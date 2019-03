Christchurch : D’Alain Finkielkraut à Brenton Tarrant

Et si nous commencions sérieusement par substituer le temps perdu en querelles par du temps gagné en savoir ?

Les véritables causes de tous ces drames ne sont la responsabilité d’aucune personnes en particulier.

Le véritable assassin de Christchurch, d’Utøya, du Bataclan, des attentas du WTC ou d’Oklahoma city, etc. n’est ni la conséquence directe de tueurs ou d’un tueur en série, ni celle d’illuminés ou d’intêrets occultes, et encore moins les interventions, quelques fois hystériques, de M. Finkielkraut.

La principale cause de tous ces drames est avant tout l’ignorance collective concernant la Nature physiologique, psychique de l’homme et ses conséquences désastreuses résumées dans le mot « chute », qui est l’origine du Mal, de la misère, de la violence et de la guerre.

Une enseignement était dispensé à ce sujet, il y a très longtemps, et dans tous les pays : c’est ce qu’on appelait les « Mystères ».

Mais cette science a été persécutée ou altérée dans la suite des temps, et a fini par être cachée ou perdue, non détruite.

Cependant, on l’aperçoit encore un peu, tout au fond des Livres sacrés de toutes les grandes religions et Philosophies, dans l’Edda des celtes, le Véda hindou, dans l’Avesta perse, dans le Livre des morts égyptien, dans le Yi King chinois, le Tao-Te-King, dans le Sépher des hébreux (la Genèse), etc.

C’est le problème fondamental, le problème humain et divin. C’est le dogme intérieur de l’humanité. Une crise terrible fermente en ce moment, parce que le dogme de la chute masque les plus grands problèmes philosophiques.

