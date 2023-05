Charles III sera couronné avec des fleurs de lys mais sans poireaux

Le couronnement du nouveau roi du Royaume-Uni et autres royaumes du Commonwealth, rappellera avec des fleur de Lys à qui l’aurait oubliée, la revendication légitime de la couronne britannique sur le Royaume de France.

Les atours de la couronne d’Angleterre comportent notamment des vêtements anciens qui seront toujours portés par Charles III le 6 mai 2023. Parmi eux « l’Imperial Mantel », un long manteau d’or d’argent et de soie porté par-dessus la « Supertunica », retiendra notre attention avec ses motifs qui ne sont pas là par l’effet du Saint-Esprit.

Les roses, les chardons, les trèfles et les fleurs de lys renvoient respectivement à des territoires liés à la couronne britannique.

Si la rose est le symbole de l’Angleterre depuis le XVe s. les autres fleurs représentent aussi des évènements fondateurs pour les adhérents au Royaume-Uni avec le chardon pour l’Ecosse, le trèfle pour l’Irlande et le lys, celui de la royauté Française là où on aurait plutôt vu le poireau manquant du Pays de Galles.

On a vu que la composition de l’Union Jack (1801) le drapeau du Royaume-Uni s’est constitué de l’assemblage de ceux de l’Angleterre, de l’Ecosse et de l’Irlande sans celui du Pays de Galles alors assimilé à l’Angleterre.

Ces revendications territoriales ont parsemé l’histoire de ce peuple mosaïque et de sa famille royale aux prétentions impériales. C’est donc parmi ces péripéties qu’il faut rechercher la présence des fleurs de lys sur le manteau impérial. Pourtant le calendrier des revendications anglaises aurait dû justifier leur absence.

A l’origine de cette prétention anglaise sur la couronne de France on trouvera plusieurs motifs dont celui qui paraitra longtemps indiscutable outre-manche, la signature du traité de Troyes en 1420 par lequel le roi de France Henri VI cède la couronne à celui d’Angleterre Henri V « les deux couronnes de France et d’Angleterre à tout jamais, perpétuellement, demeureront ensemble et seront à une même personne ». Les dés étaient jetés, sauf que pour les motifs déjà évoqués, l’affaire ne se fera pas comme prévu. La revendication ancrée dans la dynastie britannique depuis 1340 avec Edouard III qui arborait déjà le lys symbole du royaume de France dans ses armoiries, n’en sera que plus vive.

Cette vieille histoire sera tenace jusqu’en 1802 lorsque le roi George III abandonnera le titre de son père « roi de Grande-Bretagne, France, et Irlande » pour celui de « roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ».

On pensait donc en avoir fini avec cette prétention sur notre territoire, sauf que le même George III décidera un couronnement démesuré avec un faste auquel les nouveaux vêtements de son sacre n’échapperont pas, dont le fameux « Imperial mantel ». Curieusement les symboles seront ceux de son père avec cette trace du déboire britannique que Charles III exhibera encore.

Un faux-pas historique ou une facétie d’Edouard III élevé en français qui regardera toujours de l’autre côté du Channel ?

Attachés à leur monarchie et à la famille royale, il y a fort à parier comme diraient leurs bookmakers, que nos voisins d’Albion ne supporteraient pas que l’on touche à un fil du manteau, surtout pour remplacer une fleur de lys par un poireau.