenus imposables, de leurs ressources, le montant de leurs dons.

Ils ont acquis leurs revenus dans le cadre d'une organisation économique libérale capitalistique. Dans laquelle ils peuvent entreprendre librement pour commercer comme tout citoyen. Est-ce qu'ils sont responsables des inégalités de fortunes et de conditions sociales dans lesquelles ils sont nés.

Est-ce que le capitalisme grâce auquel ils ont pu prospérer en retirant un bénéfice du travail des autres est interdit.

Depuis que nous disposons du droit de vote nous avons toujours élus des citoyens qui le defendaient.

Il fut un temps où l'on prétextait le vote censitaire puis celui bourgeois. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ceux qui sont opposés au capitalisme peuvent choisir le parti adéquat.

Les citoyens sont donc libres de leurs choix. S'il existe un débat pour faire ces choix, il appartient à chacun de ne pas se laisser leurrer s'il pense être dupe ou abusé.

Il me semble que ceux qui tirent bénéfices du travail des autres ne vont pas leurs fournir les moyens de leurs révoltes

Alors ces milliardaires sont libres de faire ce qu'ils veulent de leurs argents, en faire un don ou le brûler comme Gainsbourg.

Par contre si ces sommes sont prélevées sur l'entreprise et qu'elles donnent droit à des remises d'impôts conformément à la loi fiscale.

L'on peut alors retenir qu'ils s'approprient un mérite qu'ils font payer par d'autres.

C'est la seule chose qu'il faut savoir.

S'ils le sortent de leurs poches, ils dépensent leurs argents comme ils veulent.

Si c'est l'entreprise qui finance ce sont les salariés. Parce que c'est avec leur part de travail que revend l'entreprise pour prospérer.

Ce n'est alors pas Total par exemple qui finance, mais tout le personnel qui à moins qu'il soit démontré que ces sommes sont retirées des dividendes qui devaient être versés aux actionnaires.

Et les actionnaires font ce qu'ils veulent de leur argent.

Si l'on ne veut plus de milliardaires ou d'actionnaires il faut modifier le capitalisme. Des citoyens veulent réformer le capitalisme et pour se faire ils vitupèrent contre libéralisme.

En se trompant de cible l'on n'en est pas sorti, surtout quand je vois des partis, dits d'extrême droite, arriver en masse en fustigeant le libéralisme qui est un des critères du fascisme et soutenir le capitalisme qui exploite leurs adhérents, à moins qu'ils soient tous rentiers.