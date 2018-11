Ces gilets jaunes qui renient la démocratie

C’est un fait simple qu’il convient de rappeler. Dans une démocratie, ce n’est pas la rue qui fait la loi. Ce sont les représentants du peuple, désignés par les urnes. Il est donc grand temps d’en finir avec les gilets jaunes passé en une semaine d’un côté folklorique bon enfant à celui de mouvement factieux qui prône la dissolution de l’Assemblée nationale et veut marcher sur l’Elysée dans un scenario qui n’est pas sans rappeler le 6 mai 1934.

A cet égard, Emmanuel Macron avait raison de comparer il y a peu la situation actuelle à celle, particulièrement sombre, des années 30. Car ce que recouvre les gilets jaunes à des odeurs nauséabondes. Loi des grandes gueules et du plus fort, complotisme, négation des faits et, ciment de tout ça, une colère nihiliste qui se nourrit d’un rejet de toute forme de représentation, politique et syndicale. Dans ce contexte on peut légitimement craindre que si les réseaux sociaux avaient existé en 1934, les ligues d’extrême-droite l’auraient sans doute emporté et fait tomber la république.

Il est temps de renvoyer les grandes gueules à leur comptoir de bistrot et de dégonfler une bulle entretenue par des médias complaisants. 200 000, 300 000 gilets jaunes sur un peuple de 67 millions d’habitants, et alors ? Les minorités agissantes ne doivent pas faire oublier qu’il existe des majorités silencieuses et que si les gilets jaunes veulent passer du stade de la colère stérile à celle d’un projet politique pour notre pays, les urnes leurs tendent les bras. Charge à eux de se prendre en charge et de s’engager. A moins qu’ils ne souhaitent qu’être le terreau sur lequel prospérera demain le Rassemblement National à la fois si loin et si près de la contestation aujourd’hui.

Rappelons également que si les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois, les gilets jaunes non plus. Les délits d’entrave à la circulation, les insultes, les menaces physiques ne sont pas tolérables et doivent désormais trouver une réponse judiciaire. Le refus de se plier aux règles relatives aux manifestations sur la voie publique ne sont pas plus admissibles. « La République doit savoir châtier ceux qui ne la respectent pas » avait dit en son temps François Mitterrand. Le conseil doit aujourd’hui être suivi notamment à l’égard de ceux qui, sans aucune gêne, proclament que la France ne serait pas une démocratie. S’ils sont sûrs de leurs propos, qu’ils essayent la Russie, les monarchies arabes ou certains états sud-américains…

Il est temps de faire le tri dans les gilets jaunes entre ceux qui sont prêts à exprimer leur désarroi et leur mécontentement dans le cadre de la république et ceux, qui font le choix délibéré de se placer en dehors. Plus de solidarité nationale envers les populations fragilisées (financée au passage par les impôts et taxes) oui. La chienlit et la prise en otage du pays, non.

Il est temps pour chacun d’entre nous de prendre ses responsabilités. De mettre un terme au syndrome de Stockholm qui nous habite et d’arrêter, avant qu’il ne soit trop tard, de donner le sentiment de soutenir un mouvement voué à la radicalisation et donc à la violence. La rivière doit rentrer dans son lit et le pays retrouver de la sérénité.