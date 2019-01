Charlie Hebdo : la bête immonde court toujours !

Quatre ans déjà ! Triste anniversaire ! Pourtant, autant que je m'en souvienne, elle (la bête immonde) ne porte toujours pas de nom. Elle n'a même jamais été nommée, bien que, pourtant, sa ressemblance ne fasse aucun doute.

Alors, comment interpeller une bête... une personne qu'on a peur de nommer ! Comme le diable, le démon ou… le loup-garou, au temps de l'obscurantisme religieux, il n'y a pas si longtemps ?

Chut ! personne ne doit prononcer son nom sans risquer d'être maudit.

L'excellent dessin de RISS, de Charlie Hebdo, laisse penser qu'il s'agit d'un individu, d'un Dieu très probablement. Mais, c'est juste une caricature. Elle peut être trompeuse. Qui cache-t-elle vraiment ?

Un Dieu, oui ! mais quel Dieu ? Il y en a tellement depuis l'Antiquité !

Les symboles au-dessus de la tête, laissent penser qu'il pourrait s'agir de Ra, plus connu sous le nom d'Aton. Aton le Dieu du 1er monothéisme. Celui d'Amenhotep IV, plus connu sous le nom d'Akhenaton. Pharaon qui régna sur l'Égypte Ancienne vers 1378-1352 AEC (Avant l'Ère Commune, BCE en anglais). Cependant, ce Dieu n'est pas connu pour avoir été un Dieu sanguinaire, immonde. Tout au plus, les bienfaits de sa chaleur étaient parfois jugés trop forts le jour et pas assez la nuit. Ce Dieu ne peut donc pas être celui à l'air féroce, si bien caricaturé dans Charlie, et qui court encore tout taché du sang des personnes qu'il vient d'assassiner à la manière d'un barbare, car elles ne croyaient pas comme lui… en apparence !

La barbe et la chevelure épaisses font penser à un autre Dieu. L'un de ceux qui a remplacé dans l'imagination prolifique et inventive des hommes, il y a quelque 1 700 ans environ, les dieux gréco-romains. Ce pourrait bien être le Dieu du dénommé Abraham. Le Dieu, créé de toutes pièces, par les Hébreux dans la Thora. Ce Dieu juif, nommé Yahvé, devenu en quelques siècles, le Dieu des mahométans et l'un des dieux de la Trinité (concept hindou) des chrétiens, le père d'un autre Dieu, Seigneur ou Lord, le dénommé Jésus.

Pourquoi penser à ce Dieu ? Le père de Jésus a-t-il été un sanguinaire, un immonde monstre barbare ?

Pour celles et ceux qui croient encore en lui, le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire plusieurs milliards d'individus (musulmans et chrétiens confondus), n'est pas un sanguinaire, un monstre barbare et immonde. Au contraire, il n'est qu'Amour, Tendresse, Miséricordieux, etc. ! Celles et ceux qui ont foi en ce Dieu, ont-ils bien lu ses propres écrits ? Ont-ils lu les 5 livres de la Thora ? Thora empruntée (copiée-collée) par les chrétiens et honteusement renommée Pentateuque dans l'Ancien testament − lui-même entièrement copié-collé de la Bible hébraïque.

Non ! ces personnes n'ont rien lu, car elles y auraient trouvé la férocité et la barbarie de ce fameux Dieu-Éternel qu'elles disent d'Amour… et de Miséricorde.

Exemples non exhaustifs de cruauté et de barbarie... de ce Dieu :

* Genèse 6-7 : « J'exterminerai de la face de la terre l'homme, etc. ».

* Genèse 22-2 : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. »

* Exode 1-22 : « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. »

* Lévitique 26-14 à 38 : « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, etc., etc. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Etc, etc. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. »

* Lévitique 24-16 : « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort : toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra, pour avoir blasphémé le nom de Dieu. »

* Nombres 21-6 : « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. »

* Nombres 25.1, 4, 8 et 9 : « Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. » « L'Éternel dit à Moïse : Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, etc. » « ... Phinées... se leva du milieu de l'assemblée, et prit une lance, dans sa main » « Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. » « Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. »

* Deutéronome 21-18 à 21 : « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, etc., etc. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. »

* Deutéronome 28-15 à 68 : « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, etc., etc. L'Éternel attachera à toi la peste, etc., etc. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ; et il n'y aura personne pour les troubler. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle »

* Isaïe 65-11 et 12 : « Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, etc., etc. Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. »

* etc.

Ce Dieu est effectivement d'une cruauté sans aucune borne. Quoi imaginer de plus immonde que d'éventrer les femmes par le bas-ventre ? Que de manger les corps de ses enfants et aussi des ennemis tués ?

Un tel Dieu est donc bien, semble-t-il, celui caricaturé par RISS dans le Charlie n° 1224.

L'ayant identifié, pourquoi aucune Autorité n'ose dire qu'il s'agit de l'un des principaux dieux de notre époque ? Pourquoi ce SILENCE... finalement mortifère ?

Tant qu'on continuera à laisser penser que ce Dieu, celui dit d'Abraham, est Amour… et Miséricorde, alors qu'il n'est qu'un vulgaire CRIMINEL barbare, une bête immonde (ses écrits, ci-dessus, le prouvent et le dénoncent), des individus ignorants et simples d'esprit, voudront l'imiter et l'exaucer en reproduisant certains des actes barbares qu'il (leur Dieu) se vante d'avoir commis.

Crédit photo : Charli Hebdo ("4 ans" mots rajoutés par l'auteur).