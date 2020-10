Chronique de la guerre d’Artsakh (Haut-Karabagh) / violations azéries du cessez-le-feu

Tout le monde espérait que la signature du cessez-le-feu, après 10 heures de discussions entre les ministres des Affaires étrangères, arménien et azéri, sous la médiation de Sergueï Lavrov le ministre des Affaires étrangères de la Russie, et qui serait en vigueur à partir de samedi 9 octobre à 12h00 (heure locale), allait ramener l’accalmie sur le front et que les bombardements azéris contre les civils allaient cesser. Raté. C’était sans compter avec la énième tromperie des Azéris qui ont continué à frapper les cibles civiles avec des drones[1].

Cette violation de l’accord est un affront supplémentaire direct à Lavrov et à Poutine de la part des Azéris et de leurs soutiens, les Turcs.

La question est : comment les négociations reprendront-elles, dans ces conditions, car le document de cessez-le-feu signé prévoit « que les parties reprendront les négociations sous le contrôle du Groupe de Minsk dans le même cadre qu’auparavant ».

Cette guerre a eu de nombreux effets et a fait apparaitre certaines vérités :

* Les Azéris et leurs alliés Turcs, n’ont, malgré les moyens bien supérieurs à ceux de l’Artsakh, pas réussi à gagner une guerre-éclair comme ils le projetaient.

* La Turquie a introduit dans le Caucase, une région déjà instable et compliquée, des mercenaires syriens (djihadistes).

* L’Azerbaïdjan a perdu son indépendance, devenant un pion entre les mains du national-islamiste Recep Tayyip Erdogan.

* La combinaison de l’idéologie panturquiste avec l’idéologie islamiste sera, dans les années à venir, une bombe à retardement dans la région et concernera outre l’Arménie, la Russie et l’Iran.

* L’Arménie et l’Artsakh sont sortis psychologiquement renforcés de cette guerre. Deux petit pays ayant fait face à deux pays militairement surpuissants, dont l’un représente la 2ème armée de l’OTAN.

* L’Artsakh n’a pas perdu de terrain (contrairement à ce qui s’est passé en avril 2016).

* Les Arméniens ont pris conscience de la nécessité d’avoir des pays amis qui les aident quand il y a ce genre de situation de guerre. Mais, qu’il vaut mieux que ces pays fassent en sorte de créer les conditions pour qu’il n’y ait pas lieu à apporter cette aide.

* Une info supplémentaire : La République de Chypre, le premier pays à avoir reconnu le génocide arménien, continue à apporter tout son soutien au combat des Arméniens. Le gouvernement chypriote a immédiatement condamné l’agression azérie et le Parlement du pays vient d’adopter une Résolution relative à la question. Ci-après le texte de la Résolution :

Nicosie, le 09 octobre 2020

Résolution de la Chambre des représentants condamnant la violation du cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh[2]

La Chambre des représentants de la République de Chypre a voté comme suit :

Notant que la violation par l'Azerbaïdjan du processus convenu de Minsk a conduit à des opérations militaires provoquant de nombreuses victimes civiles,

Craignant que le conflit ne débouche sur un conflit régional avec des conséquences tragiques pour la paix et la sécurité et des conséquences humanitaires catastrophiques,

Vote à l'unanimité comme suit :

1. Condamne la violation de la trêve de longue date par les forces armées azerbaïdjanaises.

2. Condamne fermement l'implication évidente de la Turquie dans le conflit armé en faveur de l'Azerbaïdjan.

3. Condamne le transfert par la Turquie de mercenaires de Syrie vers la région du Haut-Karabakh.

4. Condamne les bombardements de zones résidentielles et le fait de viser de civils, en violation des conventions de Genève pertinentes. Regrette la perte de vies humaines et en particulier la perte de civils.

5. Demande aux forces combattantes de cesser immédiatement le feu et de revenir aux positions qu’elles occupaient avant la violation du cessez-le-feu.

6. Soutient le processus de paix au sein du Groupe de Minsk pour le règlement pacifique du différend.

[1] https://varoujan.blogspot.com/2020/10/chronique-de-la-guerre-dartsakh-n13.html