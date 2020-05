Chèque-Niouze : le docteur Robinson Crusoé prescrit (hors AMM) du jambon et du fromage aux intermittents du spectacle en cas de Covid-19 ?

Mots clefs : azithromycine, confinement, coronavirus, covid-19, essais cliniques, humeur du jour, hydroxychloroquine, masques, médecins généralistes, médias, revue de presse/web, santé publique, traitements.

Humeur du jour…

Le monde de la culture est également durement touché par la crise de ce coronavirus. Hier une déclaration interpelle : « “J’assume ce grand écart entre une forme d’idéalisme naïf mais que je crois résolu et une forme de pragmatisme dans la réponse économique et sociale, […] les vrais idéalistes sont des grands pragmatiques. ” »[1]. Dans le Huffington Post on peut lire : « “Quand Robinson part, il ne part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit. Il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes” ».

Dans cette période du confinement de l’indigent, on s’auto prescrit le clic compulsif, on « checke » :

Robert me dit : « Pragmatisme : Attitude d'une personne qui ne se soucie que d'efficacité. »[2].

Charles me dit : « Souviens-toi ! »[3]…

Prise en charge médicale précoce :

C’est peut-être par pragmatisme que le docteur Paliard Franco tente de prescrire une antibiothérapie à base de macrolides (voire C3G) en cas de pneumopathie atypique de type Covid-19[4].

Est-ce par pragmatisme que cette communication (en direction d’associations et de sociétés savantes médicales semble-t-il) disponible sur le web semble disparaître ?[5][6][7][8][9][10]

C’est peut-être par pragmatisme que les médecins Jean-Jacques Erbstein, Denis Gastaldi et Olivia Vansteenberghe semblent être sur le même type de piste thérapeutique à base d’azithromycine[4][11].

C’est vraisemblablement par pragmatisme que certains médecins auraient pris un avocat (Thomas Hellenbrand)[12]. On entend parler de dénonciation[13] ou de « chasse aux toubibs » [14].

C’est peut-être par pragmatisme que le conseil national de l’ordre des médecins publie un communiqué de presse[15]. On apprend : « L'Ordre des médecins a mis en garde jeudi « une vingtaine » de médecins libéraux qui testent sur leurs patients un cocktail de traitements contre le Covid-19 dont l'efficacité n'est pas prouvée, les invitant à ne pas « susciter de faux espoirs de guérison » ».

C’est vraisemblablement par pragmatisme que Didier Raoult répond dans la foulée[16].

C’est peut-être par pragmatisme que depuis fin mars, malgré de nombreuses remontées du terrain et en pleine urgence épidémique, les recommandations faites aux praticiens de ville ne semblent pas avoir évolué[4][5][17][18].

Hydroxychloroquine :

C’est peut-être par pragmatisme que la France interdit sa prescription en médecine de ville hors AMM[19][20][21][22], alors qu’à la même période l’Italie autorise sa prescription en médecine ambulatoire aux patients atteints de Covid-19.

C’est peut-être par pragmatisme que le collectif « Laissons les médecins prescrire » s’est créé[23].

C’est peut-être par pragmatisme qu’un collectif de plusieurs médecins semble avoir saisi la cour de Justice de la République[24][25].

On entend parler très discrètement d’une décision du conseil d’état relative à l’hydroxychloroquine[26][27][28][29][30]. On peut lire : « Les médecins de ville peuvent prescrire de l'hydroxychloroquine, selon Maître Krikorian » [26]. Une décision pragmatique ? L’interdiction avait été discutée de façon claire[31].

Toutefois on réalise que : « « L'objet du litige se déplace, donc, du terrain de la légalité vers celui de la responsabilité, ce qui paraît cohérent, puisque c'est en conscience et responsabilité que le législateur demande au médecin de prescrire la spécialité pharmaceutique dans une autre indication que celle retenue pour la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché » précise Maître Krikorian. Un autre conflit pourra ainsi se déplacer entre la prescription du médecin et le refus de dispensation du pharmacien. Cela pourra se résoudre par l'intervention de leurs ordres respectifs. Pour Maitre Krikorian « il appartient, désormais, au Gouvernement, en application de l’article L. 3131-15, 9° CSP, « En tant que de besoin », de prendre les mesures permettant sa mise à disposition effective » c’est à dire de produire le médicament en quantité suffisante » [26]. Est-ce par pragmatisme que cette information soit aussi discrète au niveau des médias ou des conseils de l’ordre ?

Alors que Didier Raoult présente des résultats (quels qu’ils soient) sur des centaines de personnes (voire un millier) [32], qu’on trouve une méta-analyse sur 1642 patients[33], qu’on entend parler d’une enquête italienne sur 65000 personnes[34][35], parallèlement les médias communiquent sur des études menées sur…17 personnes[36]. La France est-elle pragmatique ?

De nombreux pays recommandent l’hydroxychloroquine[37]. L’azithromycine semble être le médicament le plus proposé au monde pour traiter le Covid-19[38]. Serait-ce du pragmatisme ?

Les médecins du collectif « Laissons les médecins prescrire » ont fini par publier leur propre étude concernant la bithérapie azithromycine/hydroxychloroquine[23][39][40]. S’appuyant sur ce rapport à venir, une députée médecin LREM (Martine Wonner) vote contre le plan national de déconfinement. « Elle demande que ce plan soit « complété » par une stratégie thérapeutique basée sur » cette bithérapie[41]. Démarche pragmatique semble-t-il.

Martine Wonner se retrouve exclue du groupe parlementaire LREM[42]. Elle déclarait : « ʺJ’ai bien relu le règlement du groupe, on nous demande d’être derrière le gouvernement, sauf pour des raisons éthiques. Or là, on se pose des questions fondamentales qui relèvent de l’éthiqueʺ ». Le pragmatisme est relatif.

Un rapport sur la gestion de l’épidémie en Corée du Sud indique « […] l’attitude des autorités de santé coréennes repose sur la confiance envers les prescripteurs. […] chacun est à l’œuvre, du bas vers le haut, des praticiens vers les autorités, pour trouver au plus vite un consensus thérapeutique face à la maladie. » [43][44][45]. La Corée du Sud serait-elle pragmatique ?

On entend plutôt peu de choses sur ces sujets de la part des organisations représentatives des médecins de ville. Est-ce par pragmatisme ?[46]

« Le ministère des Armées a reconnu ce vendredi 24 avril avoir acheté de la chloroquine en Chine pour constituer un stock “par précaution”, si jamais ce traitement, dont l’efficacité contre le coronavirus fait débat dans le monde, était finalement validé par les autorités sanitaires. »[47]. Il semble que notre armée applique un étrange pragmatisme.

On lit récemment : « Un généraliste qui prescrit la chloroquine menacé de sanctions par l’Ordre des médecins »[47b]. Il est de nouveau question des traitements non-éprouvés. On se demande s’il est pragmatique de parler de traitement non-éprouvé pour un virus inconnu il y a encore quelques mois.

Prophylaxie :

On entend parler de constats observationnels concernant l’azithromycine, la doxycycline ou l’(hydroxy)chloroquine en préventif, par exemple pour le personnel soignant[4][5][48]. Un signalement auprès d’une ARS semble avoir été fait en mars[49]. Par pragmatisme nous aurons vraisemblablement les premiers résultats une fois l’épidémie passée.

Les masques :

Est-ce par pragmatisme que le port du masque n’a pas été conseillé sous l’argument d’absence de consensus ? [22].

Quand Karine Lacombe déclare sur le port des masques et les recommandations de l’académie de médecine[50][51] : « c'est compliqué de recommander fortement quelque chose quand [on] n'a pas le matériel. ». Est-ce du pragmatisme médical ou politique ? Elle ajoute : « Le masque chirurgical en particulier va vous empêcher de projeter vos postillons, mais ne vous protégera pas des autres. C'est un geste altruiste. ». Est-ce du pragmatisme médical lorsqu’on entend par ailleurs parler de porteurs asymptomatiques ou pauci-symptomatiques pour ce coronavirus SARS-CoV-2 [52] ?

Les exemples de la Corée du Sud, du Japon, de Singapour et de Taïwan peuvent alors sembler bien pragmatiques.

Des importateurs de masques auraient proposé très tôt à la France de l’approvisionner. Les modes de règlement des commandes par la France sont controversés[53][54]. Que penser du pragmatisme des choix stratégiques de la France concernant les masques ?

« Les professionnels de santé s’étonnent des quantités de masques vendus par la grande distribution »[55]. On pourrait se demander si de façon pragmatique la France ne les réquisitionne pas afin de ne pas sous-entendre que la dotation pour les soignants est encore en forte tension.

Il y a encore quelques semaines l’état semblait réquisitionner pragmatiquement les masques commandés et obtenus par les régions[56].

Le citoyen peut saluer les initiatives pragmatiques des communes, des communautés de communes ou d’agglomération et des régions qui se sont engagées à fournir des masques (même alternatifs) à la population.

On saluera ces soignants ingénieux qui ont pragmatiquement inventé un masque pour l’hôpital à partir d’un masque de plongée[57][58].

Concernant l’usine de masques de Plaintel, le gouvernement dit pragmatiquement "non" à une relance[59], puis se ravise pragmatiquement six jours plus tard[60].

On entend parler de la « colère des couturières de masques, lasses de travailler gratuitement » [60b].

Les tests :

L’Allemagne teste pragmatiquement et massivement depuis fin janvier[61].

Après avoir signalé leur compétence pendant des semaines, les laboratoires vétérinaires sont pragmatiquement enfin autorisés à dépister le Covid-19 chez l’homme[62].

Les hôpitaux et les cliniques :

Faut-il revenir sur ces respirateurs pragmatiquement produits mais inadaptés aux patients Covid-19[63] ?

Que penser de la décision pragmatique de déplacer les patients en réanimation par TGV ou hélicoptère, plutôt que de déplacer le matériel de réanimation ?[64]

Il faut tout de même saluer, face à la pénurie, l’autorisation pragmatique permettant l’usage de médicaments vétérinaires dans les services de réanimation[65].

Que penser du fait d’avoir pragmatiquement réquisitionné les cliniques privées et de les exploiter si peu ?[66] Les patients non Covid en attente de prise en charge pour d’autres pathologies auraient peut-être pu en bénéficier.

Études cliniques :

Les recommandations thérapeutiques du haut conseil de la santé publique annoncent : « Que tout praticien soit fortement incité à inclure tous les patients atteints de Covid-19 dans les essais cliniques. »[67]. Compte tenu de la prise en charge symptomatique conseillée en médecine de ville, cette incitation ne risquait-elle pas d’orienter pragmatiquement et massivement les flux de patients vers l’hôpital ?[68]

Est-ce à mettre pragmatiquement en perspective avec l’étude Discovery pour laquelle on lit : « "le rythme des inclusions dans l'essai a considérablement ralenti en France", du fait du recul du nombre de nouveaux patients après sept semaines de confinement »[69] ?

Faut-il se réjouir pragmatiquement du fait que plus « de 30 études et essais visant à développer des traitements contre le Covid-19 ont été lancés en France »[70] en pleine période d’épidémie ?

Faut-il pragmatiquement comparer le coût d’un patient inclus dans l’étude Discovery (5000 euros environ par patient, soit quatre millions qui seraient dégagés par la France)[71] avec le coût du traitement proposé par Didier Raoult : 13,58 euros[23] ?

Que penser de l’affaire du tocilizumab ? Un hôpital le trouve prometteur…et l’AP-HP décide de façon pragmatique d’en faire un essai clinique. Soulignons l’existence d’hôpitaux qui, de façon pragmatique, ont tout de même décidé de l’utiliser à « titre compassionnel »[72].

Ehpad et Rivotril :

Le gouvernement (pragmatique ?) publie « Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril® sous forme injectable peut faire l’objet d’une dispensation, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention “Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19” » [19]. On pense aux ehpad. Il s’agit d’un médicament usuellement prescrit pour induire des sédations profondes et de longues durées. Cette prescription d’un médicament « puissant calmant et dépresseur respiratoire totalement déconseillé aux personnes qui ont du mal à respirer » [19] à des « patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 » fait réagir[19][21][73][74].

Serait-ce à mettre pragmatiquement en perspective avec ce témoignage d’un généraliste : « Quand j’appelais le 15 on me disait ‘’quel âge’’ ? Sous-entendu, si trop vieux, qu’il reste chez lui. Les réanimations étaient pleines. »[13]

Recherche :

Étrangement, il semblerait que le SARS-CoV-2 ressemble au… SARS-CoV-1[75]. Depuis une quinzaine d’années le processus d’action du SARS-CoV-1 est connu. Il semble que les problèmes de thrombose et d’inflammation constatés avec le Covid-19 auraient donc pu être anticipés. D’après le Professeur Sandro Giannini (Bologne, Italie), ce « qui donc tuerait, […] ne serait pas ventilatoire mais circulatoire, lié à une maladie thromboembolique pour laquelle existent des traitements efficaces qu’on aurait jusqu’à présent sous-utilisés. » [75][76]. Le trio anticoagulant, anti-inflammatoire et antibiotique pressenti par les médecins de terrain est pragmatiquement de retour[75].

On entend parler de traitements médicaux « en fonction de l’état des connaissances » [75]. Il semble que les connaissances se trouvaient bien pragmatiquement dans la littérature concernant le SARS-CoV-1.

Et pendant que ces anciennes publications attendaient, on peut lire : « Plus de 130 thérapies à l'étude selon l'industrie pharmaceutique »[77]. Autant d’énergie pour essayer des molécules, souvent récentes et à haute valeur ajoutée, est une forme de pragmatisme.

Et pendant que ces anciennes publications attendaient, on peut lire : « le panorama des 115 candidats vaccins contre le coronavirus »[78]. Si on le compare, encore une fois, à ses prédécesseurs (MERS-CoV ou le SARS-CoV-1), l’ « absence de succès vaccinaux flagrants avec le MERS-CoV ou le SARS-CoV-1 n’est pas encourageante » [79]. Le vaccin : une autre forme de pragmatisme ?

Confinement et déconfinement :

Était-ce bien pragmatique d’accorder aux cavistes la possibilité d’être ouverts dès le début du confinement ?[80]

Était-ce bien pragmatique d’annoncer que les enfants autistes (et plus généralement les personnes porteuses de handicap) peuvent bénéficier de promenades plus longues, sans penser aux risques de verbalisation si les frères et sœurs non autistes accompagnent ?[81]

Était-ce bien pragmatique d’interdire à des policiers le droit de porter un masque pour se protéger ?[82]

Est-ce par pragmatisme que l’on entend parler de reprise d’activité et de pressions que dénonceraient les inspecteurs du travail ?[83][84]

Est-ce par pragmatisme que la France bicolore[85] s’affiche pendant des jours en trois couleurs ?[86]

Est-ce par pragmatisme que 3 couleurs soient nécessaires afin de ne cerner que des différences concernant l’ouverture des parcs et jardins ou concernant le retour à l’école des collégiens ? C’est ainsi que l’on lit : « le gouvernement est-il daltonien ? » [86]

La France bicolore est revenue à deux couleurs[87]. Désormais on peut lire : « La France « est prête pour tester massivement, […] la capacité de dépistage est aujourd’hui au niveau des besoins estimés » à 700.000 tests par semaine, selon le ministre. ». Pragmatique, en effet. Nous devrions donc nous réjouir d’être ainsi prêts à tester alors que le plus gros de l’épidémie est possiblement derrière nous ? Sur « l'action du gouvernement face au coronavirus : "il n'y a pas eu de retard" »[87b].

Est-ce par pragmatisme que désormais « les soignants redoutent le retour des « gestionnaires » » ?[88]

Enfants, école et continuité pédagogique :

Est-ce par pragmatisme que l’on ferme les écoles avant de lancer le confinement, puis qu’on cherche à les rouvrir dès le 11 mai 2020 ?

Le protocole sanitaire pour la réouverture des écoles fait 56 pages[89]. Est-ce par pragmatisme que des maires ont déjà annoncé que l’école resterait fermée jusqu’en septembre ?[90]

On lit également : « Arrêt de travail pour garde d’enfants : les parents dans le flou après le 1er juin » [91]. En voilà une question bassement pragmatique.

On entend parler plutôt de « garderie » que d’école traditionnelle[92]. Est-ce à penser, de façon pragmatique, que les enfants dont les parents n’ont professionnellement pas d’autre choix que de les amener à l’ « école » auront une scolarisation potentiellement moins performante que s’ils restaient à la maison ? Quelle étrange inversion.

Enseignement aux élèves en classe cumulé avec enseignement aux élèves à distance, les enseignants se dirigent-ils pragmatiquement vers « une double charge de travail » ?[93]

Quant à la continuité pédagogique, il semblerait que bon nombre d’enseignants se soient résolus, de façon pragmatique, à utiliser des outils numériques différents de ceux proposés par l’éducation nationale[94].

Désinfox coronavirus, médias et web :

De façon pragmatique l’état a fait machine arrière sur le dispositif « Désinfox coronavirus » [95][96][97].

Les problème techniques relatifs à certaines pages web semblent avoir été résolus[98]. Par pragmatisme ?

Il faut faire preuve de pragmatisme dans la rédaction de ses messages sur Facebook ou Twitter[99][100].

Anthologie du pragmatisme ?

On ne peut pas se souvenir de tout. Et tout ne concerne pas uniquement que la France.

Néanmoins, l’univers doit être débordé par le tsunami de pragmatisme dont notre pays fait preuve.

On a déjà perdu son grec en réalisant que la (une certaine ?) médecine ne s’appuie plus sur l’empirisme[4]. Avec le pragmatisme on y perdrait son Robert (au singulier…).

Si on revient au discours originel devant le monde de la culture, on peut lire « “Il y a dans l’enseignement de Robinson quelque chose de ce que l’on vit. Robinson quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon d’ailleurs nous n’aurions jamais écrit le récit de ses miracles. Il prend d’abord du jambon et du fromage mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique” » [1].

Unique…pour le moins. Réinventer ?

On pourrait être en droit de douter du monde de demain avec les mentalités d’hier qui s’incarnent dans les faits d’aujourd’hui.

L’article du Huffington Post conclut finement « Reste que Robinson Crusoé, quand il va dans la cale de son bateau, chercher du pain et du fromage, se saisit également de deux fusils, d’une hache et de trois sabres. » [1].

Partirait-il en guerre ? Avec des munitions ?[101]

On aime Daniel Defoe. On aime aussi Charles Baudelaire.

On venait de se faire rembourser des billets de spectacles annulés.

On venait juste prendre des nouvelles de ces petites mains et de ces artistes qui font la magie de la culture : les intermittents du spectacle…politique.

