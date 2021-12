Chroniques de la folie du 21e siècle

L’histoire nous offre périodiquement le spectacle de la folie humaine qui explose, comme ce à quoi nous assistons aujourd’hui, et pour diverses raisons : la science érigée en nouvelle religion du siècle, au nom de laquelle tout (y compris la vie et la dignité humaine) est sacrifié ; la recherche du bouc émissaire (les non vaccinés) ; le confinement des corps et la compression de la démocratie au nom d’une pandémie d’urgence flagrante, comme s’il s’agissait de la peste bubonique du XIVe siècle. En Italie, la distribution de glaces, de bière gratuite, de prix et de cotillons dans les centres de vaccination mobiles qui ont été amenés sur les plages italiennes, et ensuite l’odieux chantage consistant à laisser à la maison sans rémunération ceux qui refusent d’accepter le nouveau credo vaccinal. Ces derniers, tout comme les vaccinés, exercent leur droit constitutionnel, soit par choix idéologique, soit pour ne pas rejoindre le grand groupe qui a subi des dommages invalidants à cause du nouveau sérum génétique, soit parce qu’ils souffrent de maladies auto-immunes ou de maladies qui déconseillent son utilisation (mais qu’aucun médecin ne semble vouloir certifier), soit pour mille autres raisons qui devraient être indiscutables, tout comme devraient être indiscutables la couleur des yeux et des cheveux, l’orientation sexuelle, la préférence pour un aliment plutôt qu’un autre, etc. Oui, mais nous sommes en pleine pandémie. Ce mantra résonne dans les couloirs du pouvoir, qui aiment manifestement tellement l'état d'urgence qu’il ne peut plus s’en passer. Et c'est ainsi que la folie explose. À ce jour, en Italie 8 % des unités de soins intensifs sont occupées. Alors pourquoi tout cet alarmisme ? Avec l’entrée en vigueur, en Italie, du super, hyper, méga, ultra green pass, à partir d’aujourd’hui, le vieillard ou l’enfant de douze ans pris dans le bus sans ce fameux et déprécié QR sera sanctionné d’une amende de 400 euros, tandis que les dealers, les violeurs, les faux revenus de la citoyenneté et les mafieux sont béatement à l’extérieur des bus.

Le gouvernement Draghi impose des vaccinations obligatoires aux enseignants et au personnel de santé, sous peine de suspension de salaire. Tout cela pour avoir un pass, c’est-à-dire une offre de liberté pour un temps limité à renouveler à l’échéance, alors que l’inventeur de ce pass avoue à Rete4 que cet outil, créé uniquement pour faciliter la mobilité internationale, a plutôt été utilisé par le gouvernement italien à d’autres fins et usages, qui n’étaient pas ses intentions initiales.

Et c’est précisément cette envie de contenir et de contrôler à tout prix, cette recherche de fausses solutions à de faux problèmes (le laissez-passer vert n’atteste en rien de la non-infectiosité de son détenteur), qui documente sans relâche l’échec des politiques actuelles et de celles des vingt dernières années, car on dispose à volonté du corps, des mouvements et de la vie des gens, afin de dissimuler les coupes frénétiques dans la santé et l’éducation, qui sont devenues encore plus incisives depuis 2011, c’est-à-dire depuis la malheureuse ère Monti.

Je connais beaucoup de jeunes à qui on a tout refusé ces deux dernières années et à qui on donne maintenant un passeport sous l’illusion de la liberté. Beaucoup ont eu des problèmes psychologiques et psychiatriques. Aujourd’hui encore, les Autorités Sanitaires Locales traitent plusieurs d’entre eux, mais les journaux (presque tous) répètent comme un perroquet le mantra de la vaccination, tandis que tous les autres problèmes disparaissent de l’information publique.

On répète, en Italie, qu’il faut vacciner les enfants de 5 à 11 ans, puis ceux de 0 à 4 ans, et ce message, d’un goût désormais purement propagandiste, est répété de façon martelée, obsessionnelle, vomitive.

Les enseignants sont invités à fournir à l'État la disponibilité de leur corps pour se faire inoculer le sérum génétique, en signant la feuille de consentement éclairé, pour couvrir les coupes qui ont conduit aux fameuses classes poulailler et l’école à devenir une entreprise où les enseignants se contentent désormais de n’importe quoi, voire d’être devenus de simples dispensateurs de bureaucratie et d’obligations irréalisables (c'est-à-dire tout ce dont l’école n’a pas du tout besoin) et les boucs émissaires des difficultés des jeunes et des familles, des situations aux limites de l’humanité, des traitements humiliants parce que « c’est toujours la faute du professeur ». Et, comme on le sait, les enseignants ne sont bons qu’à se plaindre dans les couloirs, pour le reste ils acceptent n’importe quoi, alors faisons-leur aussi le coup.

En substance, le Covid a fait ressortir toute la force des problèmes qui traînent depuis des années et des années. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solutions dignes de ce nom. Donc, nous devons obliger.

Au lieu de parler d’obligations, il vaudrait peut-être mieux que l’école, telle qu’elle est réduite aujourd’hui, disparaisse. Ils ont bradé la culture, tué la passion, réduit les relations humaines à des étapes bureaucratiques et à des écrans d’ordinateur. Sans parler du traitement économique des employés.

Dans toute cette triste histoire, c’est précisément le naufrage de la Constitution et de l’arme du chantage qui est la chose la plus honteuse et la plus inédite de toute l’histoire de la République. Comme l’écrit Paolo Bellavite, membre de la commission scientifique médicale indépendante (CMS) :

Est-ce respecter la personne humaine que de forcer quelqu'un à risquer réellement sa vie pour un vaccin ? Pensez-vous qu’il soit respectueux de la personne humaine de suspendre un travailleur parce qu’il ne veut pas se faire injecter un produit expérimental qui, de plus, ne sert pas la collectivité ? Vous semble-t-il respectueux de la personne humaine d’inoculer des enfants avec des produits mal testés afin de protéger des personnes âgées déjà vaccinées ?

Ce qui est inacceptable, ce n’est pas le vaccin mais la vaccination obligatoire ou le chantage à la vaccination. Il est inacceptable que le consentement, qui est la base de la médecine depuis que la civilisation existe, soit extorqué par le chantage.

Il existe une confusion terrible entre la « commodité de la vaccination » (rapport bénéfice/risque pour l’individu) et la vaccination obligatoire. Cette confusion, alimentée par les médias de masse, est mortelle et scientifiquement inacceptable.

La maladie peut maintenant être guérie. Outre les vaccins (qui ne sont certainement pas interdits !), il existe également des cures, qui ne sont pas une alternative au vaccin mais peuvent être utilisées par les personnes qui ont été vaccinées et dont le produit biogénétique n’a pas fonctionné. Les médicaments courants réduisent le risque d'hospitalisation de 10 à 1 %.