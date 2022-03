César l’imparfait heureux, nouveau livre de la Saga de Césars, inspiré par Gitta Mallasz

César l’imparfait heureux Un livre écrit par Bernard MONTAUD et Sanjy RAMBOATIANA

J’avais aimé César, l’éclaireur (Editions Dervy - 1990), le roman initiatique de Bernard Montaud. J’avais autant aimé les autres romans de la Saga des Césars (César l’enchanteur - César et le maître des hirondelles - César et le magicien d’hommes) où Bernard Montaud, alias Jacques, relate son aventure spirituelle avec Gitta Mallasz, (le scribe des Dialogues avec L’Ange), alias César.

César, c’est le maître du meilleur de soi-même dans la vie ordinaire. Il ne cessait de répéter à Jacques : « La vie spirituelle est sans exploit. Elle réside dans le fait divers traversé avec le meilleur de soi quand on décide d’être heureux avec nos imperfections humaines ». Il faisait ainsi de chaque instant du quotidien une occasion pour célébrer le sacré. Ce n’est sans doute trois fois rien mais cela a chaviré le cœur de Jacques qui cherchait à se changer. Cela a aussi infléchi son destin vers des horizons inattendus. Et Jacques le dit : « Si cela a été vrai pour moi, un homme ordinaire, alors c’est possible pour tout le monde. » J’avais aimé cette façon de voir les choses et j’attendais la suite de leur histoire.

Voilà qu’enfin, en ce début d’année 2022, elle se poursuit dans un nouveau livre : César, l’imparfait heureux.

Quinze ans après, César est mort, Jacques est à son tour devenu un vieux sage, un César bis qui a accueilli de nombreuses personnes pour leur transmettre les secrets de son maître. Parmi eux, Sanjy RAMBOATIANA, alias David. Troisième personnage clé de ce livre, il est un nouveau maillon de la chaîne qui retransmet les secrets de cette vie de sagesse ordinaire. La chaîne de la transmission se construit ainsi de génération en génération dans le respect de la Tradition spirituelle.

Dans ce nouvel ouvrage, c’est au travers de 25 courtes histoires accompagnées de jeux de vie et de courts enseignements que César, Jacques et David nous transmettent les secrets du meilleur de l’homme. Ce livre est un manuel de sagesse ordinaire à l’usage de tous inspiré de l’enseignement de Gitta Mallasz. Ce n’est pas un roman qui nous cantonne au rôle de lecteur, c’est un recueil d’expériences qui nous donne le goût du meilleur de nous-même. Le vrai héros de ce livre n’est pas César ; le vrai héros c’est le lecteur, c’est donc nous tous.

Pour finir, je voudrais partager un mot de César qui me touche : « Le meilleur de chacun est toujours à portée de main, chaque instant il nous attend ! » Venez le rencontrer à votre tour !

CL

Pour retrouver le monde de César : www.lemondedecesar.com

Pour acheter le livre : https://www.decitre.fr/rechercher/result?q=c%C3%A9sar+et+l%27imparfait+heureux