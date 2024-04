Chine-USA, pour le contrôle du Bitcoin, c’est aussi la guerre économique !

Faute d’avoir pu "enrayer" le phénomène Bitcoin, aussi bien en Chine qu’aux USA, la stratégie des autorités financières consiste désormais à "intégrer" la cryptomonnaie à la finance banco-centralisée, via la nouvelle régulation des produits dérivés qui prennent déjà le pas sur l’original, en termes d’influence et de contrôle des cours.

A terme le contrôle banco-centraliste total est en vue…

En réponse à un article sur le sujet des cryptomonnaies en Chine, cité sur VLR, (https://fr.cryptonews.com/news/impact-chine-marche-cryptomonnaies.htm) (https://mai68.org/spip2/spip.php?article18032), mais qui contient essentiellement une suite d’approximations et même, d’inexactitudes.

Cet article date déjà un peu, mais ce n’est donc pas le seul problème avec...

Au moins, c’est donc l’occasion d’une remise à jour sur le sujet « Bitcoin en Chine », et tant qu’à faire, voici l’essentiel de ce qu’il en ressort :

Le Bitcoin n’a jamais été réellement strictement interdit, en tant que tel, en Chine (*). Ce qui est interdit et concrètement réprimé, c’est l’activité de « minage » des Bitcoins, dont la Chine était rapidement devenue la première base mondiale, en raison, notamment, du faible coût de l’énergie, dans ce pays.

Ce qui est également interdit, c’est la constitution légale de plateformes d’échange de Bitcoins, domaine, là aussi, où la Chine s’était rapidement hissée au premier rang.

Officiellement la raison est double : l’instabilité du Bitcoin, et son impact écologique en termes d’énergie électrique mobilisée.

En réalité, l’inconvénient majeur pour la finance chinoise c’est évidemment que la cryptomonnaie mobilise surtout une très grande partie de l’épargne populaire, et surtout « classe moyenne », issue des « joint ventures » financées US, au détriment des bourses chinoises, des « valeurs » chinoises, vers lesquelles toute la réglementation est faite, depuis des décennies pour contraindre cette épargne à s’y concentrer, ce qui a permis, dès les années 90, un « grand bond en avant », bien réel, celui-là, et heureusement moins sanguinaire que l’original, dans l’accumulation du capital financier chinois.

Mais en réalité, si tout est fait, et avec succès, pour limiter la circulation du Bitcoin en Chine (réduction de 60%), il n’est donc pas interdit d’en détenir ni d’en échanger, à titre privé, et/ou, éventuellement, en passant par des organismes « étrangers », pourvu qu’ils n’aient pas réellement d’« interface » directe en Chine.

Jusqu’à présent la « légalité » de cette détention était donc douteuse, et en pratique, devenue inexistante, le « propriétaire » de Bitcoin ne voyant donc sa « propriété » protégée par aucune loi, n’avait donc aucun recours en cas de « vol » ou autre litige au sujet de cette « valeur ».

Contrairement à ce que prétendent remarquer la plupart des articles français sur le sujet, dont celui ici cité, il n’y a donc aucune contradiction entre la nouvelle loi sur la « légalité » du Bitcoin et les interdictions précédentes, maintenues.

Comme le plus souvent, en matière de bizness, la loi vient s’adapter à la fois à la réalité du terrain et à la politique de l’autorité financière, qui évolue donc, en fonction des nécessités, qui restent tout à fait, et même plus que jamais, celles du banco-centralisme.

Ne pouvant totalement éradiquer le Bitcoin, la « realpolitik » consiste donc à le récupérer, et idem aux USA, comme on peut le voir ces derniers mois.

L’évolution de la politique de l’autorité financière, en Chine, suit, en la matière, celle qui se produit, depuis quelques mois, aux USA, en matière de réglementation du marché des cryptomonnaies, et principalement, du Bitcoin.

Et là-bas aussi, elle ne fait que s’adapter à la réalité du terrain, même si c’est donc, précisément pour en reprendre le contrôle au profit du système en voie de banco-centralisation avancée, ce que n’avaient semble-t-il pas vraiment prévu les « initiateurs » du Bitcoin, en théorie partisans de l’ultralibéralisme le plus absolu, « défiant », en quelque sorte, la base même du pouvoir des Banques Centrales !

En réalité, l’attractivité du Bitcoin, « contrebalancée », en partie, par la nécessité de compétences techniques élevées nécessaires à une bonne maîtrise des processus « blockchain » a donc rapidement donné naissance, outre le Bitcoin lui-même, à toute une série de « produits dérivés » tout à fait comparables à ce qui se fait dans les autres domaines, plus « classiques » de la finance et qui aboutissent donc à « trader » sur le cours des Bitcoins ou d’autres cryptomonnaies sans en être réellement « propriétaire », et donc, sans avoir a intervenir dans le système de la « blockchain », dans le « minage de Bitcoins », etc…, et tous processus qui exigent des compétences techniques et informatiques particulières, et pas forcément accessibles à l’épargnant modeste, mais néanmoins avide de tenter de « valoriser » ses économies.

A travers ces « produits financiers » le Bitcoin est donc finalement devenu un « produit financier » comme un autre, perdant, de par le fait, son caractère initial « marginal » et prétendument « indépendant du système ».

Les premiers « produits dérivés » du Bitcoin sont pratiquement apparus sur le marché dès l’origine, mais ils sont néanmoins restés précisément, comme le Bitcoin lui-même, sur des marchés « marginaux », c'est-à-dire non « tradés » ni côtés en bourse.

Mais cela a déjà changé aux USA en 2021, avec la « légalisation », au sens de l’autorité financière US, des « ETF à terme », sur le Bitcoin. Mais la majorité des « affaires » se faisant au quotidien sur des « ETF au comptant », dits « ETF spot », qui suivent au plus près le cours du Bitcoin, la pression était forte, de la part des instituts d’investissement, dont Black Rock, pour « légaliser » le trading de ces « ETF spot ». C’est désormais chose faite, depuis Janvier 2024, menant à un transfert assez massif vers ces « ETF spot » des investissements attirés par le Bitcoin.

L’ETF « IBIT » de Black Rock se taillant d’entrée de jeu la part du lion…

En moins de trois mois la valeur totale des ETF représente déjà plus de 4% de la valeur totale des Bitcoins et cette part continue de progresser quasiment heure par heure.

Globalement, cela a porté le cours du Bitcoin vers de nouveaux sommets, avec toutefois des « à coups » caractéristiques qui semblent désormais nettement provenir du marché des ETF. De sorte que ce ne sont plus, désormais, pour de nombreux observateurs, les cours de l’ETF qui suivent les cours du Bitcoin, mais plutôt carrément l’inverse.

En « s’intégrant » aux marchés financiers classiques, le Bitcoin, malgré son « originalité », en subit donc désormais la loi, qui est celle du banco-centralisme.

Avec l’achèvement, à relativement court terme, du « minage » des derniers Bitcoins restant encore à mettre en circulation, il est probable que cette tendance s’accentuera et que le système Bitcoin finira par s’intégrer totalement dans le système des monnaies numériques de Banque Centrale, dont il ne sera plus, s’il existe encore, qu’une « variété » particulière, éventuellement conservée pour le spectacle…

En ce qui concerne la Chine, la « tendance » suit une voie assez « parallèle » et même « convergente » par bien des aspects.

La « realpolitik », comme bien souvent en Chine, en matière de « récupération », de concentration et d’accumulation financière, passe donc d’abord par Hong Kong, qui a de nouveau « légalisé », au printemps 2023, le trading des Bitcoins sur sa place financière, et donc évidemment accessible autant aux chinois « continentaux » qu’aux investisseurs étrangers, selon une tradition financière remontant carrément à l’ère maoïste « primitive »...(**)

Et donc évidemment, la prochaine étape, attendue incessamment, selon la presse financière, devrait être l'introduction des « ETF spot » sur cette même place de Hong Kong.

Remettant ainsi à « égalité », ou à peu près, l'attractivité, en matière d'importation de capitaux, de l'économie financière chinoise par rapport à sa concurrente US, d'une part, et enclenchant surtout, pour le compte de la Banque Centrale de Chine (PBoC), le même processus d'intégration et de contrôle de la part énorme de l'épargne populaire qui reste encore investie dans le Bitcoin, quitte à la voir à nouveau remonter, mais sans le « minage » et sans l'intermédiaire des plateformes d'échange plus ou moins hors contrôle.

A travers le contrôle du marché des produits dérivés, la Banque Centrale Chinoise pourra ainsi continuer le développement de sa propre monnaie numérique, totalement sous contrôle, et à terme, carrément hégémonique, comme moyen d'imposer partout et en toutes choses, le « crédit social ».

Luniterre

http://cieldefrance.eklablog.com/chine-usa-pour-le-controle-du-bitcoin-c-est-aussi-la-guerre-economique-a215644337

(* https://siecledigital.fr/2021/05/20/chine-reglementation-cryptomonnaies/ )

(** https://tribunemlreypa.wordpress.com/2019/06/10/chine-usa-2014-2019-chronique-dune-guerre-economique-annoncee/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2015/09/01/de-la-structuration-maoiste-de-la-bulle-chinoise/

https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2024/04/chine-usa-2014-2019-chronique-dune-guerre-economique-annonceee280a6.pdf )

