Charivari à Paris, marche sur l’Elysée .. Macron sera-t-il là ?

Ce sera le 21 janvier 2019. Trois millions de personnes seraient attendues. Est-ce la goutte qui a fait déborder le vase ? Ces grotesques et obscènes pict’s diffusées WW depuis Saint-Martin ? .. qui seraient à l’origine de ce grand dessein ? Nul ne sait à vrai dire, mais le bruit court et s’amplifie. Partout. Même en dehors de vos frontières. Vous êtes déjà au courant, vous, peut-être ?

Pour moi, j’ai reçu le mail qui suit, suite à un truc que j’avais relayé concernant une pétition pour la défense des éléphants :

Quote

Montagnais ! arrête de nous casser les C.. et de parler de "pétitions" ! .. Basta .. Достаточно ! Genug ! Enough ! توقف !

Rejoins-nous plutôt pour du concret cette fois, la "Marche sur l'Elysée du 21 janvier 2019" (ambiance "affrontement paisible" et espiégleries, sac à dos, nourriture de survie, tarp et duvet mini, bâton de marche, thyrses et bonnets fourrés ..)

En 24 H, nous serions déjà plus de 7 000 partants, très-motivés

Surveille bien ce qui va se passer, surveille bien

Nous partîmes cinq mille ; mais par cette belle idée - Nous nous vîmes trois millions en arrivant à l'Elysée

Fait circuler . Merci aux "premiers de cordée". Salut vieux chibani, porte-toi bien vieille baderne

NB : Faut pas laisser au "Président" le monopole de l'amusement

AJ. B.

Unquote

Et un autre encore, puis un autre ..

“dis m'en plus sur cette "marche" ça m'intéresse si vraiment il y a du monde, je n'ose y croire !”

“Salvini ! Les Italiens avec nous ! “

Ils vont nous refaire la Marche sur Rome ma parole ! La Marcia su Roma ! La longue marche de Mao ! Occupy Wall Street à nouveau, version Place Beauvau, à 30 m de l’Elysée ? me suis-je dis. On va camper et s’amuser !

J’ai hésité, puis fait circuler. Mais n’en faites pas autant .. ce serait prendre des risques inconsidérés par les temps qui courent. Et puis, le pétard va faire pfuitt ! la montagne accoucher d’une souris .. Tout ça va partir en C.. comme on disait dans la cavalerie ..

Ah ! rassembler quelques millions de pékins ! ..ça va si c’est pour du pestacle, du foot ou du spectron ! Quand Jean-Michel Jarre se met dans l’idée de ré-oxygéner la Russie délivrée des bolcheviques, ça fait trois millions et demi de popov .. Quand Sir Roderick David Stewart, le célèbre chanteur godon de hard, fait son swag en Sud-Amérique, ça fait aussi trois millions et demi ! (vous allez pas me demander de traduire Rock'n Roll tout de même ! )

Mieux encore : AC/DC, Pantera, Metallica, The Black Crowes et E.S.T. au Monsters of Rock de Moscou en 1991 : 2 million de personnes

Ne me demandez pas qui sont les brebis ci-dessus, je ne fais que citer, pour juste souligner qu’il parait que la Russie bolchevique, avant de tomber, se sentait assoifée de “culture” occidentale (c’est moi qui met les guillemets ..) et qu'ainsi, on a pas besoin de grande cause pour se rassembler et s'amuser.Vous avez noté ? le 21 janvier 2019 à l'Elysée.

.. et montrer qu’avec pas grand-chose on peut en faire affluer et gueuler des gens ! ..

Alors, les héritiers de la longue marche, les enfants de la marche sur Rome, les OWS encore vivants, les BB, les historiens des bandiera rossa et nere, les camicie rosse e camicie verdi, les mécontents, les insoumis, les pas-d'accord, les nostalgiques de Mao ? .. Ils ne seraient pas capables de réussir leur charivari à l’Elysée le 21 janvier qui vient ?

Allons !

Montagnais

NB : De la Grande histoire avec des petits effectifs :

“La marche sur Rome, c’est en réalité 26 000 hommes, mal armés, sans vivres et trempés par la pluie battante, qui avancent péniblement.”

“Partis à 86 000, l'effectif tombe à 30 000 au plus bas de la Longue Marche”

“Qui sont ces black blocs ? S'ils sont particulièrement difficiles à définir, c'est qu'il s'agit avant tout d'une tactique de lutte, et non d'une idéologie”

"Les black blocs sont une mouvance, donc difficilement définissables de manière stricte. ... Et l'important est qu'ils s'agrègent de manière tout à fait informelle

Quant à de Gaulle … parti quasiment tout seul, lui

A lire sur ces sujets : Wikipedia bien évidemment, et https://lundi.am/Qui-sont-les-Black-Blocs et tous les articles sur Occupy Wall Street

Citations graphiques

Paris Etudiant : l’intérieur deu Palais de l’Elysée lors des journées du Patrimoine

Elysee.fr / Alamy stock photos / Dreuzinfo