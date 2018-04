Chine - Don de sperme aux « qualités politiques favorables »

En Chine, une machine extraordinaire de modernité peut extraire automatiquement la semence du donneur ; on n'arrête pas le progrès. Encore faut-il que les donateurs s'engagent à rester fidèle au parti communiste. Mais vous ne savez peut-être pas que l’appareil « a déjà été vendu à des cliniques aux États-Unis, en Russie et en France » et simule « la température et les sensations d’un organe sexuel féminin ».

Ci-dessous, une photo de SW-3701 mise au point par Sanwegroup.

La vision de cet engin vous fera peut-être mieux comprendre le sens de l'expression "rire jaune". Malheureusement, nous n'aurons aucun témoignage d'utilisateur sur le confort et l'efficacité de cet instrument censé remplacer la main humaine.

Mais que se passe-t-il donc en Chine ?

Depuis l'assouplissement de la politique de l'enfant unique, la demande de sperme a augmenté. Mais la qualité de la semence pose problème. "moins de 20% des spermatozoïdes donnés ont été jugés utilisables". Par conséquent, il faut plus d'un an pour que les femmes demandeuses obtiennent un traitement de fertilité. Pour compliquer encore un peu plus la situation, le donneur de sperme ne doit plus seulement être sain physiquement, mais doit également répondre aux exigences politiques du pouvoir. Hélas, là encore, très peu d'explications ont été données mais il ne semble pas qu'un test soit prévu pour vérifier la fiabilité politique des donateurs.

Mais les Chinois volontaires ne feront pas ça pour rien. Après deux séries de tests, "l'un vérifiant la qualité de leur sperme et l'autre pour la santé générale et la forme physique. Ceux qui réussissent les tests seront payés 200 yuans (32 dollars) immédiatement. Et ceux qui font un don seront récompensés avec 5.500 yuans" à condition de faire dix dons sur une durée de six mois. Ce qui semble une exigence raisonnable et réalisable pour des hommes de plus de 20 ans qui ne doivent présenter "aucun signe évident de perte de cheveux, de daltonisme ou de problèmes de poids".

Le troisième hôpital de l'université de Pékin qui a organisé la campagne de don du sperme ne précise pas la technique utilisée, manuelle ou automatique, pour obtenir le précieux liquide séminal. Petite précision supplémentaire "les familles utilisant les banques de sperme doivent prouver que le mari est infertile ou pourrait transmettre des maladies génétiques".

Maintenant, pour les gens intéressés par les performances de la machine masturbatoire ; voici quelques détails purement informatifs...

"Pour la société chinoise, il s’agit ici de « la manière la plus agréable de collecter des échantillons pour des dons de sperme ou pour des analyses de fertilité ». Sur la page officielle du produit, il est possible de noter qu’il est possible de régler la « fréquence de massage » de 0 à 1,5 Hz ainsi que la « fréquence de mouvement » de 0à 2,5 Hz".

Mode d'emploi en France

http://sciencepost.fr/2017/04/don-de-sperme-cette-machine-extrait-semence-automatiquement/