Ces facultés qui refusent la convention de stage aux étudiants en licence

Alors que sur certains campus universitaires les étudiants en première, deuxième et troisième année de licence peuvent conventionner le stage qu’ils effectuent assez sereinement, d’autres facultés posent des conditions à l’obtention d’une convention, voire la refusent purement et simplement.

Cette mesure a de quoi agacer un étudiant qui a trouvé un stage et qui pensait, avant de se renseigner, qu’il serait simple pour lui de le faire conventionner dans sa fac pour l’intégrer à son cursus. Dans certains campus d’Universités, comme la faculté de droit de Paris-Est Créteil (UPEC, Val de Marne), la direction refuse en effet de fournir une convention de stage à un étudiant si le stage en question est facultatif. En clair, pour pouvoir en obtenir une, ce dernier doit avoir un caractère obligatoire.

Comment un stage peut-il être obligatoire ? A partir de la Licence 3, voire parfois de la deuxième année, selon la filière choisie, un étudiant peut choisir une matière à étudier dans laquelle un stage d’à peu près un mois lui sera imposé. Le campus lui donnera alors une convention contenant des démarches et des règles de droit, ainsi qu’une fiche qu’il devra remplir. Cette convention, qui joue aussi un rôle d’assurance dans le cadre du stage, doit être signée par la direction de la faculté, par l’établissement accueillant le stagiaire, ainsi que par le stagiaire lui-même avant de pouvoir commencer le stage. L’attribution d’une convention permet à l’étudiant d’ancrer son expérience de stagiaire dans son cursus universitaire et de le faire ainsi apparaître dans son dossier.

Certaines facultés ont cependant pris la décision de ne plus fournir de conventions de stage pour se conformer notamment à une disposition prévue par un décret datant de novembre 2014 et qui prévoit des modalités encadrant la réalisation du stage, comme « le volume pédagogique minimal de formation dans les établissements d’enseignement ». Des administrations de campus universitaires en sont arrivés à la conclusion, en épluchant les règles de droit faisant allusion à la possibilité d'attribution de conventions, que le stage devait être directement attaché au cursus pour qu’il puisse être conventionné. Il ne peut ainsi plus simplement concerner le domaine étudié.

Des facultés de l’Université de Nanterre, dont celle de droit, ont, de même, refusé de fournir des conventions, cette fois-ci à des étudiants en Licence 1 en arguant qu’un autre décret, en date de 2009 imposait qu’un « responsable n’ait pas plus de 15 stagiaires sous sa responsabilité » et qu’il y avait parallèlement à cela trop d’étudiants susceptibles de vouloir effectuer un stage. Ainsi, de peur d’enfreindre les dispositions de ce règlement par manque de responsables, l’ufr de droit a choisi d’interdire les conventions de stage pour les étudiants en première année.

Pourtant, d’autres campus continuent de fournir aux étudiants des conventions sans condition préalable, si ce n’est que ces derniers soient bel et bien inscrits dans l’établissement universitaire. C’est le cas des facultés de l’Université de la Sorbonne et de bien d’autres sur le territoire national.

Si les stages les plus importants sont généralement effectués à partir du Master, une partie des étudiants trouve utile de rattacher à son cursus la réalisation d’un stage qui lui aura procuré une expérience non-négligeable dans son domaine d’étude. Le fait de ne pas en attribuer peut être ici vu comme une nuisance à l’ambition d’un universitaire d’explorer de plus près le milieu qu’il souhaiterait épouser une fois ses études terminées. Même si, d’un autre côté, ces obstacles peuvent être regardés comme une incitation pour l’étudiant, pour qu’il monte plus haut dans l’échelle théorique de son domaine avant de pouvoir toucher de plus près l’activité pratique à laquelle il aspire.