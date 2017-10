Che Guevara pour que les peuples vivent

@Spartacus

Marx un égalitariste ? Vous plaisantez j’espère, Marx se moquait de l’égalité entre les hommes et autres conneries pour « socialiste » romantique. Vous n’avez rien compris à marx et au marxisme. Le communisme ne sera jamais l’égalité entre les hommes et autre fadaises rousseauistes et bourgeoise. Marx et Engels et d’autres marxistes répétaient bien que l’égalité était avant tout un concept bourgeois. C’est drôle d’un libéral qui se plaint(à juste titre) que beaucoup de gens disent n’importe quoi sur le libéralisme mais fait pareil sur le marxisme. Quand on part d’une position où on exige l’honnêteté intellectuelle et l’importance de la véracité exacte d’une définition d’un concept on ne se permet pas de dire n’importe quoi sur une autre théorie(ici le marxisme que vous confondes avec l’étatisme d’après ce que j’ai pu voir) sinon ne vous plaignez pas de ne pas être crédible auprès des gens de gauche ou autre. Le libéralisme, le marxisme et le fascisme sont surement les trois théories politiques(et économiques mais le fascisme n’est pas vraiment une théorie économique) les plus mal connues et où on dit tout et n’importe quoi dessus. Déjà mettre marx et pol pot dans le même panier c’est ridicule, pol pot le rousseauiste qui veut une société non industrialisé, égalitariste avec uniquement des paysans alors que marx base sa théorie sur l’industrialisation et la classe ouvrière c’est une blague ?

Lénine oui était bien marxiste mais il a fait des erreurs fatales, en effet, et pour reprendre ce que j’avais dit dans un débat sur le marxisme sur agoravox tv, Lénine et les bolcheviques réalisent très bien le concept de Marx de révolution double, une révolution antiféodale où la bourgeoisie est aidée par le prolétariat(cas en france de 1848 par exemple, révolution bourgeoise avec intervention du peuple) à la différence que la si Lénine réalise économiquement le capitalisme il garde le pouvoir du prolétariat au pouvoir, en 1917 il n’y a plus de raison pour que seul la bourgeoisie reste au pouvoir, d’autant qu’il attend la révolution en occident et particulièrement en Allemagne et que en 1905 la bourgeoisie avait failli au niveau politique. On est donc dans le schéma de révolution double avec le prolétariat au pouvoir réalisant les taches économiques de la bourgeoisie. Après justement avec l’isolement de la révolution et tout les travers qu’il va y ’a avoir la pouvoir bolchevique va petit à petit se retourner contre la révolution et devenir peu à peu contre révolutionnaire et 1925 avec la bolchevisation des Partis on rentre pleinement dedans. Le retournement de situation est le massacre de CRONSTADT où le pouvoir se retourne contre le prolétariat et n’en est plus le représentant. Le pouvoir aurait pu rester encore « marxiste » si on avait suivit la voie de Boukharine(poursuivre la NEP) et non poursuivre l’industrialisation forcée avec l’accumulation primitive de manière intensive du Capital(Voie de Staline mais aussi préconisée par Trotsky avant). Maintenant vu que vous semblez considérer lénine uniquement comme un criminel, sachez que l’aspect très violent du bolchevisme s’explique par beaucoup de facteurs mais deux sont importants, on est dans une société très obscurantiste et surtout de type asiatique(ils ont pas le même rapport à l’individu ni à certaines idées occidentales modernes) et la première guerre mondiale et sa violence qui a complètement dénaturée la valeur de la vie humaine en rentrant dans un cycle d’hyper violence, ce qui se répercutera dans la société soviétique donc votre abatage de Lénine la première guerre mondiale avait déjà été une boucherie des etats capitalistes classiques



Quand aux bolcheviques malgré tout ils ne maîtrisaient pas totalement Marx, ils ne connaissaient que le livre I du Capital hors le Livre III du Capital vient contredire beaucoup de décisions qu’ils ont prises, car ils ont fait du livre I un manuel de planification économique de leur société, planification contredite par le livre III(et je n’ose imaginais si ce dernier avait pu être complet comme prévu) qui nie la conception« ricardienne » du Capitalisme ce qui a permis de faire dériver le pouvoir vers les fanatiques de l’acier si importante pour les planificateurs staliniens.Le Stalinisme idéologie totalement capitaliste issue des dévotions de la 2ème internationale et son culte de l’Etatisme permet de faire passer une société globalement féodale au Capitalisme dans sa phase intensive, permettant de réaliser la révolution agraire à travers l’accumulation primitive du Capital(l’industrialisation de l’URSS, bah c’est juste une phase capitaliste que l’on retrouve dans le livre I du Capital,c’est comme je l’ai dit l’accumulation primitive du Capital), qui dans la conception marxiste(dans très peu parle) est la condition de la réalisation du capitalisme, le capitalisme s’est la révolution agraire, et une société devient totalement capitaliste quand la population active dans l’agriculture est de moins de 10%, chose qui était loin d’être le cas à l’époque de Marx ni même en 1913 à la veille de la guerre(y compris aux Etats Unis). Ce que l’Etat soviétique a fait subir à ses propres paysans russes dès 1928 avec son accumulation primitive, est que les pays capitalistes classiques ont réalisé au 20eme siècle. Grâce à l’impôt, les monarques absolutistes éclairés broyaient leur paysannerie pour financer l’accumulation. C’était une réponse aux sociétés civiles « protestantes », dont la prospérité reposait sur la capitalisation antérieure de l’agriculture. Tous les pays où les PC ont été fort ont été des pays à tradition monarchiste éclairée(ou absolutiste) là où il fallait capter l’agriculture pour industrialiser à fond les pays, en france ça ne viendra que après la guerre, le « gaullo-communiste » ce n’est que ça, une idéologie capitaliste visant à industrialiser la France pour la faire passer en phase intensive du Capitalisme.

Le « Marxisme » vulgaire qu’est le stalinisme(et qui a été l’idéologie de tous les mouvements dits « communistes » plus ou moins gauchistes comme Mao) devient comparable aux Lumières Françaises, il est l’idéologie politique d’une révolution politique de type bourgeois dans un contexte et des pays bien déterminés(le libéralisme classique en 1917 ou en 1949 dans la chine de Mao était dépassé vu le contexte et la bourgeoisie classique faillait à sa tache, voila pourquoi ces révolutions de type capitalistes n’ont pas pris la même forme que la révolution française par exemple avec idéologie libérale). Je simplifie bien sur car ça demanderait une grosse description et un com bien bien long. Si il faut rajouter des explications j’en rajouterai dans d’autres coms.