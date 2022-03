Cette journaliste russe qui défie Poutine...

@rosemar

’’pour l’heure, c’est Poutine qui lance des bombes sur les Ukrainiens... pas un mot pour eux ?

’’

au contraire beaucoup de choses à dire , mais encore faudrait-il que je puisse m’exprimer, or cela fait des années qu’une meute me colle aux basques et ils interdisent la publication en modé de tout ce que je peux poster depuis 2015 !

les trois dernier en modé

https://www.agoravox.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=240154

https://www.agoravox.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=240159

https://www.agoravox.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=240173

exemple

La Russie est intervenu militairement en Ukraine. Comme conséquence directe, il y a des victimes civiles, cela est indéniable. Peut-on se réjouir de cela ? Non, évidement non !

Cela posé, peut-on pour autant se ranger derrière Biden, Macron et les autres dirigeants corrompus pour condamner Vladimir Poutine et la Russie, comme l’on fait dans la seconde qui a suivi, l’ensemble des dirigeants politiques, des journalistes, des faiseurs d’opinions du monde dit occidental, soit-disant démocratique, qui se sont arrachés le gosier dans une hystérie collective pour dénoncer V Poutine et la Russie comme ennemis de l’humanité qui aurait envahit l’Ukraine au seul motif que Vladimir Poutine est un fou furieux mégalomane menteur manipulateur qui se prend pour un tzar voulant reconstituer l’empire tsariste.

Je n’ai pas souvenir de la moindre condamnation contre ceux qui ont bombardé Belgrade, l’Irak, la Syrie, la Palestine, la Libye et la liste est loin d’être close. Et pour cause, puisque, nous disait-on, pour chacun de ces pays, il s’agissait de les libérer du joug d’un dictateur qui menaçait le reste du monde.

Je ne reviens sur la fiole présentée à l’ONU prouvant que l’Irak menaçait le monde, justifiant l’invasion de l’Irak dans le cadre opération Liberté (il fallait l’oser cella là ) ayant provoqué depuis la mort d’au moins un million de civils irakiens ! Mais que valent un million de femmes et d’enfants irakiens au regard du pétrole ?

Ceux qui aujourd’hui condamne la Russie pour crime contre l’humanité et pour barbarie pour chaque victime civile en Ukraine n’ont jamais élevé la moindre protestation contre les actes criminels des États-Unis ayant entraînés un million de morts en Irak et des millions de morts à travers les continents.

Alors est-il possible d’avaliser la narrative occidentale concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie ? On veut donc nous vendre que la plus grande nation en superficie de la terre, avec des ressources considérables dans ses sous-sols, déchaîne sciemment une cascade de sanctions économiques terribles pour s’agrandir de quelques kilomètres carrés de terre à blé au détriment de l’Ukraine !

Et ne venez pas nous dire que la Russie espérait s’en sortir indemne, elle savait qu’elle aurait à payer le prix fort. La question est de comprendre pourquoi la Russie a mis ses menaces à exécutions, avec un prix terrible à payer aussi bien pour la Russie que pour l’Ukraine.

En effets, cela fait des années que la Russie subit les provocations inconsidérées de l’impérialisme américain, directement ou par le biais de l’OTAN, cela fait des années que la Russie recule mais elle ne pourra pas continuellement reculer à-t-elle fait savoir.

La Russie a mis en avant qu’il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, l’OTAN, les USA et les laquais européens ont répondu par le mépris et le dédain.

Il y a donc des raisons objectives à la décision de la Russie qui n’ont rien avoir avec un l’état mental de V. Poutine, mais la présentation qui en est faite par les ’’médias libres ’’ interdit toute discutions, tout raisonnement, joue sur l’émotion pour interdire la réflexion.

Si nous voulons appréhender pleinement l’Histoire au présent, nous sommes obliger de revenir à la dissolution de l’Union soviétique en 1991. Depuis cette date, en Europe et en Asie, les États-Unis ont poursuivi une stratégie qui visait à encercler la Russie, violant les promesses faites à la bureaucratie stalinienne en pleine décomposition qui a voulu y croire.

L’OTAN a ainsi englobé tous les anciens pays du pacte de Varsovie, à l’exception de l’Ukraine et de la Biélorussie.

En 2014, les États-Unis ont orchestré un coup d’État d’extrême droite à Kiev qui a renversé un gouvernement pro-russe qui s’était opposé à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

En 2018, les États-Unis ont officiellement adopté une stratégie de préparation à un conflit entre grandes puissances avec la Russie et la Chine.

En 2019, ils se sont retirés unilatéralement du traité INF qui interdisait le déploiement de missiles nucléaires de portée intermédiaire.

le 10 novembre 2021 le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba signent Charte américano-ukrainienne de partenariat stratégique. Cette charte s’engage à tenir la Russie pour responsable de l’agression et des violations du droit international et de son comportement malveillant continu.

Explicitement il s’agissait en mars 2021 de reprendre la Crimée et le Donbass et de rejeter les accords de Minsk ( ce qui explique que tous aujourd’hui s’évertue à dénoncer le fait que la Russie à déchiré les accords de Minsk ).