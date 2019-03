Chronique de la fin d’une espèce

Espèce en danger, la minuterie pour sa fin est enclenchée

Dieu m’a fait remarquer, alors que nous observions la planète de Sirius, que la noosphère qu’évoquait jadis Teilhard de Chardin était en bonne voie de réalisation avec Internet et les autres développements de la technologie, mais qu’il ne partageait pas l’irénisme du bon Père en voyant le mouvement brownien dans lequel cette humanité vivait ; mouvement dû à la production de choses nécessaires et à d’autres bien futiles qui engendrent des risques compromettant gravement et irréversiblement le futur. « Mouvement brownien des individus qui se déplacent sans cesse, avec des voitures par millions et des avions par milliers… qui s’agglutinent dans des villes où ils doivent sans cesse bouger comme des fourmis etc., etc., épuisant par là-même les ressources de la planète et produisant des pollutions telles que le climat se modifie sans retour en arrière. »

Et, poursuit-il en levant l’index : « Cette agitation ne peut que croître avec la démographique et la recherche par tous d’une amélioration du niveau de vie et de l’espérance de vie. Tout ça, ça va mal finir, conclut-il, car je ne vois pas comment les hommes peuvent réduire drastiquement cette agitation mortifère qui épuise la planète et va en faire un four à chaux ! Ce n’est pas en triant les déchets domestiques que l’humanité diminuera significativement son impact sur cette planète ! Cautères sur jambes de bois, non, il faudrait diviser par deux les effectifs, alors qu'il les multiplient par deux, et ramener la consommation globale au niveau de celle de bidons villes alors qu'ils la multiplient par quatre !… Mais je ne vois pas les hommes capables de réduire drastiquement l’exploitation des ressources, ne plus fabriquer à la chaîne des bagnoles, des avions, des navires, de l’armement etc., de limiter la production agricole, le tourisme ; et in fine réduire les services régaliens y compris la santé et l’éducation… en acceptant qu’il y ait plus de chômeurs que d’actifs ! Et d’ailleurs comment éviter une pauvreté de masse puisqu’on n’aura pas de quoi payer ces hommes sans travail, et pas beaucoup plus ceux qui en auront un ! Le Venezuela est en quelque sorte la maquette de ce monde, en plus doré puisqu’il y en a encore qui mangent à leur faim… Ceux qui en auront la force s’entretueront pour un peu d’espérance de vie ! Ils pêcheront le dernier poisson… et se battront pour en sucer une arrête ! L’anthropocène… on y verra (enfin Moi, pas toi !) la sixième disparition de l’espèce… Mais dans quelques centaines de millions d’années ça peut repartir… je m’en fous d’ailleurs, ce n’est pas mon problème contrairement à ce que cette espèce idiote et méchante croit !

Et ceux qui croient qu’ils trouveront une exo-planète pour continuer à jouer au Monopoly capitaliste… ceux-là peuvent rêver comme d’autres avant eux à l’Atlantide et produire un imaginaire mythique pour avoir des crédits pour fabriquer leurs fusées… J’aime bien Musk, il est l’un des premiers à s’agiter dans le bocal pour tout ça. Mais la lumière ne fait qu’un milliard de kilomètres par heure, et avec ça comme vitesse limite il ne faut pas compter aller bien loin ! Quant à ses bagnoles électriques c’est kifkif le diesel : des pollutions cachées partout qui un jour ou l’autre font surface et provoquent des grandes manifs qui polluent à leur tour ; cercle vicieux !

Bon, c’est une affaire qui a mal tournée, il ne fallait pas laisser croître la noosphère… quitte à avoir un peu d’anthropophagie et quelques autres pratiques magiques. » Je l’ai quitté sur ces bonnes paroles ; il n’a pas répondu à ma question lorsque je lui demandai s’il avait l’intention d’essayer ailleurs : les voies de Dieu sont impénétrables !