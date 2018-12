Chaud devant ! Cochon d’Inde rôti et vin de souris au menu

Si cette photographie prise par Anja Barte Telin d'un cobaye rôti vous est insupportable, peut-être serez-vous tenté par un pénis de taureau cru. Mais attention, vous n'êtes pas au restaurant mais dans un musée de Malmö en Suède. Le "Disgusting food museum" ou Musée de la nourriture dégoûtante, qui propose un sac à vomi avec le billet d'entrée à 18 euros.

Alors bien sûr, pour le buzz, je pourrais vous présenter des images dégoutantes de spécialités exotiques... Et pourquoi pas après tout !

Ceci dit, lorsqu'on se moque en se pinçant le nez de plats consommés dans d'autres pays, nous devrions d'abord regarder dans notre assiette française, les escargots et cuisses de grenouilles que la terre entière ne nous envie pas. Si, par inadvertance ou ignorance, j'ai oublié une recette française bien "dégeu", n'hésitez pas à me la conseiller.

Chose promise chose due, que diriez-vous pour commencer d'un puissant aphrodisiaque, du pénis de taureau !

Voilà une entrée en matière que chacun appréciera à sa façon en attendant la suite qui ne sera pas forcément à votre goût, parlons une minute d'écologie et d'alimentation. Car l'heure est grave et il est urgent d'oublier le steak frites pour passer à quelque chose de plus écoresponsable. En effet, comment ignorer le danger du méthane émis par les rots et pets des vaches. Par rapport aux vents du cochon d'Inde ; il y a pas photo ! Donc, mieux vaut manger du cobaye rôti ou Cuy, une spécialité péruvienne, que du boeuf. Dans l'intérêt de la planète, il serait sage de renoncer également au pénis de taureau.

Voilà ce qu'en pense le Dr. Samuel West, le conservateur du musée qui propose aux visiteurs « de goûter, sentir et parfois même toucher les plats. "Nous devons revoir notre notion du dégoûtant si nous voulons consommer dans un futur proche des sources de protéines plus respectueuses de l'environnement telles que les insectes"

"Notre production de viande actuelle est terriblement insoutenable du point de vue de l'environnement et nous devons de toute urgence envisager d'autres solutions. Mais beaucoup de gens sont dégoûtés par l'idée de manger des insectes et sceptiques face à la viande cultivée en laboratoire. ou pas, cela pourrait potentiellement nous aider à faire la transition vers des sources de protéines plus durables. "

Alors que 4 ONG envisagent une action en justice contre l'Etat qui est accusé de "carence fautive" et "d'action défaillante" pour le climat, pourquoi pas en période de fête, offrir à Cécille Duflot du "jus de mouche oculaire de moutons de Mongolie" pour remplacer la traditionnelle soupe à l'oignon du 31 décembre. Lorsqu'on veut sauver la Terre du réchauffement climatique, il faut savoir faire des sacrifices.

Et que pourrions-nous proposer à François de Rugy ? Allez, va pour un un Khach du caucase à la tête d'agneau.

J'allais oublier Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Alors là il faut un met de roi et j'ai pensé au Hákarl, une spécialité islandaise. Un requin qui n'urine pas, sa chair fraîche est saturée d'acide urique ainsi que d'oxyde de triméthylamine dont les effets sont proches de ceux de l'ivresse et est toxique. (Wikipédia)

Maintenant, ne prenez pas ce texte trop au sérieux et prenez le temps de consulter le lien ci-dessous si vous voulez une idée pour un menu original et bien commencer la nouvelle année.

https://www.hindustantimes.com/photos/world-news/photos-acquired-tastes-at-sweden-s-disgusting-food-museum/photo-uUq9CL6e673RqCuWQNB2lJ.html