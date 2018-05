 Ces médecins qui nient les effets secondaires des médicaments...

Bonsoir,

Rosemar tu fais bien d’en remettre une couche avec le levothyrox car il n’y a pas longtemps de cela il y avait quelques volontaires pour s’attaquer a la cause de la thyroïde ,mais ils se sont essoufflés ces supers héros ! Ils ne lâcheraient pas l’affaire ??

Aujourd’hui je suis allez passer un scanner et il y avait une femme a côté de moi qui venait pour de graves problèmes de thyroïde.Elle était surprise d’apprendre qu’une femme sur deux avait des problèmes.comme quoi il ne faudrait pas non plus trop en parler. C’est une affaire d’état bien plus qu’embarrassante a tous points de vues. Procréation/santé, il va sans dire et le fric en haut de l’affiche. Nous entendons beaucoup d’intox, de complotismes.Mais nous pourrions penser a raison que la marche pour l’extermination d’une grande masse est a l’œuvre.C’est humain ! d’y réfléchir. Et là ce n’est que la surface visible de l’iceberg. Cestpasgrave de se tromper, mais a la longue beaucoup de choses s’accumule simplement en regardant autour de nous et là faut-il avoir besoin de décodeur pour cela ?

Les médecins, oui c’est bien un cas particulier,surtout sachant qu’ils sont les seules maitres de la santé public.Toujours le fric ?? de mon avis tout personnel ,pas que.Une idéologie plus certainement.La plupart des médecins d’ici et d’ailleurs sont tout comme nos politiques/journalistes/hommes de droit etc de mêmes familles.Ils ont des intérêts commun.Comment alors trouver une solution ? Il faudrait me l’expliquer !