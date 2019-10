Ces jeunes qui sont déjà accro au tabac...

Devant le lycée, les jeunes se rassemblent, discutent et on en voit un certain nombre en train de fumer...

D'autres fument encore à l'arrêt du bus : ils semblent en représentation, se donnent des airs d'adultes, des allures de jeunes émancipés.

Le geste les rassure, leur donne de l'assurance, une contenance.

Le geste a souvent pour eux une valeur et une fonction esthétiques...

Il est vrai que certains films mettent la cigarette à l'honneur : les personnages, des hommes et des femmes sont présentés dans des attitudes très esthétiques, enveloppés de volutes de fumées...

Et les jeunes se laissent séduire par ces images cinématographiques : ils s'identifient volontiers aux personnages, veulent leur ressembler, les imiter.

Et quand on les voit commencer si jeunes le tabac, on se dit qu'ils ne se rendent pas compte des méfaits de la cigarette... Les adolescents deviennent très vite accro au tabac, ils sont bientôt victimes d'une véritable addiction.

Les Français et les Françaises commencent à fumer de plus en plus tôt... Le tabagisme s'installe insidieusement et on éprouve ensuite bien des difficultés à y renoncer. C'est un piège dans lequel s'enferment les adolescents.

L’interdiction de vente de tabac aux mineurs a été étendue en mai 2010 aux moins de 18 ans, et la loi prévoit une amende de 135 euros pour les buralistes contrevenants. Mais, dans la réalité, de nombreux buralistes continuent à vendre des cigarettes à des mineurs.

On voit aussi de plus en plus d'adultes en train de vapoter tout en flânant sur les trottoirs : on dirait de grands enfants qui sucent leur doudou... C'est surprenant !

Dans tous les cas, le tabac peut faire des ravages, des dégâts considérables sur la santé.

Bien sûr, les jeunes, dans leur inconscience, ne mesurent pas encore les dangers de cette addiction...

D'ailleurs, la cigarette est pour eux une forme de rébellion contre les parents, les adultes... C'est un geste d'insoumission, de défi...

Et pourtant, ce faisant, les jeunes se conforment à la société de consommation dans laquelle nous vivons...

Les cigarettes sont des produits de consommation et elles sont de plus en plus coûteuses.

Si la publicité en est interdite, on a vu que le cinéma a tendance à magnifier tout ce qui entoure le tabac...

Il convient de mettre en garde les jeunes contre le tabagisme : ils sont facilement influençables et méconnaissent les dangers auxquels ils s'exposent.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2019/10/ces-jeunes-qui-sont-deja-accro-au-tabac.html

https://www.santemagazine.fr/sante/addictions/tabac/tabac-linterdiction-de-vente-aux-mineurs-est-elle-efficace-178006