Ceux qui, à gauche, prétendent que l’UPR ne propose aucun horizon de sortie du capitalisme ne se rendent pas service

Dire que "l'UPR ne propose aucun horizon de sortie du capitalisme" est une contre vérité.

Certes, l'objectif majeur, prioritaire, fondateur de l'UPR n'est pas la sortie de la France du capitalisme, ni la création de soviets. Cet objectif central, fondateur, impératif, rassembleur est la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan.

Quoi qu'en disent les rêveurs de la France Insoumise, les bonimenteurs du Front National replâtré, les sirènes béguetantes de la Macronie, les avatars refardés du MODEM, des Verts, du PS..., aucune modification de la politique réactionnaire imposée aux Français depuis plusieurs décennies ne pourra intervenir tant que la France restera embastillée dans les chausse-trappes vicieuses de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan.

Or, n'en déplaise au PRCF et à Georges Gastaud qui s'appliquent avec un entêtement curieux à discréditer François Asselineau, il est, avec l'UPR, le seul responsable politique d'envergure nationale à proposer aux Français un chemin et des modalités crédibles pour engager la France dans la voie qui permettra d'abord de mettre un terme aux dégâts causés à notre pays par la soumission à l'UE, à l'euro et à l'Otan , puis de déterminer librement et d'apppliquer sans entraves la politique nouvelle nécessaire pour reconstruire le pays.

Rien n'empêchera alors le PRCF et d'autres de proposer leurs solutions et de conduire, le cas échéant, une politique anticapitaliste menant à l'avènement du socialisme si tel est le choix des électeurs.

François Asselineau appelle nos concitoyens à rejoindre l'UPR pour libérer la nation des vautours qui la déchirent, pour rétablir l'indépendance nationale, pour extraire la France des pièges mortifères de l'UE, de l'euro et de l'Otan qui la défigurent chaque jour davantage. Pour s'en sortir, il faut en sortir et tourner le dos aux chimères discréditées et vaines d'une renégociation impossible des traités, de la construction illusoire d'une europe des peuples, de la prospérité économique, du progrès social, de la liberté et de la paix

Sans sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, impossible pour les Français Français de décider librement de leur destin, de retrouver la sécurité de leur emploi, le respect de leurs droits et de leurs libertés, le bon fonctionnement de leurs services publics, le progrès social et la tranquillité , de mettre un terme au chaos social provoqué par les délocalisations en cascade de nos entreprises au nom des prétendues vertus de la "concurrence libre et non faussée", de mettre un terme au chaos migratoire provoqué, entre autres causes, par la participation de la France à des guerres illégales et injustifiables.

La politique nouvelle que l'UPR entend conduire, c'est le deuxième moteur de sa locomotive qui va de plus en plus hardiment, avec ses 31 895 adhérents, à la rencontre de nos concitoyens en les appelant à se rassembler, à constituer leurs bataillons et à se mettre en ordre de marche pour arrêter la casse induite par la politique inepte de la classe politique faillie qui s'accroche au pouvoir confisqué à la nation trahie.

Cette politique nouvelle est à l'image du chemin tracé par nos anciens du Conseil National de la Résistance. Il ne s'agit pas seulement de libérer la France des prédateurs qui ont réussi par la ruse, la dissimulation et le mensonge à la prendre dans leurs griffes, il s'agit de donner aux nouveaux dirigeants les moyens de conduire sans entraves la politique de redressement économique, de progrès social que les Français attendent.

C'est pourquoi l'un des fondements du programme politique de l'UPR est la reprise par l'état du contrôle de toute une série de secteurs clés de l'économie que nos européistes béats se sont appliqué à privatiser sur ordre de la Commission Européenne (énergie, transports, santé...) ou à placer sous le contrôle de forces hostiles à la nation (monnaie, diplomatie, forces armées, médias, politique agricole...).

Un autre élément important de ce programme, c'est la création et l'utilisation pragmatique du référendum d'iniative populaire pour trancher certains enjeux de société particulièrement complexes qui divisent l'opinion.

Cette façon de procéder permettra de consolider le rassemblement de nos concitoyens pour l'application effective de la politique de libération nationale, de reconstruction économique et sociale décidée par les électeurs, pour soutenir le nouveau gouvernement et les nouveaux dirigeants mis en place à tous les niveaux pour inscrire dans le paysage, et dans la durée, l'ensemble des changements pour lesquels ils se seront mobilisés en toute clarté.

Qui, à gauche, ou à droite, propose mieux ?