Ces guerriers qui dissertent sur la paix...

Lorsque Maryse Duhamel a dit que : « Les Blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité et persistent á demeurer hors humanité », il ya eu des lévées de boucliers. Elle a raison cette Maryse Duhamel. Ce n´est pas pour condamner les blancs, mais c´est pour les appeler á revenir vers l´humanité. Voila par exemple une rencontre qui s´est tenue á Paris pour commemorer la fin de la 1ere guerre mondiale, on aurait pensé que ces blancs qui ont été responsables de cette guerre, prennent des résolutions fermes et concrêtes pour éviter que de tels faits ne se reproduisent plus jamais. Mais non, ils ont fait le show, chacun est rentré chez lui, augmentera son budget militaire pour préparer le prochaine guerre qui risque d´effacer carrément l´humain de la surface de la terre avec leurs armes de destructions massives. Ce qui m´a fait le plus de mal dans cette célébration, ce fut de voir la présence de l´ex-Président francais Nicolas SARKÖZI parmi les autres invités. Ce SARKÖZI qui devrait être en prison, mais non, il est parmi les autres comme une être humain normal et respectable et ainsi par sa présence á cette célébration, nargue le monde entier.Ce SARKÖZI échappera á la justice humaine, il en a les moyens, car il est puissant, mais il n´échappera pas á la justice de Dieu, lui et tous les autres.