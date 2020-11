Ces enseignants qui n’ont pas soutenu leur collègue Samuel Paty...

Les langues commencent à se délier concernant l'éxécution du professeur Samuel Paty par le tchétchène Anzorov. Après les hommages et le consensus de circonstance, la publication de ses derniers échanges par sa messagerie professionnelle étonnera peut-être le grand public mais confirmera ce que les enseignants vivent au quotidien depuis vingt-cinq ans.

Loin de faire l'unanimité parmi ses collègues, la bêtise, le manque de courage, le conformisme voire des sympathies pro-islamistes ressortent de la part de certains d'entre eux. Au point que le prof aurait envisagé d'aborder la liberté d'expression sous l'angle plus consensuel des atteintes aux droits de l'homme en Chine. On le comprend. Les brutalités dans les régimes communistes et d'extrême-droite, le "danger du front national", le radicalisme chrétien, et même la question palestinienne c'est beaucoup moins risqué que de traiter des sujets sérieux et proches de nous, tels que l'islamisation à la sauce salafiste de nombreux quartiers et l'omerta qui en découle. Et surtout, on ne risque rien en crachant sur les chrétiens et les militants du FN, qui ne se baladent pas armés de couteaux dans les rues et qui ne lancent pas de fatwas contre les indésirables.

Donc, plusieurs articles publiés sur le web souligne l'étrange état d'esprit de quelques enseignants du collège de Conflans Sainte-Honorine, commune qui risque d'être renommée Conflans-la-diversité afin de ne pas choquer les convictions religieuses des minorités visibles. "Je ne soutiens pas notre collègue face à une situation où je suis plongée malgré moi" a déclaré une prof ; "Non seulement notre collègue a desservi la cause de la liberté d'expression mais il a donné à l'islamisme des arguments et il a travaillé contre la laicité en lui donnant l'aspect de l'intolérance" (...) a déclaré un autre abruti. L'ambiance n'était pas très cordiale autour de la machine à café de la salle des profs, semble-t-il. Surtout, ces gens semblaient mal se connaitre et ne dialoguaient pas ensemble. Ce qui n'a rien de surprenant dans ce milieu où le harcèlement moral est un art et le respect d'autrui une chimère.

Samuel Paty aurait porté plainte contre ces deux collègues dont on ignore les convictions religieuses et politiques, avec saisi des courriels par huissier de justice. Sacré bonhomme que ce prof qui ne se laissait pas marcher sur les pieds par quelques banquignols, dont ces parents d'élèves (fichés "s" !) qui menaçaient de venir manifester devant le bahut avec d'autres fanatiques. Tout le charme de l'enseignement au paradis de la diversité que sont les académie de Paris-Créteil-Versailles...

Mais qui sont au juste ces enseignants peu courageux ? Le second message a un parfum très NPA et sud-éducation, en témoigne d'ailleurs le manifeste d'une certaine ultra-gauche contre la loi sur les séparatismes (ne pas stigmatiser les musulmans etc.) que nos syndicats de l'éducation et pseudo-humanistes de pacotille préfèrent ranger au placard de peur de sombrer dans le ridicule après la décapitation de Samuel Paty :

D'autres enseignants trahissent peut-être des convictions islamistes, à l'image de ces quelques "fichés s" de l'éducation. Une conséquence de la discrimination positive en matière de recrutement des contractuels dans les zones sensibles ? C'est possible. Toujours est-il que cette affaire est révélatrice de l'entrisme de l'ultra-gauche et des islamistes dans tous les milieux socio-professionnels, à commencer par celui de l'éducation.

On attend des sanctions, voire des poursuites pénales à l'égard des deux collègues de Samuel Paty, qui se sont désolidarisés de leur collègue harcelé en adoptant de surcroit une attitude incorrecte et déplacée à son égard. Il serait bon de pratiquer une enquête de moralité avant de valider la titularisation d'un enseignant, comme on le fait dans la police et la gendarmerie, milieux malgré tout touchés eux-aussi par l'islamisation des consciences.

Au moins Samuel Paty ne sera pas mort pour rien si nos pouvoirs publics s'occupent enfin de nettoyer nos administrations du virus salafiste, en même temps que celui de l'ultra-gauche démagogue qui inonde les boites mails professionnelles des profs de messages publicitaires syndicaux en hommage à un bonhomme qu'il n'ont pas fortement soutenu.

Source principale de l'article : https://www.valeursactuelles.com/societe/quand-un-collegue-de-samuel-paty-sen-prenait-lui-estimant-quil-travaillait-contre-la-laicite-125746