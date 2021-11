Changement de sexe : ces allers sans retours

@Durand

Résultat, les jeunes, sans instruction et sans culture commune et qui malgré tout veulent exister, s’inventent des identités de bric et de broc, avec ce qu’ils trouvent autour d’eux...

Mais oui, ils ont une culture ! C’est la culture américaine conséquence des accords Blum Byrnes de 1946 . D’ailleurs, la langue européenne, c’est l’anglais.

Dans l’émission sur la 5, « Des trains pas comme les autres », de St Pétersbourg à Moscou, on apprend que dans leurs TGV, on passe de la musique d’opéra ! !

En France, on passerait les merdouilles musicales US qui saturent toutes les radios...

Quant à l’instruction, il a été décidé en haut lieu qu’on n’avait plus besoin que de 10% de gens hautement qualifiés, les autres feraient des petits boulots.

Cf « La fabrique des crétins » par Jean-Paul Brighelli