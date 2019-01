Christophe Castaner ROI des fake news avec des journalistes complices et complotistes sur les gilets jaunes

7) Christophe Castaner ROI des fake news avec des journalistes complices et complotistes.

Comment prouver que le ministre de l'intérieur et les journalistes mentent ???

C'est en réalité très simple. Il suffit de compter 2 manifestants par mètre carré (m²). Même en prenant une largeur de 20 mètre pour un tronçon de 100 m de longueur pour une avenue ou un boulevard, nous avons déjà 2000 m², soit 4000 personnes. Sur une avenue ayant une longueur d'un kilomètre nous aurions 40.000 manifestants. Il suffit ensuite de multiplier par le nombre de kilomètres et de cortèges pour voir que tous les chiffres sont minimisés par toutes les chaînes de télé. Maintenant imaginez plusieurs cortèges sur plusieurs avenues noires de monde, comme samedi 19 janvier. Nous comprenons tout de suite que la presse écrite et télé nous ment.

Très forte mobilisation des gilets jaunes qui demandent la démission de Macron, censure de la presse et mensonges des journalistes.

Tous ces journalistes éditorialistes macroniens radio/télé à la solde du pouvoir, s'auto-discréditent et se ridiculisent un peu plus chaque semaine, pas étonnant que ceux qui sont sur le terrain se fassent insulter par la faute de ceux qui sont au chaud dans les studios. Il va pourtant falloir que les gilets jaunes organisent la protection des journalistes contre les radicaux, pour que les manifestations continuent à être couvertes par la presse. Il est vrai que si des chaînes n'ont pas arrêté d'insulter et de rapporter les propos mensongers de ce gouvernement et de leurs députés sans les contredire, il faut quand même que la presse puisse travailler et dénoncer les violences qui viennent de tous les bords. De plus il va falloir qu'ils mettent en place des commandos d'une trentaine de volontaires pour intercepter les casseurs, et les policiers déguisés en gilets jaunes casseurs comme nous le verrons sur des vidéos. Nous voyons ci-dessous des CRS noyés en pleine marée jaune.

Le 17/11/2018 - Gilets jaunes à Dax : 2500 participants à midi.

8A) Mobilisation du 12 janvier, Acte 9 de la manifestation des gilets jaunes.

Tous les chiffres sur les manifestations donnés par Christophe Castaner, ministère de l'intérieur, sont systématiquement FAUX et sous estimés. Lors de l'acte 8 il y avait 25.000 puis 50.000 manifestants selon Castaner. mais pour un syndicat de police, il y avait 300.000 gilets jaunes dans toute la France. Pour l'acte 10 selon Christophe Catanner SUPERMENTEUR, il n'y avait que 84.000 manifestants dans toute la France, comme c'est drôle. Quand nous additionnons les chiffres ville par ville, on se rend compte que ce chiffre est totalement FAUX. Un gilet jaune a déclaré le 13 janvier sur BFMTV qu'il y avait au moins 450.000 manifestants samedi 12 janvier (Acte 9). Le tableau à suivre démontre qu'il y a toujours eu plus de 100.000 manifestations chaque samedi, sans compter toutes les petites villes. De nombreux journaux locaux qui appartiennent à des groupes ne communiquent même pas le nombre de manifestants.

8B) Mobilisation du 19 janvier, Acte 10, les chiffres de la manifestation

Le 19 à midi tout le monde a éclaté de rire en entendant BFMTV annoncer quelques centaines de manifestants, alors qu'on voyait à la télé un défilé de plusieurs milliers de gilets jaunes. Il y a des journalistes qui n'ont vraiment pas peur de se ridiculiser. La police annonçait environ 7000 manifestants sur Paris pendant que l'agence Reuters en annonçait 14.000 manifestants . A Paris à partir des Invalides le défilé de 3 km a duré presque une heure, sur la rive droite. Un observateur a compté 20.000 manifestants. Le délire a continué le soir sur LCI, chaîne d'information de Bouygue. On a entendu à 17h la journaliste annoncer qu'il y avait 27.000 manifestants, contre 32.000 à la même heure le 12 janvier (acte 9). Le 20 janvier, un syndicaliste déclarait sur BFMTV à 10h que le 19 il n'avait pas réussi à se rendre sur un plateau télé, parce qu'il y avait des cortèges dans tous les sens. Inutile de dire que le journaliste était pressé de se débarrasser de ce gêneur. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon il y aurait du dégât dans la presse et sur les chaînes de télé de désinformation à la solde de notre monarque.

Le 19, pour un syndicat de police, il y a eu au moins 350.000 manifestants, on est loin des 84.000.

https://france-police.org/2019/01/19/estimation-de-la-participation-a-lacte-10-des-gilets-jaunes-a-16h-350-000-manifestants-selon-le-syndicat-france-police-policiers-en-colere/

Arrivée Le 12 d'un cortège compact à la passerelle Senghor, bloqué par les CRS.

émeute, bagarre passerelle Léopold-Sédar-Senghor, entre les CRS et les gilets jaunes

Toutes les villes qui avaient moins de 500 manifestants ont été ignorées par le ministère de l'intérieur, et je ne parle pas de la presse, qui n'a retenu que les villes où il y avait plusieurs milliers de manifestants. Pour l'acte 9 j'étais déjà à 85.000 manifestants pour seulement 45 villes. Si nous rajoutons une centaines de petites villes de Bretagne par 100 manifestants, nous en avons 10.000 de plus, sans parler du reste du pays. Il y avait aussi environ 200 « gilets jaunes » qui ont manifesté aux abords de la villa d’Emmanuel et de Brigitte Macron au Touquet (Pas-de-Calais). Selon un syndicat de policier lors de lacte 8, il y auvait eu 300.000 manifestants dans toute la France. En réalité, malgré les intimidations et menaces du ministre de l'intérieur, sans parler de la désinformation de la presse, il y a eu à chaque fois au moins plus de 100.000 manifestants. A signaler que le 19 janvier 500 gilets jaunes ont tenté d'approcher le domicile de Christophe Castaner, à Forcalquier, on l'a appris dans la soirée.

19/01/2019 - Acte 10 : les Gilets jaunes scandent des slogans contre Castaner et Benall.

Ce tableau ci-dessous démontre clairement que nos journalistes ne sont pas des journalistes mais des macronistes à la solde d'un pouvoir aux abois. Ils ne sont même pas capables de faire un tableau et d'additionner les chiffres ville par ville. Toutes les villes qui font moins de 1000 manifestants sont systématiquement ignorées par la presse qui ne reprend que les mensonges du ministre de l'intérieur.

VILLES Acte IX Acte X VILLES Acte IX Acte X VILLES Acte IX Acte X Angers Amiens Avignon Auray Bar-le-Duc Belfort Bergerac Besançon Bordeaux Bourge Brest Brive Caen Charleville-Mézièr Clermont-Ferrand Dijon Douai - - 0200 1000 - - 0400 2000 6000 6300 1000 0300 3000 1000 1700 3000 - 2500 0150 1600 - - 3000 1400 1200 6000 0150 1000 - 3000 - 3000 2700 0800 Foix Grenoble Havre La Rochelle Le Mans Le Touquet Lille Lyon Marseille Montpellier Montbéliard Nancy Nantes Nice Nimes Paris Paimpol 1000 1500 0300 3000 2000 0300 2000 2000 3000 - 0700 3000 0400 3000 8000 0200 1500 0700 3000 0550 3000 1500 2500 2000 0100 3000 1000 1000 0400 20.000 Pau Perpignan Quimper Quimperlé Reims Rennes Rouen Saint Brieuc Saint-Chamont Saint-Dizier Saint-Etienne Strasbourg Toulon Toulouse Tours Valence 0500 3000 0200 - 0200 0200 3500 3000 - 0500 5000 1500 2500 5000 1500 2000 0500 2000 0150 - 0500 ? 2000 3000 - 1500 0500 3000 10.300 1500 2200 25900 26570 30400 40250 28600 27150

Acte 9 = 84.900 Acte 10 = 94.150+11.290 = 105.440

Albertville 100, Albi 200, Alès/Uzès 300 motards, Angoulème 200, Argentan 400, Aubenas 200, Autun 120, Bazas 120, Bayonne 450, Bézier 2500, Boulogne sur Mer 300, Bourg en Bresse 400, Brioude 150, Calais 100, Carcassonne 1100, Chambéry 200, Charleville, Châteauroux 130, Dax 250, Mézières 500, Fler 300, Forcalquier près de 900, Gier 250, Havre 600, Hénin Beaumont 200, Lannion, Laval 120, La Tour du Pin 400, (43) Le Puy 350, Limoges 250, Macon 100, Marmande 150, Montchanin 200, Montceau-les-Mines 200, Montélimar 250, Nevers 300, Niort 700, Noyons 400, Orléan 300, Phalsbourg 250, Poitiers 1400, Reims 200, Roanne 600, Rochefort, Rospordun 200, Royan, Saint Avold 1100, Saint Lo 250, Saint Nazaire, Sedan 200, Tarare 130, Tarbes 1500, Tergnier 200, Troye, Vitry-le-François 1500, Vichy 150, Saint-Jean de Luz 600.

Mobilisation Manifestations, marée jaune des gilets jaunes anti-Macron

Malgré les pressions, les menaces de poursuites judiciaires, les tentatives d'intimidation de Christophe Castaner membre de ce gouvernement vichyste pour casser le mouvement des gilets jaunes, la mobilisation continue. Ce pouvoir extrémiste a assez dit qu'il va maintenir le cap et continuer à ruiner le peuple pour enrichir ses amis et les nantis. Pourtant on sait où il faut taper, il suffit de lire les rapports annuels de la cour des comptes, mais ils n'intéressent visiblement pas l'Elysée. Dans toutes les manifestation nous entendons « Macron Démission ». Curieusement nous voyons de moins en moins souvent à la télé les pancartes qui demandent lé démission de Macron, à croire que la presse a eu des consignes. Nous voyons tous les journaleux affirmer qu'il y a moins de 100.000 manifestants, affirmation qui ne tient pas la route. Même dans les villages de quelques centaines d'habitants il y avait plusieurs dizaines de manifestants, mais ceux là, ils sont oubliés par la presse. Ce gouvernement ment en permanence toutes les semaines sur les vrais chiffres de la mobilisation, et nous devrions lui faire confiance pour le grand débat, mais c'est une plaisanterie. La presse ne nous a même pas montré à la télé les défilés de motards et de tracteurs en province pour minimiser l'importance du mouvement. Même la presse étrangère se rend compte que le mouvement est bien plus important que ce que nous disent nos journalistes et le ministre de l'intérieur.

Des avenues noires de monde.