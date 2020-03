Chloroquine, fin de stock !

Je me suis un peu comme tout le monde interessé à travaux du Pr Raoult et à ses recommandations concernant la Chloroquine.

Comme d'autres rédacteurs j'avoue mon incompréhension devant le fait qu'un grand nombre de personnes ont contesté ses travaux et ses conclusions. Pour ceux qui par hasard n'auraient pas vu ses vidéos, il suffit de renseigner "Didier Raoult" ou "IHU Méditerranée-infection" pour être édifié.

Une des dernières vidéos en date (je crois) celle de ce collaborateur qui rame littéralement pour faire entendre des choses qui paraissent pourtant d'un grand bon sens médical. Le lien : https://www.youtube.com/watch?v=jp4j-VK7xAM

Par contre je viens de prendre connaissance ici d'une autre vidéo qui m'a fait tomber de ma chaise. Le lien : https://www.youtube.com/watch?v=KuYv6DCKfyA

Dont voici le résumé : les pharmacies générales des hôpitaux ont été pillées !

J'eus préféré un autre adjectif, car pillé peut vouloir dire que des commandes massives ont été faites et ont vidé les stocks ; auquel cas on doit savoir qui a commandé. Soit c'est pillé dans le sens de vol et là ça voudrait dire qu'un état comme la France est incapable de sécuriser les pharmacie générales.

Les deux cas sont dramatiques et pathétiques, on connaît grâce aux équipes du Pr Raoult un remède qui semble très prometteur pour enrayer l'épidémie mais pas de chance il y a rupture de stock totale !

Sommes nous dans un pays du tiers monde ? Il y a matière à s'interroger.

Donc après que le ministère de la santé et une bonne partie du monde médical ait freiné des quatre fers pendant plusieurs semaines nous apprenons que de toute façon il n'y a pas de stock.

Pour ce qui est de traiter ça va être compliqué effectivement... Remarquez comme nous sommes également en queue de peloton des nations pour les tests cela tombe bien. On ne localise pas les personnes infectées et on ne les traite pas non plus, au moins c'est homogène.

On comprends dès lors que la résultante ce sont des patients pris en charge très tardivement et en grande détresse respiratoire qui vont déborder les services de réanimation.

Donc comme le naufragé accroché à sa bouée nous voici revenus sur cette logique de confinement, seule solution prévue et adoptée pour lutter contre l'épidémie. Et si le nombre de morts augmente c'est parce que les français sont indisciplinés et que chacun ne se confine pas assez.

Une belle méthode pour botter en touche, éluder les responsabilités et éviter de faire un bilan objectif du système de santé et des décisions prises, qui risque d'être cruel.