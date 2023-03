Charles lll et la démangeaison révolutionnaire française...

Charles III fut longtemps considéré comme un simplet bien incapable de remplacer sa mère la reine Élisabeth II sur le trône du Royaume. Inutile de préciser que le doute sur l'intelligence du monarque persiste encore ; les gens sont méchants. Or, sa majesté devait se rendre en France sur l'invitation du président de la République française, Manu pour ses intimes réfractaires. Et voilà que d'un commun accord le déplacement du roi est remis à une date ultérieure. En cause les manifestations contre la réforme des retraites et donc un risque non négligeable avec les french riots pour la sécurité de nos visiteurs de luxe.

C'est une réalité, au pays du Brexit l'ambiance n'est guère au beau fixe, sur l'île la population connaît parfaitement la signification des mots grève et inflation. Certes, avant son couronnement, Charles III ne venait pas en visite d'Etat pour donner des leçons de management du peuple à notre président de start-up. Mais venait en ami de la France pour sa première visite en tant que roi. N'empêche que le souverain anglais reste un personnage un peu particulier, nul doute qu'il puisse plaire aux citoyens Français adeptes de vérités alternatives. Dommage pour eux que nous ne puissions refaire l'histoire et raccommoder Louis XVI. Une autre partie du peuple de France serait plutôt pour le grand Soir. Pas question pour eux et bien d'autres, d'accepter le coût exorbitant de la monarchie d'environ 119 millions d'euros par an. Pourtant, essayez d'imaginer l'afflux de touristes venus du monde entier dépenser leur argent pour admirer Charles III prendre son thé au château de Versailles. Voilà une idée pour financer les retraites !

En plus de son élégant port du kilt, le roi Charles III est un fervent croyant dans la « biodynamie, une branche de l’anthroposophie, des médecines alternatives et de l’homéopathie ». Y a-t-il là, de quoi soigner les Français contre tous les mots vexants employés par le locataire du Palais de l'Elysée ? Pas certain, car le mal est fait et notre roi est nu. En tout cas la présence du Roi de la Perfide Albion à Paris n'était pas vraiment souhaitée par tout le monde. L'opposition était vent debout contre ce qu'elle considérait comme une provocation de plus du "roitelet". Et puis, ce n'était vraiment pas le moment de faire parader le roi entre les poubelles et les rats. Cependant, pas de quoi perdre la tête, sa majesté viendra lorsque le calme sera revenu. En été d'après Emmanuel Macron.

Pour l'anecdote. Ceux qui suivent un peu l'actualité des magazines peoples (il n'y a pas de honte à ça), savent sans doute déjà que le père d'Harry l'insoumis est un écologiste convaincu par le réchauffement climatique. Par contre, pour beaucoup de comtempleurs des mésaventures de la famille royale britannique, la compréhension de l'anthroposophie qui est un courant de pensée fondé par l’occultiste autrichien Rudold Steiner, un "savant mélange de pseudo-science, d’ésotérisme et de mysticisme", demeure aussi mystérieuse que les replis très sinueux du cortex de Meghan.

Pour terminer, un petit regard sur la presse de Grande-Bretagne.

Pour le The Telegraph : Les assistants d'Emmanuel Macron craignaient que le banquet à Versailles ne "gratte la démangeaison révolutionnaire". Ou encore : le journal posait la question, "Charles III, connaissez-vous la guillotine ?"

Pour The Independent : Le roi a subi des œufs qui lui ont été lancés au Royaume-Uni, mais les attaques auraient probablement été beaucoup plus sinistres en France.

Pour le The Guardian : Le président et sa femme, Brigitte, devaient organiser un banquet pour Charles et Camilla, la reine consort, dans l'ancien palais royal de Versailles, que les critiques considéraient comme ayant des échos de Marie-Antoinette se régalant pendant que Paris se révoltait.

Cette annulation de la visite royale est évidemment un terrible drame pour le tirage de la presse people !