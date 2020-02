Césars de la Politique Février 2020

La politique, on le sait toutes et tous, c'est du cinéma. Alors reprenons notre vieille tradition avec une compilation des parodies d'affiches de film du mois en cours ... mais renommé Césars (Actualité oblige)

Au menu, beaucoup de Macron, forcément saupoudré des stars de l'actualité : Balkany ou Fillon.

César "Comique mais pas que"... pour François Fillon dans "l'Avare" (près de 1 million d'euros réclamés par l'Assemblée Nationale tout de même)

César de "la carpette qui assume pas" pour Emmanuel Macron dans "49.3 Une arme pour un lâche".

César du "Plus Grand Duo de la Scène Politique Française" pour François et Pénélope Fillon dans la comédie policière "Braqueurs Amateurs". A l'époque des faits en 2017, seuls 500 000 euros étaient réclamés, bien loin de la triste réalité...

César de la catégorie "Mafia, Magouilles et Manigances"... pour Balkany dans "Le Parrain de Levallois-Perret". N'oublions pas sa divine femme qui est également récompensée puisqu'elle a co-realisé et co-produit le film durant plus de 40 ans !

César du meilleur Tartuffe dans ... "Le Tartuffe" pour Emmanuel Macron. Une évidence !

César du "meilleur voleur à belle gueule" pour Emmanuel Macron dans "Braqueurs Amateurs"

Nulle trace de ses millions gagnés chez Rothschild. Paradis fiscaux ? Même destination à prévoir pour nos retraites !

César du "menteur compulsif" pour Emmanuel Macron (encore lui !) dans "Menteur Menteur".

Notre célèbre acteur multi-récompensé ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui.

César de "la plus grande plagiée" pour Marine Le Pen dans "Les Emotifs Anonymes"

Loi Immigration, Refus de la hausse du Smic, Casse de la Retraite par Répartition, Financement par le patronat chéri, Incompétences économiques et violences policières, des thèmes chers aux deux acteurs.

César de la plus belle manipulation pour Nicolas Sarkozy dans "L'associé du Diable".

Variante modernisée du célèbre Faust où un jeune homme avide de pouvoirs et de reconnaissance a signé un pacte avec un individu tristement célèbre judiciairement parlant.

César du "Facho malgré lui" pour Emmanuel Macron dans "French History X".

Remake français du très noir sombre "American History X" décrivant le milieu de l'extrême-droite dont Macron s’imprègne à merveille.

Finissons par le tant attendu :

César du "Meilleur Drame Féminicide" pour Marianne dans "C'est arrivé près de chez vous" où elle interprète avec émotion et une grande sensibilité une République violentée et à bout de souffle.