Changement climatique : faut-il casser le thermomètre ?

un bâtiment de 1950 qui n’aurait pas fait l’objet de travaux d’isolation, le besoin de chauffage aurait diminué de 20% sur Paris, Lyon et Marseille, et la consommation d’énergie en kWh aurait fait de même.

un bâtiment qui aurait par exemple fait l’objet de travaux d’isolation par exemple en 1990, le besoin de chauffage tel qu’il est calculé en degrés-jours resterait inchangé (on est toujours sur la même base 18°C à l’intérieur), mais la consommation d’énergie diminuerait (car les logements conservent mieux leur chaleur).



@Jean-Pascal SCHAEFER





Dans la première phrase que j’ai en partie reproduite, vous me parlez d’UN bâtiment, mais vos statistiques, forcément, portent sur l’ensemble de ceux qu’on connaît, et Il est très évident que pour établir ce résultat on n’aura pas examiné séparément la situation de séries particulières d’immeubles classés selon les progrès de l’isolation et son degré final. C’est donc bien ce que je vous disais : on n’a pas pris en compte l’isolation, et de toute façon on aurait pu difficilement le faire parce qu’on aurait manqué d’informations précises concernant la chronologie des modifications apportées à l’habitat. On a seulement remarqué que, dans l’ensemble, la consommation de combustible avait régressé.





Comme on n’a pas du tout évalué, contrairement à ce que vous écrivez, le rôle tenu, ici et là, par les progrès de l’isolation, on attribue cette diminution globale de la consommation à l’augmentation de la température extérieure, et le tour est joué. Ce que vous écrivez dans la deuxième phrase que j’ai recopiée ne découle pas d’une série d’observations empiriquement attestées et susceptibles de servir à l’établissement d’une statistique, mais bien d’un raisonnement purement théorique fondé sur un simple postulat qui a toutes les chances d’être erroné. Au reste, vous utilisez le conditionnel, et il me semble que vous avez bien raison.