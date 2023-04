Ces médias qui fabriquent des faux héros !

"Tout ce qui est fait pour nous, disait Mandela, sans nous, est fait contre nous !" Personne ne pensera à notre intérêt, si nous n'y pensons pas nous-mêmes. Le monde est construit sur l'intérêt et c'est bien dommage de l'admettre à nos dépens. Les pays occidentaux ont beau parler des droits de l'homme, ils ne font que mentir. L'Ukraine, c'est fini. Elle est maintenant détruite et on entendra toujours la même chanson sur la solidarité européenne, mon œil ! Que dalle ! Comment affronter une puissance comme la Russie qui a six milles ogives nucléaires ? Presque, c'est de l'impossible ! Même l'homme le plus bête de la planète n'y croira pas, un seul instant !

Les médias occidentaux ont cette facilité déconcertante de fabriquer des "héros fictifs" qui, charmés par leur puissance, croient détrôner les grands de ce monde. C'est le cas de Zelensky, hélas ! C'est le même scénario concocté aussi pour Saddam Hussein qui, berné par les médias français qui classaient son armée au tout début des années 1990 comme la quatrième au monde, était allé, suivant le conseil des faucons de la Maison blanche, dans une guerre sans fin, d'abord contre ses voisins, et puis contre les Américains eux-mêmes. Et sa fin, tout le monde la connaît : son armée n'a pas résisté plus de 22 jours contre les Yankees et lui, il est attrapé barbu et presque fou dans un trou à rats ! Les pays sous-devéloppés sont en train de répéter les mêmes erreurs, faute de stratégie et de vision à long terme. Ils sont une sorte de jouet aux mains des puissants qui les manipulent gâce à leurs médias ! Aujourd'hui, le jeu est clair : les Européens s'efforcent d'affabilir la Russie à travers l'Ukraine, misant sur la soi-disant "européinété" de cette dernière, et les Russes essaient de regagner l'influence d'autrefois de l'ex-URSS, en parant à l'interventionnisme occidental sur une terre qui leur revient, historiquement parlant [comme ils disent], de droit. Le grand perdant, c'est décidément le peuple ukrainien, comme l'avaient été auparavant les peuples irakien et syrien, tous deux entrés dans le jeu des grandes puissances mondiales, pour la reconquête d'une démocratie "utopique" dont on n'entendra parler, peut-être, que dans les Contes et Mille nuits ! J'aime cette belle expression du chercheur Bertrand Badie : "diplomatie de connivence" qui illustre, à mon avis, l'accord tacite entre les grands pays (Europe, USA, Russie, etc) pour la destruction des petits pays ! Cela dit, c'est drôle de croire que les Américains sont contre les Russes et que les Russes sont contre les Américains. C'est faux ! Les Américains et les Russes sont en train de jouer, comme d'habitude, des têtes des pays pauvres ! "The proxy wars" ou les guerres par procuration, c'est comme un jeu de console par télécommande : les occidentaux sont là sur le canapé en train de faire jouer leurs acteurs ukrainiens contre les Russes, et ceux-ci en train d'essayer leurs meilleurs armes sur le terrain. Mais qui va payer les pots cassés ? Bien entendu, les Ukrainiens eux-mêmes qui ne s'en remettront pas malheureusement, même dans quarante ans !

Kamal Guerroua.