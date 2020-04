Ceux qui ne pensent pas comme vous sont-ils pour autant « complotistes » ?

La crise sanitaire devient politique, confrontés aux évidences certains refusent de se rejoindre à de vieux professeurs qui sentent le soufre, pensez donc climato et vaccino sceptiques. Alors, tous dans le même panier, celui des crédules, des complotistes, des populistes. Ite missa est …

1) Les soutiens de Raoult ne sont pas des huluberlus complotistes et ils ne le révèrent pas comme un gourou. Faut-il rappeler que parmi les soutiens de l’utilisation du protocole nous trouvons :

Pr. Philippe Douste-Blazy, Professeur de santé publique et d’épidémiologie, ancien Ministre de la Santé,

Pr. Christian Perronne, Chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches,

Dr. Michèle Barzach, ancienne Ministre de la Santé,

Pr. Isabelle Bourgault Villada, Professeur de dermatologie à l’hôpital Ambroise Paré,

Pr. François Bricaire, ancien Chef du service de maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Membre de l’Académie de Médecine,

Pr. Marc Gentilini, Professeur de parasitologie, de santé publique et de clinique des maladies infectieuses, Membre de l’Académie de Médecine,

Pr. Olivier Goulet, Professeur de pédiatrie de l’hôpital Necker,

Pr. Jacques Marescaux, Président Fondateur de l’IRCAD, Membre de l’Académie de Médecine,

Pr. Catherine Neuwirth, Professeur de microbiologie au CHU de Dijon,

Dr. Patrick Pelloux, Président de l’Association des médecins urgentistes de France,

Pr. Paul Trouillas, Professeur de neurologie au CHU de Lyon,

Dr. Martine Wonner, psychiatre, députée LREM du Bas Rhin.

Certains de signataires émettent même des réserves mais ils veulent que l’on soigne les Français.

Quant aux études scientifiques, j’ai passé des centaines d’heures à les compiler et je peux vous assurer que les espoirs sont bien plus importants que ceux accordés aux nouveaux médicaments chers à Giléad. Les seules études négatives concernet l’utilisation de chloroquine ou de ses dérivés pour les cas graves en réanimation, c’est ce qu’indique Raoult depuis toujours. J’offre un merle blanc à celui qui me produira une étude démentant l’utilité du protocole.

https://pgibertie.com/2020/04/14/ce-que-la-presse-ne-vous-dira-jamais-les-essais-de-la-bande-des-labos-sont-des-echecs-echec-du-kaletra-et-nocivite-majeure-des-antiviraux-du-vih-2/

2 Il y a en France une défiance des autorités sanitaires à l’égard des médecins de familles.

Ce n’est pas sans rappeler celle qui existe entre les « pédagogues » qui détruisent l’Ecole et ceux qui enseignent. Cette défiance aurait pu se révéler désastreuse il ya une dizaine d’année quand Mme Bachelot interdisait aux médecins de vacciner et les remplaça par une machine bureaucratique qui ne parvint à vacciner que 10% de la population au bout de plusieurs mois.

Dans la crise actuelle cette défiance s’est manifestée par le fameux décret Véran qui a bridé toute possibilité d’utiliser le protocole Raoult en le réservant aux cas désespérés des hôpitaux pour lesquels selon Raoult le protocole était inutile. Deux études publiées confirment cette inutilité pourtant mise à l’essai dans Discovery.

Cette défiance s’est également traduite par les menaces reçues par des médecins lorrains utilisant avec succès l’azithromycine.

Pr Christian Perronne : "La France est en train de dérailler. En Allemagne les médecins sont libres. Ici tout est fliqué. C'est infernal, j'ai l'impression de vivre sous une dictature. Tous ces médecins administratifs qui n'ont pas un vu un malade depuis 20 ans et qui nous font la leçon...".

Les messages décourageant les malades de consulter sont désastreux ils ont vidé les cabinets médicaux et rempli les morgues !

3) Il est scandaleux que les têtes pensantes des autorités et en particulier Mme Lacombe et bien d’autres aient bloqué, retardé pendant au moins deux mois toute expérimentation officielle du protocole Raoult. La confiance peut-elle demeurer alors que les fausses nouvelles se sont multipliées : ni « discovery » ni le protocole de Caen ne testent la biothérapie .

Ce n’est pas faire preuve de complotisme que de constater ce scandale sanitaire et de chercher des explications : règlements de comptes ou enjeux financiers ?

On me rétorque : les essais cliniques ont pour but de limiter le pouvoir des laboratoires pharmaceutiques qui, pour mettre un médicament sur le marché, doivent prouver par des essais cliniques à la fois leur innocuité et leur efficacité. Réduire les délais est possible, mais pas en s’asseyant sur les droits des patients ou en donnant tout pouvoir à un homme qui ne rendrait de compte à personne. Mais il y a une erreur majeure dans cette approche, les médecins lorrains utilisent avec pragmatisme l’azithromycine et, le zinc, rien de nouveau. Raoult utilise également des médicaments anciens mais l’hydroxychloroquine n’était pas destinée à cet usage, soit mais pourquoi avoir attendu DEUX MOIS en pleine crise pour ne pas essayer.

Depuis cette semaine, à Montpellier, ces médicaments sont testés dans un essai clinique sur des malades avec une pneumonie déclarée, donc pas au début de la maladie et avec des doses d’hydroxychloroquine plus élevées qu’à Marseille.. D’autres pays dont Israël ont fait d’autres choix.

Aujourd’hui le pouvoir politique se retrouve piégé et l’opinion perplexe

Démarrage mardi 14 avril de l’essai randomisé contrôlé versus placebo PREP COVID de l'AP-HP testant la prévention de l'infection COVID chez les soignants par l'hydroxychloroquine et par l'azithromycine Il s’agit d’un essai préventif.

4) On semble découvrir le délabrement de nos hôpitaux, et comme nous ne sommes pas l’Allemagne seul le pragmatisme de nos toubibs évitera le massacre

Il est reproché à Didier Raoult de mêler des personnes sérieusement atteintes et celles qui n’auraient jamais fait de complication, ce qui est le cas de 80 % des malades. Très bien, ce traitement serait inutile pour 80% des malades, mais il réduit de moitié la contagiosité et empêche les autres 20% de se dégrader et le taux de mortalité tombe en dessous de 0,5% parmi les testés positifs.

On me répond : dans les pays où l’on teste massivement au final le taux de létalité des personnes touchées par la maladie n’excède pas 1,5 à 2% même sans traitement. Soit mais 2% ce n’est pas 0,5%

Les pays où on teste peu ont des taux de létalité élevés : en Italie (13%), au Royaume-Uni (taux de 12,9% ), France (11%) et l’Espagne (10%). Si on y testait plus, tomberaient-ils à 1% ? Peut-être si les malades testés étaient isolés soignés (antibiotiques…) et si les capacités hospitalières ressemblaient à celle de l’Allemagne et de l’Islande, ou… si on y soignait en utilisant le protocole Raoult comme en Israël.

Rien ne permet de dire que l’Allemagne soit moins exposée que la France et il y a une réalité : les décès y sont 4 fois moins nombreux … Avec des tests à l’allemande et des soins à la Française, la France ne peut pas tomber à moins de 3 ou 4% de létalité. C’est à ce chiffre qu’il faut comparer les performances marseillaises.

Le protocole Raoult n’est sans doute pas miraculeux mais il contribue à compenser le délabrement de notre système hospitalier en réduisant la période de contagiosité des malades et en réduisant la charge virale au premier stade de la maladie.

A leur manière d’autres protocoles comme ceux des généralistes avec zinc et antibiotiques y contribuent également c‘est ainsi que nous a soignés le DR MD de Versailles.

L’expérience Lorraine des DR ERBSTEIN et GASTALDI est également méprisée. Ils ont pourtant envisagé les risques d’embolie bien avant les rats de labos. Leurs réponses aux grands gourous médico médiatiques mérite d’être citée : « Petits généralistes de province, pire de campagne, ce grand monsieur nous cite !

Il est vrai que pourtant, pour lui, nous ne sommes que des pèquenots qui sentons la bouse de vache et le schnaps. Des types qui faisons encore des visites à domicile. Bref, on est des mecs d’un autre temps qui hurlons nos consultations pour faire pénétrer nos recommandations dans les oreilles fatiguées, loin des salons feutrés parisiens où la médecine se susurre.

Des mecs qui accompagnons nos patients jusqu’à la fin et pour qui la perte de l’un d’entre eux est un échec et un drame. Des mecs qui soignons 3 voire 4 générations. Des mecs qui ont vu partir trop de leurs patients emportés par le Covid en leur disant de prendre du Doliprane.

La question que je me pose est de savoir qui est le plus méprisable :

Celui qui pense naïvement qu’essayer de soigner ses patients avec autre chose que du Doliprane est aussi une forme de respect envers ceux qui nous font confiance avec autant d’affection depuis des années ou celui qui s’en gausse ?

Toujours est-il que notre tentative de prise en charge des complications des patients Covid est déjà appliquée par beaucoup de confrères qui en ont été aussi des précurseurs »

https://pgibertie.com/2020/04/08/lautre-heresie-du-professeur-raoult-il-est-primordial-de-traiter-avec-des-antibiotiques-les-patients-ayant-une-infection-severe-par-un-virus-respiratoire-notamment-sils-ont-des/

A défaut de ces protocoles, avec la crise de notre système hospitalier, notre « attendez une aggravation et prenez un doliprane », la France accepte d’avoir 3 ou 4 fois plus de morts que les pays bien gérés.

5) le virus du Covid 19 est bizarre, très bizarre et il faut bien admettre que toutes les certitudes s’effondrent.

On croit que le Coronavirus diffère sur à peu près tous les points du HIV : ce n’est pas la même famille de virus. On ne le retrouve pas dans le sang. Le mode de contamination est totalement différent, ses effets sur le système immunitaire sont opposés (il ne supprime pas les défenses immunitaires, mais tend parfois à s’emballer), il guérit le plus souvent spontanément. Ces certitudes posent questions dans un certain nombre de cas .

Les manifestions du Covid 19 ne sont pas toutes celles de la grippe ou du SRAS, elles rappellent autre chose.

Les Pr Wenzhong Liu et Hualan Li ont en effet mis en évidence le fait que le Coronavirus ne serait pas un virus qui s’attaque au système respiratoire comme on le pensait jusqu’à présent, mais au système sanguin.

Les poumons des patients atteint du virus fonctionneraient normalement et c’est en fait la capacité des globules rouges à transporter l’oxygène qui serait affectée en bloquant le métabolisme de l’Heme qui capte l’oxygène.

Si cette étude se révèle vérifiée, l’usage des respirateurs artificiels s’avérerait complètement inutile. L’enjeu sera de s’équiper en appareil de purification sanguine.

Des chercheurs en Chine et aux États-Unis constatent que le virus qui cause Covid-19 peut détruire les cellules T qui sont censées protéger le corps contre les envahisseurs nuisibles, donc attaquer le système immunitaire.

Le VIH peut se répliquer dans les cellules T et les transformer en usines pour générer plus de copies pour infecter d'autres cellules.

Mais Lu et Jiang n'ont observé aucune croissance du coronavirus après son entrée dans les cellules T, ce qui suggère que le virus et les cellules T pourraient finir par mourir ensemble.

L'étude soulève de nouvelles questions. Par exemple, le coronavirus peut exister pendant des semaines sur certains patients sans provoquer de symptômes. La façon dont il interagit avec les cellules T chez ces patients n'est pas claire.

Une multiplication d’aspects d’engelures observées chez les médecins généralistes et les dermatologues incite ces derniers à mettre en lien ces acrosyndromes douloureux avec l’épidémie de Covid-19..

Le DR Feigl Ding doute d’une origine naturelle. D’autres pensent le contraire comme Kristian Andersen, PhD, professeur agrégé d’immunologie et de microbiologie à Scripps Research

Alors naturel ou pas, né de la cohabitation d’un pangolin et d’une chauve-souris ou échappé du labo P4 de M Buzyn ? .je n’en sais rien…

6) Comment ne pas devenir complotiste devant Les discriminations qui explosent ?

Il y a en France deux catégories de citoyens :

D’un côté les médecins, les habitants de la région PACA, les personnalités des médias et de la politique, les proches de Mme Macron : Ils peuvent bénéficier du protocole du Professeur Raoult .

De l’autre, le reste de la France. A ces citoyens de second ordre on ne propose ni masques, ni test ni traitement, parfois un simple doliprane et dans les EHPAD une piqûre de Rivotril…

Alors si je vous ai convaincu :

https://www.mesopinions.com/petition/sante/faut-ecouter-professeur-raoult/82737