Ces macroniens tombés au champ de déshonneur

Ils étaient jeunes, riches, bien nés, sûrs d'eux, arrogants et influents. Convaincus d'être appelés à un destin à la hauteur des mérites qu'ils s'attribuaient.

Dix ans plus tard, les moins frappés ont mordu la poussière. Au moins une fois. Pour les autres, on hésite entre KO debout, sidération psychotique et obsolescence non-programmée.

Que s'est-il passé ? La malédiction du Pharaon aurait-elle déteint sur eux ?

Un décor de rêve pour success story

Années 2008 – 2010 : Sarkozy règne sur la France. La gauche orpheline se cherche un héros pour l'affronter en 2012. Le directeur du FMI Dominique Strauss Kahn leur semble le meilleur cheval sur lequel miser. Sarkozy l'a placé à ce poste, croyant neutraliser un rival, alors qu'il lui a offert un tremplin royal.

Certes Strauss Kahn n'est pas apprécié au parti socialiste. Aimable litote. Les jeux des courants, ce n'est pas son fort. On a même failli le virer. En outre, il a fait savoir qu'il ne se soumettrait plus à une primaire. En 2006, il est arrivé deuxième, loin derrière Ségolène. Vexé. Humilié. Désormais sa candidature doit aller de soi. Ou se structurer en dehors de la place Solférino. C'est rosse. Mais jouable.

Les mousquetaires du roi

DSK présente un cursus irréprochable. Docteur ès sciences économiques, agrégé de droit, universitaire réputé, avocat d'affaires, ancien ministre... Il semble exercer avec un égal bonheur tous ses rôles. Même si quelques affaires de fausses factures (MNEF) d'emploi fictif (ELF Aquitaine) ou de trafic d'influence (Karl Lagerfeld) l'ont éclaboussé, il a toujours été blanchi. L'intraitable jugesse Eva Joly en personne a prononcé un non-lieu. Il a la baraka. Pour le moment.

A la tête du FMI, DSK acquiert une stature internationale qui le qualifie pour de plus hautes fonctions. Loin d’ânonner les niaiseries habituelles des socialistes incapables de gérer une épicerie de village, il commence par virer 600 cadres et vendre une partie des stocks d'or. Puis il s'oppose à la taxe Tobin sur les transactions monétaires internationales, tout en accordant 30 milliards d'euros à la Grèce pour la sauver de la banqueroute en échange de mesures pas vraiment sociales. Montebourg, Mélenchon et Ségolène fulminent. C'est plutôt bon signe !

Ses fonctions lui permettent d'être présent dans la plupart des réunions internationales où se décide le sort de la planète. Il en profite pour nouer des liens personnels avec les grands de ce monde. Pas encore président. Mais déjà les fastes et les honneurs du pouvoir le précèdent.

Il a un talon d'Achille que personne n'ignore. Il se montre trop pressant avec les femmes, parfois les harcèle, et est prêt à tout pour séduire les récalcitrantes. Ainsi le Wall Street Journal révèle-t-il en octobre 2008 qu'une enquête interne est ouverte au FMI pour savoir si DSK n'aurait pas fait preuve de favoritisme au profit de sa maîtresse du moment, Piroska Nagy. Finalement, c'est elle qui se fera virer .

En France, ces « histoires de fesses » suscitent un sourire béat et des propos graveleux de complaisance et de connivence chez les vieux machos libidineux qui abondent dans la classe politicienne. Personne ne peut imaginer que le ver est dans le fruit. Puisque c'est à ce moment-là qu'une brochette de jeunes-gens extrêmement ambitieux, bien sous tous rapports, vient se mettre au service de l'ogre de Washington D.C que les sondeurs donnent gagnant haut la main.

Parmi eux Jérôme Cahuzac, Jean-Marie Le Guen, Stanislas Guerini, Cédric O, Ismaël Emelien et Benjamin Griveaux. Personne ne les connaît encore. Mais on ne va pas tarder à entendre parler d'eux.

Jusqu'au 14 mai 2011, ces strauss kahniens comme on les appelle, s'affairent dans les coulisses du pouvoir, actionnant leurs réseaux et ceux de leurs proches, parvenant à convaincre qu'un « socialiste » aussi raisonnable que DSK ne doit pas les inquiéter. Des fonds sont levés. Des projets peaufinés. Assuré de la victoire, leur héros se permet alors de changer d'avis et de défier ses adversaires dans une primaire.

L'affaire du Sofitel fait échouer leurs plans et ces jeunes aristos de la gauche-caviar rejoignent Hollande du bout du bec et avec des pincettes. Pour la plupart ce sera une position en stand by, le temps de préparer leur décollage avec le vol suivant.

Ces lascars portent-ils la scoumoune ?

Deux strauss kahniens seulement sont repêchés par Hollande. D'authentiques socialistes du « parti des honnêtes gens » comme disait feu Pierre Mauroy. En super star l'inénarrable Cahuzac qu'on ne présente plus. Applaudissez ! Et en vedette américaine Jean-Marie Le Guen qui hérite d'un poste de secrétaire d’État en guise de lot de consolation.

En octobre 2016, les journalistes Georges Malbruno du « Figaro » et Christian Chesnot de « France Inter » affirment dans leur ouvrage « Nos très chers émirs » que Jean-Marie Le Guen entretiendrait avec le Qatar des relations d'intérêts incompatibles avec l'exercice de sa fonction. Le champion du scooter furtif le recase en qualité de sous-ministre à la francophonie pour étouffer l'affaire... Ce n'est que le début de la série noire.

DSK hors course, empêtré dans de sordides affaires dont la plus croustillante est celle de « Dodo la saumure », finira par se refaire une santé financière dans les fonds d'investissements. Mais ses chevaliers impétueux ont perdu leur Prince sans rire. Ils vont devoir vivoter en attendant de se vendre à un nouveau maître.

Stanislas Guerini crée Watt & Home, une société de vente et d'installation de panneaux solaires.

Cédric O est chargé de mission chez Safran Aircraft.

Ismaël Emelien s'occupe chez Havas Conseil de la campagne électorale de Maduro.

Benjamin Griveaux gère un cabinet de conseil en recrutement.

Des jobs intéressants. Mais loin, très loin des ors, des stucs et des lambris des palais de la République. Patience, leur heure viendra. En attendant, des petits nouveaux piaffant d'impétuosité les rejoignent :

Alexis Kohler, administrateur civil au ministère des finances,

Jean-Marie Girier, fonctionnaire du conseil régional Rhône Alpes,

Stéphane Sejourné, assistant parlementaire,

Sylvain Fort, professeur agrégé de lettres,

Julien Denormandie, ingénieur des eaux et forêts,

Sibeth Ndiaye, administratrice d'une mutuelle étudiante

Et Arnaud Leroy, secrétaire parlementaire.

Que des fonctionnaires ou équivalents. La base sociologique de la Macronie 2.0 change de structure. Après les stroscaniens qui ont taquiné les crocodiles du privé, avec plus ou moins de bonheur mais non sans courage, retour à « l'ancien monde de la politique ». Où les acrobates ne font plus leur numéro sans filet.

Tous sont socialistes. Bien évidemment. Comme leurs aînés et comme Macron. Au service duquel ils viendront se placer avec enthousiasme. Le temps de perdre leurs illusions. Et pour certains leur réputation.

La chute de la maison Macron

Construite trop vite, sans plans précis, sans fondations et avec des matériaux hétéroclites de qualité douteuse, la maison Macron s'écroule. Entraînant dans sa débâcle tous ces jeunes gens ambitieux et bien costumés, ces gendre idéaux lustrés et calamistrés à souhait... Et ce qui est plus fâcheux, emportant dans son effondrement cataclysmique, ce que Sarkozy et Hollande n'avaient pas réussi à démolir entièrement.

Parce qu'ils avaient été parmi les premiers à rallier le nouveau venu dans l'arène, et à le servir avec constance et abnégation, ses serviteurs les plus zélés s'imaginaient mériter une bonne part du gâteau. Ils n'ont droit qu'à des miettes. Parfois rassies.

Stanislas Guerini devient chauffeur des salles de spectacles du futur conducator, après avoir structuré et encadré sa propagande. Se faire aimer à droite sans se faire détester à gauche, c'est un sacré boulot. De quoi y perdre ses derniers cheveux ! Il y gagnera un strapontin de député et le poste de délégué général du parti-croupion quand Castaner sera appelé à la castagne. Tout ça pour ça...

Cédric O (c'est son vrai nom) est le plus mimétique de cette bande de caméléons. Passé de Moscovici à Hollande, avec un détour chez Strauss Kahn et Terra Nova, le think tank de gauche qui passe son temps à expliquer pourquoi les socialos sont si ringards, il organise des soirées à Las Vegas à la gloire de Macron, la nouvelle idole des jeunes.

Devant un tel know how les émules d'Elvis peuvent aller se rhabiller. Ce qui n'empêche pas le fringant Cédric de se prendre une veste à la députation. Membre de la commission d'investiture, sa candidature n'est pas retenue.

Conseiller d'un autocrate qui n'écoute les conseils de personne, il obtient le hochet de secrétaire d’État au numérique. Où ce personnage protéiforme se révèle orwellien, mitonnant des projets de lois pour encadrer les journalistes pourtant bien dociles... Avant d'envisager la création d'un ministère des bonnes nouvelles, chargé de piloter le contenu de l'information et de punir les vilains qui ne réciteraient pas la propagande du pouvoir.

Il faut dire qu'il en a lourd sur la patate le Cédric depuis que des hackers l'ont piégé avec les MacronLeaks : 20.000 courriels fuités dont certains très compromettants sur une filière russe, mais qui ne furent publiés qu'après les élections. Donc sans dommages. Et comme la plupart de nos chers compatriotes ont une mémoire de poisson rouge... Circulez, y'a rien à voir !

C'est quand même assez cocasse de la part d'un type qui se dit féru d'informatique d'ignorer que son dispositif, s'il était mis en place, pourrait être contourné aisément par des script kiddies, des proxies et des chaînes d'IP récupérées sur des machines exotiques mal configurées, sans parler des systèmes plus élaborés comme Tor et autres réseaux d'anonymisation, forgeurs en série d'IP aléatoires.

Pour le moment, « le Coréen » comme on l'appelle eu égard à ses origines et à son appétence pour la censure façon Pyong Yang, végète et se débat contre les médias, la CNIL et le Conseil d’État. Sans parler de ses petits camarades qui ne l'apprécient guère. Loin de la gloire tant espérée. D'autant que son maître attaqué de toutes parts, et qui voudrait ressusciter la connivence des médias en sa faveur en prévision de 2022, commence à trouver gênant ce thuriféraire maladroit. La roche Carpéienne semble proche du Capitole pour cet arriviste ingérable.

Les derniers ne seront jamais les premiers

Pour Ismaël Emelien, le siège éjectable est actionné plus vite que prévu : Après s'être occupé de la propagande de Maduro, cet éclectique distingué (attiré par les dictateurs ?) devient conseil en com' de Macron au ministère de l'économie, puis conseiller spécial du président à l’Élysée... L'affaire Benalla l'emporte comme un fétu de paille en mars 2019 quand il est accusé d'avoir manipulé à son insu de son plein gré des vidéos et des documents gênants pour l'ami du président.

Mais Emelien n'ira pas pointer à Pôle Emploi. LVMH le récupère, peu après ses déboires. Il faut quand même croire que ce type porte la poisse. Après l'affaire Benalla, il devient conseiller spécial de Benjamin Griveaux pour les municipales à Paris... Et fait des offres de service pour la présidentielle de 2022. J'espère pour Ismaël que Macron n'est pas superstitieux !

Les autres ne sont guère mieux lotis. On leur octroie des postes intéressants et grassement payés en récompense de leur servilité et de leur dévouement envers la Macronie, mais ce ne sont jamais que des hauts fonctionnaires ou des élus de second ordre, qui ne connaîtront du pouvoir que le fumet des cuisines. Loin de l'ivresse que procurent la domination et l'impunité. Frustrant quand on a un gros appétit.

Jean-Marie Girier, devient chef de cabinet de Gérard Collomb, puis de Richard Ferrand. On l'a présenté comme une éminence grise. S'il l'a été, ce n'est plus trop le cas. Aujourd'hui ce gratte-papiers porte les cartables du patron avec l'emploi garanti à vie... Macron semble l'éviter depuis qu'Anticor a porté plainte contre lui pour avoir tenté de rallier des députés dissidents, en usant de papier à l'entête de l'Assemblée Nationale. Le parquet a classé sans suite mais Manu le Fourbe se passerait bien d'un scandale supplémentaire. Même si ce n'est pas illégal, quand c'est immoral, ça fait perdre des voix !

Stéphane Sejourné, ancien fauteur de troubles à l'Université de Poitiers, devenu conseiller à l’Élysée, commençait à agacer le patron. Il est recasé député européen dans la volière de Loiseau. Une sinécure où l'on n'influe guère sur le cours des événements. Et où l'on se dilue dans le brouhaha des gueuletons et des comités Théodule.

Sylvain Fort, lui aussi conseiller à l’Élysée, est démissionné début 2019. Aucune raison officielle n'est avancée. Peut-être en avait-il assez de faire semblant d'être socialiste ? Mais lui non plus n'ira pas pointer à Pôle Emploi. François Pinault le repêche comme directeur artistique ! Il faut dire que ce gaillard connaît la musique. Tour à tour avec Pébereau à Paribas, puis à DGM avec Bernard Arnault et Vincent Bolloré, cet ancien prof reconverti dans la politique a travaillé à la réélection ratée de Sarkozy avant de se rapprocher de Wauquiez.

Quant à Arnaud Leroy, Vert puis socialiste puis macronien, évincé des législatives, il récupérera la présidence de l'agence de l'environnement. Le genre de fromage goûteux qu'on octroie aux petits soldats méritants dont on ne voit guère l'utilité ailleurs.

Le rescapé du naufrage

Alors que tous les autres sont chocolat, Kohler est le seul à ne pas se faire croquer. Secrétaire général de l’Élysée, arrivé dans les valises de Manu en mai 2017, il semble survoler les querelles de marmitons. Malgré une batterie de casseroles.

Comme tous ses compères, il a papillonné chez Moscovici, Hollande, Montebourg... Nul ne songerait à lui en faire grief.

Par contre, le 1er juin 2018, Anticor porte plainte contre Kohler pour prise illégale d'intérêts, trafic d'influence et corruption en raison de sa présence au conseil d'administration de STX France (anciens chantiers navals de l'Atlantique) dont MSC (Mediterranean shipping company) est le client principal... Sans faire état de ses liens familiaux avec l’armateur italo-suisse. Mais est-on responsable de sa famille ? Ce n'est tout de même pas de sa faute si sa mère Sola Hakim est la cousine germaine de Rafaela Aponte, cofondatrice du groupe d'armateurs.

Affaire classée

https://www.nouvelobs.com/politique/20180504.OBS6230/alexis-kohler-bras-droit-de-macron-s-est-il-rendu-coupable-de-conflit-d-interet.html

Auditionné le 26 juillet 2018 par la commission des lois du Sénat à propos de l'affaire Benalla, la sincérité du témoignage de Kohler est mise en cause en même temps que les propos de Patrick Strzoda, directeur de cabinet du conducator, et du général Lionel Lavergne, tous trois soupçonnés d'« omissions, d'incohérences et de contradictions ».

La commission demande au Bureau du Sénat de « saisir le Parquet afin de « procéder aux investigations qu'il jugera opportunes afin de déterminer s'il y a lieu de donner des suites judiciaires à ces déclarations. »

Affaire classée.

Anticor dépose une nouvelle plainte le 8 août 2018, pour prise illégale d'intérêts, reprochant à Alexis Kohler des votes en faveur de contrats avec une filiale française de MSC concernant l'exploitation d'un terminal du port du Havre, alors qu’il siégeait au conseil de surveillance de cet établissement public en tant que représentant de l’État, aux côtés d'un certain Édouard Philippe.

Affaire classée.

En mars 2019, Anticor a déposé une troisième plainte pour « faux et usage de faux » et « omission substantielle de ses intérêts » dans cette procédure.

Affaire classée.

La supervision du projet de privatisation des Aéroports de Paris a été confiée en 2019 à ce grand serviteur de l’État. Qui continue toujours à gérer l'agenda présidentiel et à faire profiter Manu de ses conseils avisés. Vu l'étendue de ses fonctions, il doit bosser 25 heures par jour. Macron le dilettante, entouré d'amateurs (et d'armateurs ?) a beaucoup de chance de bénéficier des compétences d'un telle pointure.

Les derniers sacrifiés

Dans ce carambolage frénétique des ambitions et des illusions, où les carrières politiques se finissent avant d'avoir vraiment commencé, sauf une, les deux derniers sur le pas de tir direction les étoiles filantes sont le terne Julien Denormandie et la flamboyante Sibeth Ndiaye.

Le premier, sous-ministre de la ville, a été recadré par Édouard Philippe pour sa mauvaise gestion (l'hôpital qui se fout de la charité !) Cela laisse augurer un prochain déclassement dans les oubliettes de l’État. Surtout depuis que Julien a consacré toute son énergie à soutenir Griveaux. Maintenant, il ne sert plus à rien.

Quant à la seconde, passée de la Hollandie au Macronistan en un tournemain, elle est présentement sous-ministresse de la propagande gouvernementale où elle a remplacé un certain Benjamin Griveaux appelé à un prestigieux destin.

Je la crois assez futée pour avoir compris que Manu l'utilise comme para-tonnerre. Ses extravagances verbales sont destinées à capter et neutraliser la foudre visant la « grande politique » … Et donc elle en fait des tonnes pour préserver le chef des plus gros orages.

En tout cas, il est prévisible que lorsqu'elle ne sera plus utile au maître du Haut Château, on tolérera moins ses propos excessifs... Peut-être plus tôt que prévu si le conducator réalise que les foucades de sa protégée n'amusent plus grand monde et lui nuisent personnellement.

Voilà. Tous les poissons, petits et gros, sont dans la nasse. À vous d'en faire une bouillabaisse. Et si le goût ne vous convient pas, votre chat vous dira peut-être merci !