Charlottesville : « L’homme est de glace aux vérités ; il est de feu pour les mensonges. » (*)

L’image ci-dessus a fait le tour des réseaux sociaux aux Etat-Unis et partout dans le monde. On y voit un homme portant un blouson aux couleurs du mouvement "Action antifasciste" tabassant un policier à terre. Cette image a été diffusée après les échauffourées qui se sont produites lors du rassemblement des « suprématistes blancs » en Virginie au mois d’Août. Les internautes ont fait circuler cette photo pour montrer que les torts étaient des deux côtés comme l'avait lourdement « suggéré » Donald Trump.

Seulement voilà, il y a comme un petit problème : cette photo n’a pas été prise au rassemblement de Charlottesville, mais lors d'une manifestation à Athènes en 2009. Sur la photo originale publiée par « Getty Images » :

comme le montre cette capture d’écran, le blouson du manifestant ne porte pas de logo « antifa » et on peut lire sur la légende : « Les jeunes grecs s’affrontent à la police anti-émeutes lors d'une manifestation commémorative de la mort d’Alexandros Grigoropoulos, agé de 15 ans et abattu par la police il y a un an ».

Après le rassemblement de Charlottesville qui a fait plusieurs dizaines de blessées et un mort dans des affrontements entre les suprématistes blancs et les contre-manifestants, des accusations contre le mouvement antifasciste (ou "antifa") et l’extrème-gauche baptisée "alt-left" ont été reprises en chœur par les médias étasuniens et amené Noam Chomsky à mettre en garde sur la manipulation qui consiste à mettre dans le même panier provocateurs et militants.

Trump lui-même y est allé d’un couplet lors d'une conférence de presse : "Qu'en est-il de l'extrème-gauche qui est venue attaquer ce que vous appelez l’ »extrême-droite » ? Ont-ils un sentiment de culpabilité ? Qu'en est-il du fait qu'ils sont venus attaquer munis de clubs de golf, des clubs en position de tir ? C’est quoi leur problème ? "

A Charlottesville, les manifestants de gauche et de droite ont admis être armés lors du rassemblement et avoir occasionnellement recouru à la violence. Des journalistes présents sur le terrain ont observé des mouvements d’intimidation de plus en plus « chauds » entre les deux groupes. L'automobiliste qui a tué un manifestant en fonçant sur lui avec sa voiture est un sympathisant des nationalistes américains et des et nazis, mais des sites Web de droite ont affirmé, sans aucune preuve, qu'il s’agissait d’ « un partisan de Hillary Clinton et membre d'Antifa à la solde de George Soros ».

Selon la Ligue Anti-Diffamation américaine (ADL), au cours de la dernière décennie, les militants d’extrème-droite ont tué au moins 372 personnes aux États-Unis, soit 74 % des décès, dans le climat politique actuel, les deux côtés pourraient être incités à la violence. Une représentante de la ligue, Mme Marilyn Mayo, a déclaré au site anglophone anti-canulars Snopes : "On assiste actuellement à une escalade verbale et nombreux son ceux qui veulent se battre dans les rues. Cette polarisation politique dans le pays incite les gens à l’affrontement, et cela peut entraîner de la violence".

Mais la falsification de documents, leur diffusion à une échelle impossible à atteindre par un simple amateur et leur commentaire mensonger par « l’homme le plus puissant de la planète » n’ont-ils pas justement comme objectif de produire cette violence qu’il serait alors opportun de réprimer par des actes policiers faciles à justifier ?

