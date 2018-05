Cette phrase remplie de mépris montre à elle seule combien nos dirigeants durant ces dernières décennies, méprisent le peuple et tout ce qui ne s’apparente pas à leur sacro-sainte engeance.

De puis la 1ère révolution française de 1789, cette classe bourgeoise a renversé la monarchie avec l’aide « des gens qui ne sont rien » pour à leur tour s’approprier les privilèges détenus par l’ancien régime royaliste.

Déjà à l’époque cette classe bourgeoise rêvait d’un système monarco-républicain. Après moultes revirements, une terreur succédant à une autre terreur, on vit s’affronter royalistes, bourgeois et le petit peuple. Bien évidemment avec l’aide des mensonges, des trahisons, la bourgeoisie réussie à imposer sa république bourgeoise. Une république qui a continué à maintenir une politique de classe : Les riches, la classe moyenne, et les exploités.

Une république qui de plus en plus s’est rapprochée d’un système politique monarco-républicain accordant toujours plus de droits et de privilèges aux grands magnats financiers et ce malgré des luttes ouvrières importantes quand la coupe débordait.

Bien sûr devant les luttes qui occasionnaient des fortes pertes de profits pour les patrons, ces derniers finissaient par négocier. Mais au fil du temps ces gros ventrus du capital se sont organisés pour parcelliser leurs productions par petites unités implantées dans d’autres pays, diviser la classe moyenne et les ouvriers ainsi même les ouvriers entre eux.

Ainsi quand une grève se déclenchait dans un endroit, le patron faisait réaliser la production manquante dans une autre unité du groupe ce qui lui permettait de durer et d’épuiser économiquement les travailleurs en lutte.

Ces exploiteurs n’ont jamais eu d’empathie pour les travailleurs, juste de l’hypocrisie leur permettant de conserver l’ascendant sur leur main d’œuvre.

Ces « gens qui ne sont rien » sont indispensables pour créer la richesse. En produisant et en consommant le peuple participe à l’enrichissement de cette caste. Mais ce n’est pas tout, Ce pouvoir prélève des impôts et des taxes pour les redistribuer sous des formes diverses aux grandes entreprises et aux banques privées bien évidemment ce qui permet aux grands actionnaires de se goinfrer au passage.

Les mauvaises conditions de travail entrainant des handicaps sérieux, les maladies professionnelles provoquées par l’emploi de produits toxiques, le stress qui engendre le burn- out (syndrome d’épuisement professionnel) ces fléaux ne sont que les conséquences d’une course effrénée aux profits et d’un mépris à l’égard de ces « gens, qui selon cette caste, ne sont rien ».

Imaginons un tant soit peu que ces gens s’unissent et décident de mettre leurs forces en commun. Vos mensonges, vos trahisons, vos malhonnêtetés, votre mépris, votre presse, ne pèseraient pas lourd dans la balance.

Que deviendrait votre petit nombre ridicule devant ce nombre considérable que représentent les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les étudiants, tous ceux qui subissent vos impôts, vos taxes, vos charges et votre mépris.

Ce n’est peut être qu’un rêve !! Mais qui n’est pas impossible….. !

13/05/2018