Ces mères russes qui ont perdu leurs fils et qui adhèrent au récit de Poutine...

et les mères ukrainiennes ?

Chère Rosemar

Vos articles sur la question de ce conflit flirtent sur « l’émotionnel » sans profondeur politique analytique, géostratégique de cette situation politique.

La guerre, ici « conflit » plus exactement sur 2 territoires / États voisins

Il y a une réalité politique, géostratégique, qui vous échappe visiblement !

Merci de ne pas jouer dans ce drame les pleureuses...

Vous n’êtes peut-être pas informée (?), ou suffisamment, mais au moment de la fin de l’URSS, les Accords entre Londres, Washington, Paris, Bonn, Berlin (RDA) et Moscou prévoyaient une non-expansion de l’OTAN >> vers l’est, RDA comprise !!! ...

Ce sont des Accords qui n’ont pas été respectés par « l’ouest », l’OTAN s’immisçant un peu plus à la fois, pas à pas depuis 30 ans dans ces pays séparés / libérés (?) de la Fédération de Russie, pour se rapprocher dangereusement des frontières russes au point de menacer réellement leur sécurité nationale...

De plus les Accords de Minsk n’ont pas été respectés, et ni « les consignataires de l’ouest », ni l’ONU, n’ont rien fait dans ce sens...pour les imposer aux parties belligérantes...

Vous pouvez bien voir que — à priori — la Russie serait l’agresseur dans ce conflit mais ce n’est pas objectif !

Bien sûr, personne n’aime la guerre, mais l’intervention russe, qualifiée d’ailleurs « d’opération militaire spéciale » (chez nous on les appelle OPEX opérations extérieures ) pour démilitariser l’Ukraine de son arsenal devenu dangereux pour la Russie, en raison qu’il s’était trouvé peu à peu à ses portes

Plutôt que de polémiquer sur, qui est qui l’agresseur (?), essayez d’envisager l’hypothèse (la question reformulée) qui est qui le transgresseur... de ces Accords diplomatiques. Remettre dans le contexte de ces trente années devrait vous aider à y voir plus clair...