Chaos migratoire en Suède : un quotidien qui nécessite l’intervention de l’armée

L’année dernière, la Suède a enregistré le plus grand nombre de morts par fusillades jamais enregistré, avec plus de 60 tués.

Cette année, ce chiffre pourrait bien être dépassé, car la violence des gangs dans le pays continue d’échapper à tout contrôle.

Alors que les scènes d’immigration clandestine qui déferlent sur le sud de l’Europe depuis la Méditerranée se poursuivent sans relâche, même certains médias grand public comme le Financial Times n’ont pas hésité à identifier ce qui alimente la criminalité et transforme les rues de Suède en zones de guerre.

Le média FT écrit :

« Les chefs de police ont déclaré que la Suède est confrontée à la situation la plus grave en matière de sécurité intérieure depuis la Seconde Guerre Mondiale, alors que les gangs d’immigrés se livrent à un conflit sanglant. »

Et il y a même des « enfants soldats » au cœur de l’Europe scandinave :

« La police pense que les gangs utilisent de plus en plus d’enfants pour commettre leurs crimes, car ceux qui ont moins de 18 ans restent souvent impunis ou sont condamnés à de faibles peines par les tribunaux. »

Des titres comme celui-ci, publié il y a quelques jours par Associated Press sont devenus presque banals :

Les gangs commettent aussi régulièrement des attentats à la bombe et des incendies criminels, détruisant parfois des pâtés de maisons et des quartiers entiers.

Pendant la majeure partie de la dernière décennie, la Suède a été le principal bastion des politiques d’immigration libérales en Europe, accueillant des centaines de milliers de migrants et de demandeurs d’asile venants du Moyen-Orient et d’Afrique.

Parallèlement, sa troisième ville, Malmö, est considérée depuis des années comme la capitale européenne des homicides par arme à feu.

Et pourtant, la gauche européenne a tendance à ne mettre l’accent que sur d’autres sujets de discussions tels que « l’échec de l’intégration », le « racisme » et « l’extrémisme de droite » – ce qui a conduit à des « sociétés parallèles », servant à déclencher périodiquement des émeutes dans les endroits à forte concentration d’immigrés.

Aujourd’hui, après qu’une douzaine d’autres vies ont été perdues ce mois-ci, parmi lesquelles des passants innocents et de jeunes membres de gangs, les dirigeants du gouvernement parlent de « sévir » en appelant l’armée :

Le Premier ministre Ulf Kristersson a rencontré vendredi 29 septembre le commandant suprême des forces armées et le commissaire de la police nationale afin d’examiner :

29-09-2023 Eplosion a ravagé le quartier de Storvreta,

dans la banlieue d’Uppsala, en Suède. Une femme de 25 ans est décédée.

M. Kristersson a déclaré lors d’un discours télévisé prononcé le 29 septembre à l’intention de la nation :

Selon les informations fournies par l’AP :

À propos du tragique attentat à la bombe de cette semaine, M. Kristersson a déclaré :

« Une jeune femme de 25 ans s’est couchée hier soir dans une soirée tout à fait ordinaire, mais elle ne s’est jamais réveillée. »

