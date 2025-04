Championnats du Monde de Cyclisme sur Route 2025 : Kigali - Rwanda !

« Si Vis pacem, para bellum », attribué à l'auteur romain Végèce, est un « adage » tiré de l’ouvrage « Epitoma institutorum rei militaris », plus connu ( ?) sous le titre abrégé « De re militari » (De la chose militaire). Cette œuvre aurait été écrite entre le quatrième et le cinquième siècle après. J.-C., c’est-à-dire à la « fin » de l’Empire romain. « On » classe cette « maxime » dans les théories dites de la « Paix Armée ». A cette époque de notre ère en Europe Occidentale, la guerre semblait une chose « normale », « naturelle ». Pour l’impérialisme romain, établir des « limes » était dans la tradition qui avait vu la méditerranée considérée comme une mer intérieure « propriété de l’empire : Mare Nostrum ». Les « limes » (Germaniques, d’Hadrien et d’Antonin, etc.) étaient des zones tampons, des « hinterlands » entre les uns (nous) et les barbares (les autres), des lieux d’échanges organisés, des régions de crises gérées, des sites de conflits très localisés, de guerres sporadiques et finalement de ….. « catastrophes »[1]. Cet « état de chose » était cohérent avec le développement socio-culturel et technico-intellectuel qui était le lot de la période de +/- 500 ans de l’évolution de l’Empire Romain, avant sa chute. En Asie de l’Est, la grande Muraille de Chine (construite du IIIe siècle avant J.-C. jusqu’au XVIIe siècle après J.-C.) symbolisait aussi une zone tampon comme, en quelques sortes, plus tard et néanmoins moins pérennes, les limes romaines. Entre la Chine, le Japon, la Corée, le Vietnam une longue « paix » de 500 ans (1368-1841) n’a été brisée que par les deux guerres de l’Opium menées par l’empire britannique [2]. Deux guerres qui n’avaient évidemment pas été « préparées » par les « agressés » ! Si non, la Grande Bretagne n’aurait pas eu les concessions de Shangaï et Hong Kong.

On pourrait continuer cette litanie avec le Rideau de Fer de l’URSS et le « Mur de Berlin » (1961)[3] lors de la Guerre Froide (Bellum frigus), le Mur de Clinton (et non pas de Trump) entre le Mexique et les USA, celui du Zimbabwe, celui du Sahara occidental et pourquoi pas, à la limite, les barrières des « langues [4] », etc. etc.

Il faut reconnaître que, si la sentence de Végèce devait être une forme de sagesse philosophique occidentale, une évocation du droit naturel judéo-chrétien, une référence aux stratégies souveraines européennes, le fait d’avoir « préparé » des guerres, depuis plus de 1.500 ans (persécutions, croisades, guerres de religions, inquisitions, évangélisations, colonisations, occupations, etc. …) ne nous a jamais, semble-t-il, apporté la paix, à nous Européens. Stalingrad, Dresde, Pearl Harbour, Hiroshima et Nagasaki n’ont pas amené la paix…….

« Encore s’il suffisait de quelques hécatombes

Pour qu’enfin tout changeât, qu’enfin tout s’arrangeât !.....

…. Au paradis sur terre on y serait déjà »

En ce sens, « La facilité européenne pour la paix (FEP) qui est un instrument pour accroître la capacité à prévenir les conflits, à consolider et préserver la paix et à renforcer la sécurité et la stabilité internationales…. !! »[6] semble être un bon exemple d’application, anachronique et inadéquate, de nos politiques supra nationales de prévention des conflits conformes au « précepte » de Végèce….d’il y a 1.500 ans.

A côté des milliards d’€ perdus bilatéralement par chaque pays de l’Otan pour l’acharnement thérapeutique dans l’agonie de l’Ukraine, la Commission Européenne et le Parlement fourguent délibérément, encore (de la propre poche des contribuables européens et sur leurs retraites), quelques milliards d’€[7], en pure euthanasie, dans l’abîme de la corruption ukrainienne, dont l’électroencéphalogramme des oligarques au pouvoir est désespérément plat ….. Pour ce faire, ils envisagent même, exsangues qu’ils s’en retrouvent, de diminuer l’aide qu’ils accordaient depuis des années ….. au Rwanda !!!!![8] …

Enfin, j’y arrive, au Rwanda, dont il question dans le titre. Car en effet l’aide du FEP au FPR (parti unique de Kagamé), dont question ci-dessus, venait, en fait, au soutien des interventions de l’APR[9], entre autres, en Haïti (Rwanda = cinquième contributeur aux opérations de maintien de la paix de l’ONU), au Mozambique (Total[10] – Djihadisme – Macron et Cie – déjà 2 fois 20.000.000 €)[11], en Centrafrique (1.000 soldats, aux côtés des mercenaires Wagner-sic !), au Soudan (Darfour), et en RDC (a contrario, puisque, en RDC, c’est « sous couvert » du M23) ( ?). En swahili : « Ukitaka amani jiandae kwa vita »

Mais, me direz-vous, que vient faire le Mondial de Cyclisme sur Route 2025 dans tout ce fatras ? En fait l’organisation de cette manifestation sportive m’a fait repenser aux péripéties d’avant, de pendant et d’après les Mondiaux de Football en 2022. Lors de la désignation du Qatar pour l’organisation de cet événement, il semble bien qu’il y ait eu très rapidement des rumeurs de « compromissions »[12] en France (Platini, Sarkozy, Guéant, Blatter et tutti quanti). Par après, au Parlement Européen, il semble que l’une de ses Vice-Présidentes, Eva Kaili[13], ait été soupçonnée de corruption pour avoir tenté de redorer le blason démocratique de l’Emirat en question. En effet, un sac poubelle bourré de dizaines de milliers d’€, retrouvé sous le lit de sa chambre d’hôtel où elle séjournait, à Bruxelles, retour d’une mission au Qatar, tendrait à la désigner comme un pignon de l’engrenage des concessions nécessaires à la « re-virginisation », (ou au retrait de la « liste noire ») de cet Emirat en tant que pays organisateur. Il fallait, pour les Commissaires Européen(ne)s, faire reconnaître le Qatar comme un pôle exemplaire de la démocratisation « en marche », du respect, « en émergence », des droits de la Femme et de l’Homme, du progrès des technologies de pointe pour la protection de la Planète et de son Climat, etc., etc. Ce à quoi Eva Kaili et ses « camarades » se seraient diligemment activés. Bien entendu, tout ceci, jusqu’à preuve du contraire, est arrivé à l’insu du plein gré d’Eva Kaili et consorts. (Et que celui qui n’a jamais trouvé un sac poubelle bourré d’espèces sonnantes et trébuchantes, sous le lit de sa chambre d’hôtel, lui jette la première pierre !).

Pour en revenir au Rwanda, le fait de sponsoriser, personnellement, aux frais de la Crystal Ventures[14] Ltd, propriété du Président Kagamé « et al. » les clubs de football (« PSG –Qatar Airways »[15] ; « Arsenal – Visit Rwanda » + 34 millions d'euros de sponsoring ») et de la NBA - USA [16]…, laisse présager que des surprises pourraient se révéler dans le scénario - protocole « Mondial cyclisme 2025 » de ces « Panem et Circences » africains de Kigali. En effet, l’aspect prosélytiste de l’Evangile selon Duclert, ne semble pas avoir été efficace pour tout le monde. « ….. La Culpabilité de la France d’avoir non seulement provoqué le génocide des Tutsis mais et surtout de ne rien avoir fait pour l’arrêter, au contraire….…. » est un message qui ne semble plus devoir faire recette très longtemps. Ce qui pourrait être considéré comme les révélations d’un « Tout Nouveau Testament » que sont les « Forbidden Stories : Rwanda Classified », soulèvent aussi des remous en sens contraire[17] mais ne laissent pas indifférents. Il faut donc s’attendre à ce que, comme pour le Qatar « ante-mondial », une mission européenne « ad hoc » se rende au Rwanda pour que ses membres constatent « de visu » la « réalité du boum socio-économique et environnementale de ce pays, de la résilience post-génocide de ce peuple et du respect des droits de la femme et de l’homme de l’équipe gouvernementale du pays sous la houlette de son Président visionnaire » (Sic : Tony Blair, conseiller juridique de the Africa Governance Initiative, Crystal Venture du FPR, etc.) ». Après avoir fait la visite obligatoire au mémorial du génocide de Gisozi, ces euro-missionnaires, admireront le Cybertech Convention Center in Kigali[18]. Ils feront ensuite les incontournables visites de rêve : Gorilles du Visoke dans le Parc des Virunga, lions et buffles dans la plaine de la Kilala du Parc de l’Akagera. Ils auront peut-être pu voir la clôture électrifiée qui borde le parc de l’Akagéra érigée afin de protéger les rwandais et leurs troupeaux des bêtes sauvages et « autres prédateurs), clôture purement « écologique », n’ayant rien à voir avec les murs de Jérusalem (!).

Dès lors, comment pourra-t-on donc encore croire les oiseaux de mauvais augures, les conspirationnistes, divisionnistes et autres complotistes, qui ont médit et calomnié, Paul Kagamé, dans les médias alternatifs à propos de l’attentat du Flacon 50, des massacres de Kibého, de Byumba et de Guitti-Rutare, des deux « Guerres Mondiales d’Afrique Centrale », des Panama Papers et la « Debden Investments Ltd. », du trafic d’or, de coltan et de diamants, etc. Ces euro-missionnaires(ses) reviendront de leur (en)quête, en bonne santé physique[19] et mentale :

Heureux(ses), qui comme Ulysse, auront fait un beau voyage, Et puis s’en sont retourné(e)s, plein d’usage et raison A Bruxelles et ses Européennes Commissions[20]

Convertis, ils (elles) se souviendront de Baudelaire (Charles) et de son invitation au voyage :

« Là tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté »

Récemment[21] , à propos des « Forbidden Stories, Rwanda Classified », j’avais évoqué très indirectement des auteurs qui selon moi auraient dû avoir une place plus importante, comme arguments et preuves, dans ces « révélations ». Le premier est Charles Onana qui se retrouve, depuis mon dernier papier, une nouvelle foi en procès avec les sbires propagandistes français(e)s de Kagame[22] Le premier procès que le « clan Bega[23] » lui avait intenté, a tourné en eau de boudin, la plainte ayant été retirée à temps, les charges auraient pu mettre Thémis-Moretti en bisbrouille avec Jupiter-Macron. J’espère que, pour la deuxième fois, il sera blanchi[24], et pourra continuer à éplucher les documents déclassifiés de la CIA, ceux d’acteurs-témoins de l’opération « Distant Runner »[25] et ceux de la « Clinton Presidential Library and Museum documents ».

J’avais en second lieu cité Patrick Mbéko, auteur d’un livre qui viendra certainement alimenter la joute entre les Kagaméphobes et Tutsiphiles : Il s’agit de « Rwanda -Malheurs aux Vaincus - 1994-2024. Trente ans de crimes, de manipulations et d’injustice couverts par l’accident », aux éditions Duboiris.[26]

Mais ce « Vae victis » africain, dont je n’ai pas encore achevé la lecture des 900 pages, m’a offert une surprise de taille : la préface est signée Johan Swinnen, ancien Ambassadeur de Belgique au Rwanda et en RDC, auteur du livre « Rwanda mijn Verhaal » (Ed. Polis – 2016) dont je n‘avais eu que des bribes de traduction de mon correspondant belge néerlandophone Dirk Van Den Meulebroeck (nom et prénom d’emprunt pour respecter la confidentialité de ma source et le respect de sa vie privée), il y a déjà près de 8 ans[27]. Or j’y lis, dans cette préface, à côté d’un nombre de plus en plus grand de questions sans réponses (celles qu’en bon diplomate un Ambassadeur ne peut faire que suggérer indirectement par le fait de, justement, les poser), qu’enfin la traduction française de son livre cité précédemment verra « bientôt » le jour….Je suis évidemment curieux d’éplucher ce document. Si du moins le scénario « Judy Rever » ne se reproduit pas !!!! …. Après la lecture des écrits-mémoires des ambassadeurs David Rawson, Robert Krueger, Georges Martres, Reinhart Bindseil, Robert Flaten….. celle de la traduction française de ceux de Johan Swinnen, (8 ans après leur publication en néerlandais) devrait, je l’espère, apporter des mises à jour » inévitables : édition « revue », « complétée », « corrigée » ????? Qui lo sa ?

Qui vivra verra !