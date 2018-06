Chers collaborateurs

les licenciements étant devenus plan de sauvegarde de l’emploi ou ajustement structurel, il n’est pas étonnant que les salariés soient devenus collaborateurs, ancien élu CE et délégué syndical j’avais un malin plaisir à faire rectifier toutes les délibérations rédigées par la direction en lieu et place du secrétaire du CE de connivence avec la direction et de transformer collaborateurs en salariés, je disais que c’était un document officiel et non de la com d’entreprise et je donnais pour exemple la plaquette de présentation de la boite, dans la partie présentation et du collaborateur par ci et du collaborateur par là, mais dans la partie réglement intérieur donc bien réglementaire, pas un seul collaborateur mais des salariés les seuls a avoir une existence légale, je m’appuyais là dessus et ça marchait

étant conseiller du salarié j’ai assisté des centaines de « collaborateurs » qui étaient priés de ne plus collaborer, et là il n’y avait plus place à l’esprit d’entreprise

mais il existe une constante, collaborateur ou salarié, l’ouvrier restera toujours un coût, à réduire sans cesse