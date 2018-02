Chômage : nous sommes toujours au-dessus de 9% et la baisse est la plus médiocre d’Europe

Comme le prévoyait Tocqueville, dans une société libérale, qui de plus est multiculturelle et sans collectif dorénavant, il faut s’occuper de ses petites activités triviales égoïstes, sous un autoritarisme bienveillant technocratique.

En termes plus clairs, il est mieux de s’occuper de son sexe et de son compte en banque.

Le sort des autres importe peu, puisque nous sommes tous différents comme dit la pub.